名家論壇》黎榮章／三倍券的振興效果只是政府一廂情願？

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。對比於政府投入大量資源宣布數位振興券的力度，數位綁定的整體比重仍低於預期。

事實上，根據媒體報導，三倍券在研擬過程中，實施方式就多所修改，一度傳

▲振興三倍券 網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）

進一步將三倍券的聲量交叉分析四種領用方式，明顯可見實體券的討論度最高，綁定信用卡次之，在來是行動支付、電子票證儲值。政府雖大推數位券，希望不只能省下印製費用，還可以結合各通路、商家加碼促銷，真真切切達到「振興」效果，但民眾的網路討論也透露端倪，因電子支付、信用卡多少都有使用或者通路限制，回饋的兩千塊更可能是「點數」還要透過繁複的申請才入帳，當然會讓民眾卻步，實體券只差不能找零，但是最接近現金的選擇，較符合大部分國人使用習慣。

▲振興三倍券 領用方式聲量分佈（圖／QuickseeK提供）

而觀察四種領用方式的正負聲量，可發現實體券領的人雖然最多，但罵的人也最多，特別是紙本

▲振興三倍券 領用方式網路情緒聲量分析（圖／QuickseeK提供）

▲振興三倍券 網路熱門話題討論列表（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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三倍券7月1日正式開放預購，政府6日最新統計，有超過8成選擇實體券，而數位券僅2成民眾使用。顯然對民眾來說慣的方式仍是實體券，連經濟部長王美花都坦言，紙本券「比想像中還要受歡迎」觀察QuickseeK快析輿情資料庫分析三倍券的網路聲量趨勢，6月2日行政院長蘇貞昌正式舉行記者會公布三倍券施行方式與細節，當天網路討論衝上新高，相關使用指南在網路上也受到高度關注；政府為了便民，推出實體紙本、電子支付、電子票證、信用卡等4種領用方式並行的三倍券，但數位券的用法較複雜，廠商配合的讓利程度也有限，很多信用卡公司陸續開出配套方案，但卻限額或限定新開卡客戶，三倍券網路討論熱度很快就下降，顯示民眾期待感不高。出只結合電子支付，沒有實體券，這作法連綠營自家人都不挺，從趨勢觀察，縱使政府力攻數位券，讓網路上出現不少關於行動支付或信用卡回饋的討論，但實體券也許還是民眾比較青睞的方式。印刷精美，還做各種防偽標示，第一階段印製成本竟然就高達3.15億元，從紙本券受歡迎程度看，總印刷成本將可能飆升到12億元，讓網友譏諷「這是在振興印刷廠吧？」而數位券當中，行動支付的負面聲量最高，網友抱怨要付3000才能回饋2000，計算後也沒有實體券划算；加上設定銀行帳戶綁行動支付，操作手續也有一定門檻，同樣不太便民。QuickseeK快析輿情資料庫再透過熱門話題的分析，可以看到網友的討論提到「就是去買一些日常用品吧，不然3000原其實也買不了什麼東西」、「買衛生紙、零食、盥洗用具」，還有網友說，有三倍券後「原本開銷用三倍券花，剩下的錢存起來」，顯然大部分思維模式都是以「替代性」消費較多，比起瘋搶信用卡的回饋，用三倍券節省日常開支更符合個人的經濟效益，政府原本設計用來「買一千送兩千，刺激消費」的用意，仍是被民眾用迂迴的方式「存起來」。三倍券的實體券雖然印刷費讓人疑慮，但畢竟較接近現金，民眾接受度也廣，顯示民眾對三倍券的期望與消費思維，尚難契合政府設計數位券的原始用意；且從網路討論趨勢及話題內容來看，在民生及替代性消費為主的情況下，是否如政府吹噓的，能達到刺激經濟的期望，恐怕不樂觀。