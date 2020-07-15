名家論壇》李兆立／國民黨，你的名字叫失敗

為了擋下陳菊的監察院長人事案，中國國民黨短短半個月內兩度佔領立法院議場失敗。第一次旋風式佔領 21 小時後，還有些人會認為，新任黨主席江啟臣的行動力有展現新意；然而第二次再度失敗後，連這最後一點的期盼，都轉為對國民黨新路線的質疑。江啓臣領導的國民黨，佔領行動為何兩戰兩敗？有人歸因於民進黨更擅長武鬥路線，更有優勢人力，所以能強力排除。但國民黨真正輸掉的不是人數，而是問政能力和政黨品牌的全面潰敗。首先，國民黨的屢敗屢戰不是問題，學不到教訓才是最大問題。「佔領議場或主席台」原本就是少數黨議事攻防的策略之一，不僅過去在野時的民進黨，就連 2016 年後全面在野的國民黨也試了好幾次，所以這跟「新路線」一點也扯不上關係。國民黨過去四年來，在議場佔領主席台或上演全武行超過 20 次，每個會期開始杯葛閣揆施政報告及備詢，更是家常便飯。問題是，這一次次的行動，有哪一次成功擋下了任何民進黨要強勢通過的法案、人事案或預算案嗎？沒有，成功率是完美的〇。無論是一例一休、年金改革或前瞻條例，拆完主席台，灑完麵粉潑完水，沒有任何案子因此被擋下來過。如今，國民黨在新任黨主席的領導下，再次兩度嘗試，除了再度被民進黨迅速清場，看來也可預見再度被碾壓過場的結局。請問國民黨，除了一再的失敗，以及讓黨籍立委們留下「戰力不佳，續航力不夠，吵著要冷氣，只想趕下班」這些淪為笑柄的形象，這種令人生厭的失敗戲碼，還要上演幾回？其次，國民黨反覆失敗的根本原因，就是嚴重缺乏論述能力。回顧國民黨過去 20 幾次的佔領行動，稍微翻找新聞就可以發現，除了空洞的口號，大家其實看不到國民黨為什麼要不惜上演全武行的真正論據。例如三年前，國民黨同樣在立院臨時會的前瞻建設預算審查，上演衝撞拆台的全武行。但除了「撒錢綁樁」的口號，我們不記得國民黨立委做了什麼實質審查，提出了什麼具體質疑。前瞻計畫整體高達 8,400 億，明明應該進行嚴格縝密的審查，為人民納稅錢好好把關，如今大家對於那場審查的記憶，卻只剩下國民黨立委的潑水撒麵粉，論述能力的空乏，令人搖頭。再拿剛剛失敗的「擋菊」佔領行動，國民黨以「高雄 731 氣爆善款疑慮出現新證據」為由，要求陳菊自動退出提名靜待調查。問題是，如果進一步詢問國民黨提出質疑的論據在哪裡，就會立刻破功。例如，跳出來要求監察院調查的高雄市議員陳麗娜，就是高雄市議會「731氣爆專案調查小組」的召集人。然而，這個小組自從去年二月成立後，從未拿出像樣的調查報告，就連曾經排定的專案報告，都被陳麗娜自己以「調查小組資料不夠充分」而取消。作為能夠調閱市府資料的高雄市議員，在國民黨執政高雄的期間，連一份調查報告都做不出來，就敢拿來當力擋陳菊人事案的理由。新任黨主席下的國民黨，論述能力不僅沒有進步，反而是更退步了。最後，國民黨失敗的佔領行動，是對民進黨強渡關山的成功護航。同樣作為在野黨，時代力量四年來每次遇到重大議題陷入爭議時，最大的夢魘不是民進黨用人數優勢碾壓少數黨，而是國民黨上演全武行。因為，國民黨拆掉的麥克風和質詢台，是我們應該要透過質詢來強力監督的地方。一旦遭到國民黨的癱瘓，不僅會讓其他正常的在野黨陷入無法監督的困境，佔領行動中的各種荒謬畫面，更會給民進黨碾壓通過最好的理由。例如，面對包括陳菊在內的所有監察委員被提名人，有關如何順利廢除監察院的退場計畫，如何在廢除前善盡監察職責，如何在人權委員會落實基本人權保障，我們都有很多問題要問，來確定這些人選是否適任。然而，在國民黨立委陳雪生先上演「用肚子頂民進黨女性立委范雲」，又嗆「拿身體作秀，去告啊」，同黨陳玉珍更聲援加碼「上個戰場就哭爸哭母」後，未來進行審查時所有對陳菊的提問和質疑，都可能被輕易冠上「跟著國民黨一起踐踏女性」的罪名，而失去應有的力道和正當性。換句話說，讓完全執政的民進黨能夠在強渡關山後順利脫身，甚至能夠反過頭來質疑在野黨野蠻鴨霸的，就是國民黨自己。最後的最後，作為被國民黨拖累四年的在野黨，我們要給國民黨，以及昨天與國民黨一起站在主席台前的民眾黨，一個誠心的建議。面對全面執政的民進黨，應該做到的是做好功課理性監督，才能讓執政上的缺失被清楚凸顯出來，而非被國會荒謬的戲碼模糊焦點。例如，大家或許忘了，2016 年蔡總統提出的大法官名單，一開始的院長人選並非現在的許宗力，而是充滿爭議的謝文定。當時我們沒有佔領主席台，也沒有潑水灑麵粉，而是拿出論據提出質疑，進而得到社會的迴響，最後逆轉了這項提名案。面對未來三年半的國會監督，以及重中之重的憲改工程，拜託國民黨，提醒民眾黨，千萬別再一言不合就癱瘓議事，成為完全執政的民進黨，最佳的保護傘。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com