名家論壇》黎榮章／約聘條例為什麼讓人覺得不公平？

▲「約聘條例」和監察院提名案「陳菊提名」兩者的網路聲量比較。（圖／翻攝自QuickseeK）

▲約聘條例網路情緒聲量分析。（圖／翻攝自 QuickseeK）

▲約聘條例網路討論話題分析圓餅圖。（圖／翻攝自QuickseeK）

《聯合報》11 日獨家報導，行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，三等以上聘約人員可在進用滿 3 年後任特定機關有職稱職務，引發爭議。外界質疑此法可能排擠國考任用的公務員名額；且正當立法院正為了新任監察院長陳菊的人事同意權大打出手同時，這個「聘約人員人事條例」加深了執政黨「酬庸」質疑。根據 QuickseeK 快析輿情資料庫的網路聲量趨勢，明顯看到 11 日消息一出，關於約聘草案的討論一度超越陳菊的監院爭議，特別是最初的報導中，受訪學者精準地指出，此法若過，未來政府體系中會有越來越多「口譯哥」，這個比喻不僅易懂，且為大眾所熟知，更成為另一個在野黨攻擊的目標。國民黨立法院黨團 13 日就舉行「未來滿城盡是口譯哥？」記者會，痛批該案裂解國家文官體制，大開後門酬庸親信。相對於這樣的質疑，綠營的辯護聲量則稍嫌較弱，民進黨團書記長鍾佳濱說，傳統文官任用規範缺乏彈性，相關草案是要補足用人的不足之處。行政院發言人也僅低調表示「還沒到政院，僅在徵詢部會意見階段」，並沒有針對民間「走後門」、「紅包文化」等質疑多做解釋。而觀察「約聘條例」的網路情緒聲量，就略可了解為何綠營辯護力道發揮不出來，因為相關草案的網路負面討論是正面討論的 10 倍之多，顯然民眾觀感非常差。一直以來，約聘靠關係走後門的「紅包」文化，在基層傳言已久，這把火燒回執政黨不讓人意外。國民黨更緊抓著年初大選時備受關注的1450（網軍）、派系治國議題，質疑此法難道是要幫助這些黨工進入公務體系？抑或是為了強化派系分贓、凸顯用人唯私、幫執政黨底下的人卡位？熱門話題也都圍繞在這些質疑之上。針對約聘爭議，除了草案內容3年轉正的設計讓民眾不能接受，網路的討論還有其他重要主題。如佔了 30%的「破壞文官制度」一部分是國考窄門難入，多少人在國考受挫落榜，如今卻要開方便門，怕是影響國考人的公平性。另外就是「違反行政中立」讓民眾擔憂，約聘僱人員的任用權多掌控在各局處政務首長，難以擺脫特定政黨色彩，如此一來執行公務上是否真能維持公務員應盡的行政中立義務，恐難杜悠悠之口。而國民黨拋出的「黨證說」等酬庸議題當然同步緊扣著最近最熱門的監委人事案，7 年級的口譯哥從黨工、大選記者會口譯，在執政後一舉躍居駐美代表處要員，一直以來是蔡政府最受人質疑的人事任用之一；高雄市長國民黨候選人李眉蓁日前以「叔叔們吃飽了沒？」主動叫陣，民眾黨吳益政也批執政黨破壞國家體制，讓約聘條例也成為補選的議題之一，約聘條例在中央是「口譯哥們」，在地方則會凸顯過去裙帶關係或紅包文化的負面印象，但陳其邁透過發言人表示「一切都還未定案」，不正面迎戰，與候選人有關的議題攻防只佔 12%一直以來，公務人員考試確保錄取者一定的品質水準，但約聘人員的進用則有許多人為操作空間，「任用某人姪子」、「幫某姑姑的外甥找個工作」也是基層對於公務機關約聘雇的既定印象，許多人酸「後悔年輕時沒加入民進黨」，顯示民眾確實認知到此舉會破壞制度設計；國家考試的設計雖讓文官缺乏彈性，也被批評為競爭力較低，但站在「建立國家可長可久的典章制度」角度來看，確實是一個較能讓人信服、標準較齊一的標準。●作者：黎榮章／ Quickseek快析輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com