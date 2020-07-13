今日廣場》鄭偉忠／高鐵300萬不起訴　遲來的司法正義

鄭偉忠／政治觀察者

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民進黨立委陳明文去年9月在高鐵遺失300萬元，經過半年調查，今年4月嘉義地檢署作出不起訴處分。對手林國慶也因指謫陳明文涉及貪污等不實言論及辱罵言語，遭嘉義地檢署妨害判賠120萬元。陳明文近日在臉書寫下心路歷程，交代數百日來的煎熬，並打算將賠償120萬元，全數捐贈各地育幼院，「要讓惡意與謾罵轉作善念，讓社會上需要幫助的人被看見。」陳明文地方實力雄厚，外界稱為「嘉義王」，是小英總統口中的第一戰將，但去年選舉期間，對手抓住「300萬事件」猛攻，讓陳明文聲勢大受影響，最後僅以七千多票險勝。由於本案是經媒體披露後，備受社會矚目，嘉義地檢署主動剪報分案。從陳明文臉書上揭露的重點內容來看，在各界的期待與壓力下，檢察官確實動員了大陣仗來偵辦此案。特別是勘驗高鐵各站監視器畫面，過濾後又再傳喚同車廂多名乘客，頗費心思，遠遠超過一般案件的處理規模。由於偵查程序需要花費一些時日，加上現在的「偵查不公開」沒有做到十分完善，在偵查結果出來以前，媒體與民眾的繪聲繪影及刻板印象，經常導致當事人的名聲因此受損。即使最後證明不起訴，甚至起訴後最後判無罪，真相大白後也不受媒體與民眾所重視。陳明文臉書公布不起訴處分書重點內容，說明司法機關從「洗錢防制」、「財產來源不明」、「稅捐稽徵」、「財產申報」四大面向發動調查，在5個關卡的重重檢視下，通通都不予起訴。其中，300萬金錢來源正當，檢察官特地從餘款的「綁鈔帶」逆向追查提領銀行，並傳喚多名行員作證，皆查無任何不法；且為了確認車廂內是否有不法犯罪，或掩飾隱匿行為，傳喚多名乘客，並勘驗監視器畫面，均未發現任何可疑人士及可疑行為。另外，不起訴處分書表明，列車清潔員拾獲皮箱後，經過層層通報，交至鐵路警察局派出所，並無外界所指有可疑人士至高鐵站欲領回款項。不僅如此，檢方調閱陳明文及兒子陳政廷在事件前後的通話紀錄，皆無異常；陳明文及3親等內親屬、司機、隨扈與國會助理，大規模調閱共計超過250筆金融帳戶往來明細，均無發現任何可疑或不法的交易活動紀錄。也難怪陳明文要po文大聲宣告，「可以大聲告訴支持者，阿文是清白的！」糾纏陳明文半年多的300萬事件已落幕，支持者紛紛到陳明文臉書加油打氣。例如同為嘉義立委的蔡易餘留言：「抹黑的選舉風氣真的不是件好事！ 阿文委員咱作伙繼續拚！加油！」不少支持者也留言送暖，「遲來的正義，清者自清」、「不捨你被對手抹黑渲染，遲來的正義說明真相」、「對林國慶誹謗事件，做得真好」。平心而論，在台灣藍綠對峙的氛圍下，政治相關案件往往受到意識形態影響，若是判決結果不合己意，民眾經常以「政治力介入」等陰謀論來評價，這對司法公正性與權威性是很大的傷害。陳明文300萬案件，清者自清，判決結果當然可受公評。然而，批評的前提，至少該看完相關起訴書等內容資料，再對處分內容作出批評，而不是看到不滿意的結論，就扣上受政治力影響的大帽子，如此傷害司法公信力的結果，實非全民之福。