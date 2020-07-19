名家論壇》膝關節／當《末日之戰》遇上《玩命關頭》

作為出色口碑的《屍速列車》續作，《屍速列車：感染半島》在類型上是很難突破前者的人性掙扎與密室壓力節奏，續集雖然主打動作爽片為主體，但在地緣政治的符號安排，仍舊有編導

延尚昊的巧思。

由於首集透過不同腳色群組合，孔劉飾演的父親，從一個看似資本信仰的自私性格到最後願意為了女兒付出一切。馬東石這位丈夫則是熱血率真，為了保護孕妻，展現最豪邁的犧牲硬漢性格。另外還有一組阿姨姊妹組合，最後認清人性醜陋而願意成為活屍受難者，也要向自私怕死的人們復仇。至於看起來最糟糕的反派人物，不過也只是想回家看母親罷了。

不得不說，第一集刻劃眾多腳色的內心厚度是很強烈的，孔劉最後願意為女兒赴湯蹈火，配上回憶女兒新生兒時期的畫面，催淚十足。最後孕婦牽小女孩走過隧道時的那段生死扣殺，更是將全場觀眾腎上腺素再度逼催一次。

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屍速列車》首集的成功，面對無法設防的災害來臨時，人性光輝與醜陋是並存的，活屍只是一門照妖鏡，端看你信仰的是哪一面角度。自私其實有時只是為了活下來，求生，不需要多偉大的道德指導原則。

▲《屍速列車：感染半島》由姜棟元以及李貞賢主演。（圖／車庫提供）

續集的趣味，則在於反過來的腳色立場。還有徹底感染後，沒有解藥的末日悲壯。南韓政府對於疫情無法控制，一天就讓這群活屍徹底失控，至於南韓能逃出去的難民，更成了其他國家的難民問題。

首先《

屍速列車：感染半島》這集談的是國家。人民有難，政府則是失能狀況，首集最後出動了軍隊防護，最後控制未果。這集主角

姜棟元因為無法拯救姊姊，心懷愧疚，跟姊夫逃到香港苟活，過著沒有自尊也沒有自我的放逐生活，直到被香港黑幫要求重返南韓把遺落的百萬美金帶回來。

這一點可能很多人充滿疑惑，為了拿錢，主角有必要只是為了錢就要重新冒險？難道不考慮尋找擁有活屍抗體的倖存者，為了解藥，冒險是否才比較值得？

我想編導延尚昊換了角度思考，假設就是沒有任何解藥，人在無政府主義底下，失去法律與道德約束，會變成甚麼樣的怪獸？為了錢，當然是生存的必要法則。但為何不是鑽石黃金，非得要美金不可？

姜棟元等人原本搭的船前往日本，最後改變目的地變成香港，導致最後被老外指使的香港黑幫脅迫要去拿美金。

▲「屍速列車2」延續「屍速列車」真實人性刻畫。（圖／車庫提供）

這裡有一個南韓多年來要面對的地緣政治壓力，也就是中國、美國、日本。首先是日本，這個韓國努力要超越打擊的國家，故事顯然也透露，日韓之間的民族問題，不管是日本關鍵生死時候，選擇不幫助韓國，或是韓國自己的民族意識也很難相信日本願意伸出援手。

再來是中國，韓國靠中資發了多少財富，兩國之間的緊密合作，但韓國對於中資的惡意資本操作或是受限中美兩國之間求生存的搖擺問題，更是這些年來韓國無法逃避的政治羈絆。有趣的是，看起來幕後指使香港黑幫運作的，還是老美在背後操盤，奪走屬於美方的資產。也就是美國箝制中國，進而控制南韓。

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屍速列車：感染半島》不敢過於明白揭示，用了香港這個地理符號，沖淡幾分美中兩國利用韓國掠奪其實屬於韓國人的資產，中國擺明就是既要吃你韓國豆腐，也要賺走美國資本，還要假裝想給你甜頭，結果最後韓國就是淪為中資的砲灰。其實光是由香港黑幫發號施令，要求南韓難民重返朝鮮半島拿美金回來，這就暗示了國族政治之間的生存遊戲。幕後真正黑手，中美兩國各懷鬼胎。

▲「屍速列車2」已於7月15日上映。（圖／車庫提供）

此外，男主角姜棟元相較之下，不像孔劉那樣的動機說服力，但他活在沒有及時拯救姐姐這個立場倒是有趣的，而且姐姐開場沒多久慘遭變成活屍的兒子攻擊，這段母親受難記拍得很悲催，令人印象深刻。

如果說上一集都是陽剛的雄性腳色扮演犧牲方，藉此拯救受難的老弱婦孺。這集完全顛倒過來，關鍵時刻，都是老弱婦孺拯救大家。特別是李蕊飾演的妹妹變成賽車手，另一個小妹妹也操作遙控汽車引發全場觀眾腎上腺素，這對小姊妹的車神片段就是《玩命關頭》，非常具備好萊塢大片特色。

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屍速列車：感染半島》若撇除首集的觀影標準，這片是非常稱職的商業娛樂大作，論述人性救贖也許不似前作高明，但討論人性在失序末日底下的瘋狂無理性，倒不失為在類型片中的高標。

●作者：膝關節／影評人

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