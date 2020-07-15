名家論壇》韋安／蘇貞昌的「卡臣」哲學管用嗎？

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

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蘇貞昌又「震怒」了，高雄、台南市警察局長被拔官。高雄因為還沒有市長，地方首長沒發聲。台南有市長—黃偉哲就抱怨連連，台南的民進黨議員還不滿地喊出「蘇貞昌下台」。因為，發生槍擊和舞廳門口殺人等，突發、非常態的治安事件，是蘇貞昌「震怒」和拔官的理由，但同樣台中和桃園也有發生類似治安事件，蘇為什麼不去「拔官」。設若，換了兩個新局長上去，再發生類似的偶發治安事件，是否也要比照辦理，新局長也要滾蛋走人？去年初，蘇貞昌「臨危」出任行政院長，起手式就是為了防治非洲豬瘟，跑到機場防檢機關，震怒揚威一番。接下左一個「震怒」，又一個「震怒」，來樹立威望和民意支持。但是堂堂一個國家最高行政長官，只會用「震怒」來治理國家，豈不是「卡臣（屁股）」拿來當大腦用嗎？「咱只有一粒卡臣」，是蘇貞昌勸大家不要搶購衛生紙，所發明的廣告詞。但蘇為了把自己的「卡臣」，緊緊黏在行政院長的座位上，實在越來越荒腔走板。從搶功勞搶先發佈一萬元救急金消息，後來不得不出來道歉；到聽女兒建議，全國中小學裝冷氣（王世堅説其實是小英交辦的）。再到以小英擔憂治安的理由，「震怒」之下把2都警察局長拔官。蘇貞昌的「卡臣」哲學，越來越不修飾遮掩，也越來越鐵定會變成民進黨和小英的災難製造機，不再管用了。