名家論壇》李定國／阿扁連任那年的民進黨全代會

社群軟體普及的網路時代，議題攻防飛速，今天是蔡英文總統回任民進黨主席後首次全國黨代表大會。很難想像，半年前，蔡才以台灣民主化後最大得票數，贏得總統連任，蔡的第二個總統任期，也才正式開始約兩個月。民進黨歷史上，不是沒有總統連任過。回到 2004 年中，當時的陳水扁前總統，主打「相信台灣」主軸，更成功在當年 2 月 28 日，發動兩百萬餘人沿西部縣市手牽手護台灣的超級造勢，還利用公投法「防禦性公投」巧門，舉辦台灣首次公投，貫徹公投綁大選的最高勝選戰略。最後陳水扁在 319 槍擊案陰影下，以些微差距，驚險連任，擊退原先有滿滿必勝自信的國親聯盟。回憶當時黨內外政治氣氛，台灣意識的公投牌，也把國內藍綠對立情緒激發到極致，319 槍擊更讓惜敗的藍營，完全不能服氣。凱道前藍營對選舉結果不滿的抗爭，持續多日，直到 520 就職前，才被已有取代連宋世代交替職志的時任台北市長馬英九強勢清場。黨內形勢，當時還未修憲，立委任期還未調整，因應年底就要舉進行立委大選，民進黨正準備舉辦黨內初選，不分區立委部分，還有所謂長年被譏為根本不學者的「學者組」及一點都不弱勢的「弱勢組」。在黨員投票仍佔一半比例狀況下，幾位所謂的人頭黨員大戶，或財力雄厚的「金牛」，被視為能在不分區立委初選中勝出。對此，社會非議不小，對準備開啟第二任期的扁政權，有不小陰影。那年的陳水扁，在 520 就職前後，開了兩次全代會，四月間的臨時全代會，改革了不分區立委提名制度，移除早名不符實的「學者組」、「弱勢組」，將一半的提名名額，改成由主席籌組提名委員會提名，再送中執會通過的模式，實際上就是主席主導一半的名額。這也是後來，當時還是陸委會主委的蔡英文，在堅持要暫離公職一段時間後，被扁邀請，擔任民進黨不分區立委，成為當年底號召政黨票指標人選的由來。修補極端的藍綠對立，扁在九月間開的臨時全代會，提出了「族群多元、國家一體」決議文，重點在於包容中華民國認同者，宣示中華民國認同與台灣認同應該相互接納，並強調族群文化的多元是國家的資產，民進黨摒棄壓迫的同化政策或片面的融合政策，主張尊重差異、共存共榮的多元文化政策，一定程度對近五成沒有支持扁連任的挺藍選民釋出和解善意，化解因大選結下的深層極端對立。扁連任的兩次全代會，其領導的民進黨，都正面回應社會，也替扁撐過幾乎半數民意否定的第二任初期，當然，扁後來因為太多家人弊案完全搞砸，連帶讓民進黨幾乎成為廢墟。不過，當年 520 後，即便扁僅以些微票數險勝，連宋對選舉結果不滿的抗爭也非常激情，但民進黨自始後要長期執政了，可是當時的主流論述，對民意敏銳的扁，當然有讓民進黨長期執政雄心，利用兩次民進黨最重要的政治儀式，對社會質疑做出重大回應，也非常精準到位。中國徒讓國人反感的文武威嚇、全球疫情仍嚴峻，台灣卻防疫大抵成功，加上國民黨先是在罷韓潰敗，又在監察院人事向深藍取暖的義和團式抗爭，坐擁完全執政優勢的 817 萬票蔡英文，比起當年陳水扁更有厚實的政治根基。然而，當選幾個月來，蔡政府不是沒有不能被挑戰，不可被檢驗質疑的心虛弱點，例如早被詬病，甚還牽涉利益分配傳聞的親信政治，政媒分際界線的隱憂，還有面對凶險未來國內外政經挑戰，蔡能否一改不合時代節奏的謹小甚為，展現 817 萬票應有的大開大閤雄心？今天民進黨的重頭戲在最高權力結構改組的全代會，多派系昨夜就進駐多個飯店動員備戰的搶攻競爭中，可能上位者，有社會觀感並不好的權臣，也有輿論早有批判的媒體代言人。這是蔡英文收回黨權後的首場全代會，蔡私下當然不滿總要求她特赦的扁，但作為政治領袖，理當比當年扁更有力的她真的該看看，當年扁是怎麼開全代會，怎麼樣透過政治領導，回應台灣社會。●作者：李定國／政治觀察家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com