名家論壇》錢震宇／蔡英文隨叫隨到的大法官

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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面對質疑及批評聲浪，蔡英文仍舊維持她一貫不關我事的風格，輕描淡寫地說「沒有斥責，該有的禮貌都有」，完全忽視外界質疑她動輒把大法官呂太郎叫到官邸唯你是問的越權舉動。如果蔡英文的「禮貌」指的是「因為你是我提名的大法官，我就有權叫你來跟我報告」，顯示蔡英文早已無視於政府制度，更不把司法獨立行使職權當回事。更何況，如果只是蔡英文要向司改團體有所交代，刻意把呂太郎叫去，當面讓其難堪，試問如此的大法官還是大法官嗎？同為大法官的司法院長許宗力至今更毫不作聲。還原整起事件，有兩個極其嚴重的弊端，必須關注。因為這涉及司法問題，攸關法律變革，更是人民權益，如果民團有意見都可以在公署與相關職權單位進行溝通。然而，今天蔡英文是叫這些團體的人員到她的官邸，請問這是安撫摸頭？還是請客吃飯？官邸的接見是不會有正式的紀錄，自然也不可能有公開結論，那為何司改議題一定要在官邸說？不能在司法院說？「這不就是蔡英文在官邸喬事情嗎？」喬一喬還把呂太郎找來，當面興師問罪。好，就算蔡英文說只是溝通，認為這無涉關說，那請比照辦理，日後各項年金改革團體、退休軍公教團體、勞權團體、環保團體、社福團體、農漁會等有要陳情的，請蔡英文一視同仁，一律在官邸接見，「否則為何司改團體可以，其他人不行？」重點是要記得要把部會首長都找去，反正蔡英文覺得沒什麼了不起。第二個重大弊端是，根據憲法規定，大法官職權負責解釋憲法、統一解釋法律及命令、組成憲法法庭審理總統、副總統彈劾案及政黨違憲解散案。為了保持公正超然，做出重大裁決，大法官應該是超越黨派、獨立行使職權，不受任何外力干擾。而自稱「心中無鬼」呂太郎更是自甘墮落，即便下著大雨也火速趕到，不僅毫無自覺，還迎合上位，忘了自己效忠的對象是中華民國憲法，不是民進黨，更不是蔡英文。原本應該是備受仰望、立場超然的大法官，已然成為一個隨叫隨到，只服務蔡英文一個人的雜役。更悲哀的是，當天在場的法務部長蔡清祥、司法院秘書長林輝煌、政委羅秉成沒有一個人敢跟蔡英文說不，直言不諱，全都成了蔡英文的傳令。進到官邸的這些司改團體也請你們好好地看看蔡英文的言行，若還有點司法良知及道德，看到如此離譜的違法行徑應該予以嚴厲譴責並要求道歉，否則上下交相賊，司改在蔡英文任內只會是個笑話，淪為廉價的政治提款機而已。