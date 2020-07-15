名家論壇》錢震宇／陳菊的霸氣與蘇貞昌的震怒

這陣子的新聞熱點，集中在民進黨兩位非常資深的政治人物身上。一位是行政院長蘇貞昌，時不時震怒，一下子震怒高榮院長答不出停車位數量、一下子震怒治安不好就拔掉兩個警察局長；另一位是被提名為監察院長的陳菊，動不動霸氣，不是霸氣回嗆高雄氣爆補助案，就是被說霸氣走進立法院。從兩人的舉動與作為，顯露出民進黨對權力的傲慢與制度的輕蔑。先談蘇貞昌，身為全國最高行政首長，面對接連發生的治安事件，理應感到慚愧而且應該要求警政單位提出因應對策才對，沒想到蘇貞昌一副不關我事的態度，竟說出「總統很憂心、我很難過」的荒謬語句，好像治安不佳，跟總統、行政院長都無關就對了，然後不分青紅皂白的就說究責從縣市的局長開始。蘇貞昌為了展現他的「假魄力」，上午說要究責，下午就直接下令撤換台南市及高雄市警局長，不僅跳過內政部長，跳過警政署長，也沒有依過去警方調動高階主管的慣例先給予一段期限改善，「說拔就拔」，根本破壞制度，無視徐國勇及陳家欽不說，也絲毫不尊重地方縣市首長。以至於地方上不分藍綠，一致砲轟蘇貞昌鴨霸。只因為蘇貞昌的震怒，就把最了解狀況的警局長換掉，派來了毫不熟悉的新局長，對轄區分局長及辦案員警更是一大打擊。基層員警就在講，「(蘇貞昌)不對黑道、破壞治安的犯嫌宣戰，卻對維持治安的警方宣戰，這到底在搞什麼」。也難怪，事發後警界士氣低迷，更是人人自危，「警察倒底要拚治安、還是拚自保？」警界的倫理及尊嚴，只為派上自己人。小警員都在問，每天治安事件都是他們在第一線負責、在處理，盡心盡力，但上頭一不爽就拿他們開刀。試問，若治安真的不好，為何主管全國治安的警政署長陳家欽及主管警政署的徐國勇都沒事，地方局長就要被拔？這是憑專業？還是搞內鬥？說實在的，台灣的警察真的非常辛苦，除了要維持治安、祈禱不要發生開槍鬥毆事件，希望愛生氣的「蘇揆」不要動怒外，還要保護「花媽」能夠「毫髮無傷」的進到立法院。面對人民的請願，一個準監院長竟然要警方保護、從側門進入，避開人群，這樣如何能稱作是霸氣的花媽呢？既然問心無愧，覺得自己適任，為何陳菊不敢光明正大、大大方方地走進立法院？還要上百警力保護，一路圍成人牆護送，當天在現場陳抗的群眾年紀皆長，加上有層層拒馬、警力戒護，根本進不去立法院，陳菊在怕什麼？民進黨又在擋什麼？離開立院的陳菊寧願在臉書上書寫心境，說自己清白自持，始終如一，但卻不願意面對人民的疑問，還說氣爆案留待檢調辨是非，試問要等檢調辨別是非的人適合擔任監察院長嗎？蘇貞昌應該要對敗壞治安的黑道震怒，而不是警察；陳菊則應該堅持高道德標準，霸氣放棄提名而不是戀棧求官。蘇、陳兩人都不是初入政壇的政治人物，深知政治場域的運作及政府體制，可惜的是他們都只在算計，在乎自己的利益而非人民，而他們的震怒與霸氣，正正恰好說明了他們對權力的掌控及慾望，高過於一切。●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com