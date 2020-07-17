名家論壇》唐湘龍／關於「漢光演戲」的政治暗示

漢光是國軍年度最大規模軍演。總有「軍民聯誼」的成分。打打砲、射射彈，無可厚非。每個國家都會這樣做。尤其在募兵的時代。不只要讓老百姓覺得納稅錢有去處，更要把畫面拍的有點戰爭美學，刺激這個社會的雄性想像。最好，覺得作戰跟打電動差不多，然後，迷迷糊糊去從軍。像日本的富士軍演。每年也都會索票演出。民眾彷彿看一場煙火秀。出動的武器不見得要最新、最好，重點要聲光效果十足。開心最重要。覺得自己的軍隊厲害最重要。為了募兵，日本自衛隊甚至都找寫真女星拍夢幻軍裝照。無非挑起男性豬哥欲。總而言之，說好聽點，從軍是志願役。但總有引誘的成分。這點，很難深究。反正，現代的軍旅文化很難不在某種程度上庸俗化。那種「當年萬里覓封侯，匹馬戍梁州」的精忠報國，算了吧。所以，海軍陸戰隊死了三個，民進黨立委出來說幾句「這是作秀」風涼話，不算錯。但三軍統帥也好、國防部長也好，不必急著出來辯，本來就是。重點是：本來就需要有作秀的成分。不過，那種「捍衛戰士」之類的好萊塢幻覺，比例還是要有個限度。因為，這終究是最大場的跨全兵種的聯合軍演，像今年，就算再外行，也看得出來美國幾乎已經忍不出要跳到演習場裡頭親自參演了，這種軍演，不只是戰術演練，也是默契校正。外行看熱鬧，內行看門道。門裡門外，還是差很多。今年的漢光，不只是實兵，而且，接近實景拍攝。我的意思是說，因為兩岸關係緊張，台海周邊戰雲密布，雖然多數人不相信會打仗，但至少，「假想敵」已經不是假的，也不是想的，而是真的，近的，所以，今年的漢光演習，參演弟兄鐵定超有臨場感。因為，美軍、解放軍免費當「臨演」。這種機會真難得。以前，覺得「演習視同作戰」聽起來就是口號，不太真實。但今年，海陸翻艇三死一重傷，航特部直升機墜毀，又是兩名優秀飛官。這種死亡率，漢光快四十年了，沒見過。演習會死傷到這種地步，對參演者來說，不警惕都不行。如果問我漢光看什麼？坦白講，軍事我外行。兵器實作，我所知了了。但是，在演訓課目上，反斬首、反登陸，這個，是有玄機的。主演課目都是「反」，表示兩件事：一、國軍放棄對「假想敵」解放軍的軍事主動性，防禦固守，其他不必。二、所有的「反」，都表示「假想」的怕。簡單講，國軍現在怕斬首、怕登陸。但是，斬首不會斬太多，基本上，只要一個人怕就可以。就是蔡英文。其他人，沒什麼好怕的，也沒那個被斬的價值。現在的斬首，衛星定位加上精準武器，精確範圍一公尺，要打車頭，大概就不會打到車尾。不用花腦筋想像。那樣太吃力。最典型例子，看看美國擊殺伊朗二號頭目「聖城旅」旅長蘇雷曼尼就知道了，準確到不會有誤會。尤其，中國大陸的北斗系統建置完成，軍用導引不假外求，以後，基本可以同時追蹤數百人的移動軌跡，真的要斬首，可以一網斬盡。從維持指揮體系效度的思考，確實要提防突襲式的斬首。那接近達文西外科手術，傷口很小，血量不多，第二天就可以上班，身邊人沒啥感覺。不過，「反登陸」就不是蔡英文一個人怕，或是少數幾個人怕就可以。大家都要怕。反登陸做為主演課目，就表示登陸最關鍵決戰，那就透露了一個非常簡單易懂的潛台詞：台灣會有戰火。這可不是幾十年前的「血洗台灣」。那是笑話。連金門、馬祖都洗不了。但今天，一場兩岸衝突，砲火及於台灣，從漢光演習的內容可以確定：這是極可能發生的狀況。上一次，在台灣本島聽到砲彈落地爆炸聲的人，幾乎都已經作古了。那是二次大戰的事情。換句話說，台灣享受了 75 年「西線無戰事」的和平。這麼長時間的和平，沒有戰爭、沒有內亂，在中國歷史上，幾乎沒有看過。我常常說，人類歷史上，幾乎沒有一整個世代的人不知道什麼是戰爭，一整個世代的人竟然可以壽終正寢，那真是上帝特別的祝福。這個祝福，是不是已經結束了？這是當下台灣在思考「大政治」的時候，最核心，最重要的議題。在軍事戰略上，台灣經過三個階段的演進。最早，兩蔣的時代，他想要「反攻大陸」。這個階段，台灣想要登陸，大陸「反登陸」。這個階段，兩岸的軍事力量，尤其是制空權、制海權，都是朝著台灣傾斜。1999 年，李登輝提出兩國論。過去不在台灣海峽活動的解放軍海軍、空軍，開始出現在海峽中線以西。之後，台灣的軍事戰略開始調整為「決戰境外」。這個階段，台灣已經放棄「反攻大陸」。整個台灣海峽的軍事力量開始出現以海峽中線為分界的平衡。到了蔡英文的階段，兩岸關係快速惡化，两岸的軍事較量也開始檯面化、白熱化。台灣的軍事戰略開始調整到反斬首、反登陸。陸戰隊只剩下奪島功能。這種策略等於在告訴對手，軍事力量已經完全朝向解放軍傾斜。在兩岸的軍事互動，台灣已經徹底從主動，轉換為被動。只有防禦，沒有攻擊。只有反統一，不再有統一的企圖心。一個反登陸為主要軍事思考的軍隊，透漏了怎麼樣的訊息？最重要的就是：下一場戰爭，將會在台灣本土開打。台灣的和平紀錄隨時會結束。就這樣。其他的，自求多福。●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com