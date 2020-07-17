名家論壇》黃創夏／悲苦納稅人的幻夢：零基預算

「爾祿爾俸，民脂民膏」！事實上，不只官員所領的每一份薪水，享受的待遇是納稅人所出，就算他們所花的任何一毛錢，都是辛苦納稅人的血汗錢‧‧‧請問您被扣繳稅款了嗎？炎炎七月，在台灣體制內最卑微、無助的受薪納稅人，戶頭裡都開始被政府陸陸續續扣繳稅款，感嘆萬千。政府該花的錢，例如「紓困」幫助受到疫情傷害的產業，理所當然，納稅人完全沒有話說，也全力支持！但立法院平常根本沒幹多一點正經事，明明是「早就事先知道之預定事務」的考試院和監察院人事案，不在正常會期中，盡責任去處理完成，卻莫名其妙的非要要納稅人買單，加開「臨時會」要納稅人多出立法院車馬費，審查己乎是全民共識的「雞肋院」監察院人事，看到血汗錢這樣花，您真的繳稅繳的甘心嗎？因為疫情傷害，幾個危機指標，大家都必須要戒慎恐懼，這幾天，台灣高溫直線攀高，最高溫屢屢破紀錄，但查看台灣電力公司的用電數據，「備載容量」都還能持續高達「 10% 」以上，和過往紀錄相較，極為反常！「帶風向部隊」別急著歌功頌德是「綠能」奏效，電力缺口靠「綠能」頂上的「 2025 年」還有五年，綠能裝置當下都尚未全面啟動，而儲能裝置也尚未真正動工。綠能仍屬「間歇性不穩定能源」，應急民生和消費用電，容或可以應應急，對於需要持續、穩定、高功率且大量用電的「工業用電」目前尚無法產生巨大貢獻，「用電充足」說明的是，製造業並沒有產能全開，才是台灣未來的最險峻經濟挑戰！7 月 1 日，勞動部公布「無薪假」續攀升到 1440 家，3 萬 1 千多人，其中製造業有 348 家，人數過半，1 萬 6058 人，這是第一個警訊！7月 7 日，財政部公布台灣出口訂單「連四黑」，雖然無接觸經濟因疫情而成長，資通訂單受益，但是，礦產大減 65.5%、基本金屬及製品減 23.8%、塑橡膠及其製品減少 23.4%、化學品減少了 25.3%‧‧‧這是第二個警訊！全球被疫情所害，靠經貿出口維生的台灣當然受到無可避免地波及，雖然資通產品創造的產值高，但就業人口竹科、中科加上南科，總數也只有不到一百萬人，至於其他的製造業就業人口，則是數百萬勞工，影響可是上千萬人口！政府說要啟動紓困，要編 2000 億元，納稅人當然全力支持！但能不能卑微地請問政府一句：「 2000 億元是怎麼算出來的？」正如同已經通過向納稅人身手的「前瞻預算」也希哩呼攏就過了下一階段預算，總計 8000 多億元的納稅人血汗錢，就這麼被拿去了‧‧‧台灣，終究不是美國，不能只要缺錢就靠政府印鈔票來解決，每一個難題都要用錢，每一分錢，也都是從悲苦、卑微的受薪納稅人的血汗錢摳來的！在朝野永遠以政治對抗的邏輯當中，卑微的納稅人永遠沒有機會請政客說明：我們的血汗錢怎麼被花掉的、花掉的效益如何、可以告訴我們嗎？政府已經多年以來告訴我們說：台灣債務已在破產邊緣，或許有破產之一日，而且，為時不遠。政府的預算，政治學與財政學的基本原本來就設定是「量出為入」，政府該做多少事，經過民主與法治的納稅人同意程序，再來考慮該徵多少稅，辦哪些事。毫無目地的亂刪或喊價，當然是民粹，實在是一種「前現代」毫無政府治理合理性的情緒發性發洩，既誤國計民生，也沒有建設性，實在不可取！換另一個角度來看，過去，台灣錢淹腳目，如今，台灣債淹腳目，政府財政窘困，政府的預算和支出，實在還是有太多太多需要重新檢視與反省的必要。該如何反省？喊價式的民粹不可取，但長期以來在公共行政與財政學中，一直被官僚體制所抗拒的「零基預算」精神，在如今抓襟見肘的台灣財政難題中，卻不失為一個可思考的方向。零基預算（ Zero Base Budgeting, 簡稱 Z.B.B. ）於西元一九六八年由美國德州儀器公司所發起（ Texas Instrument Co. ）。該公司創始人首先用此原則編製該公司研究部門的預算，績效卓越，且由於立意中肯，易為一般人所接受。零基預算指的就是在訂定新年度預算時，因目前的環境與以往可能己經大不相同，而不考慮上年度或以前年度預算數字的高低，重新審視其業務活動，完全依新年度的需求重新計劃與分配，決定其優先順序，並根據成本、效益（ Cost/Benefit ）的分析，就下年度預算為最適當的安排，將有限的資源為妥善的配置。政府的預算，本著「量出為入」之精神，最該採取「零基預算」之精神，但政府機關特別龐大，各部門都有本位，更不願意率先調整預算而變成是「犧牲者」，減了自己預算反而肥了其它機關，反而慣例性的擴編與浮編。短短十幾年，中央政府總預算從一年不到一兆元已經膨漲到兩兆元，幾乎是兩倍。官員都慣性每年擴大浮編，造成政府預算必然每年擴大，終至於財政窘困。政府的帳反而更是本混帳！「經常門」支出占的比例越來越高，這種毫無生產力的辦公、人事、公僕福利竟從六成比重擴張到八‧三成，「資本門」的建設預算反而被排擠，經建總預算竟然只剩下不到往年水準的二分之一！這些都是危機，此時此刻，面對國家財政全面檢討，實行「零基預算」才有救，還有修訂「財政紀律法」，所有建設和活動，都要有「財務自償計畫與比率」的法定規定，政客絕不能只會花錢卻不管回收！看到立法院浪費納稅人血汗的臨時會荒謬劇，悲苦的納稅人，您真的繳稅繳的甘心嗎？●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com