今日廣場》笑傳媒／偉大的陳菊

立法院上周審查監院人事案，但因國民黨占領議場，杯葛議事，蔡英文提名的監察院長候選人陳菊無法上台報告，但民進黨團宣稱，明天將繼續照表抄課，進行投票。笑老總認為，千錯萬錯，都是蔡英文的錯!因為蔡英文提名陳菊時，未能大力表彰陳菊，讓全國人民充分認識陳菊對台灣的貢獻，以至於國民黨和民眾黨誤以為陳菊不適任，因而進行杯葛。笑傳媒蒐集陳菊女士歷年功績風範，提出以下建議，恭請國民黨和民眾黨以及全國百姓鑒察，同心協力，送陳菊進監察院，以便日後自廢武功。1､陳菊擔任高雄市長任內，被監察院調查的件數有58件，確定被糾正的有30件，被彈劾的有3件。創下世界金氏紀錄，笑傳媒全體同仁仰慕之心，如滔滔江水延綿不已。建議，監察院應於監院大門撰文勒石，紀錄陳院長的豐功偉績，以為後人時時景仰。2､建請內政部明訂陳菊生日為國定監察院廢除紀念日，全國放假一天以資紀念。並建議將國花改為菊花，順便與日本國花接軌。3､建議下屆監委一律改為無給職，也不發給任何津貼與補助費用，除了為廢監察院做好準備外，也藉以表彰陳菊為官清廉與各位新任監委的清白無暇，並對陳其邁污辱「姦萎」，表達遲來的抗議。4､陳菊女士擔任高雄市長期間，儘管市政建設相對落後於其他城市，負債金額高達3000億，但，歷年各雜誌媒體所作的縣市長施政滿意度調查均顯示，陳菊市長的施政滿意度居高不下，名列前茅。足徵陳女士政通人和，深得媒體溝通之三昧。我們建議陳菊除出任監察院長外，亦應兼任NCC榮譽主委，全面提升政府施政滿意度。5､建請公賣局將總統牌香菸更名菊煙，藉以凸顯陳菊愛護部屬，遺愛人間，並與中國知名品牌「雲煙」尬場！6、建議立院成立「監察業務轉型正義委員小組」，蒐集、徵求歷年慘遭監察院糾彈的官吏，恢復其名譽，並請相關單位發還其應得的薪資與退輔金。並重新評價歷年享有「柏台風範」的監委，如陶百川之流等人。7､笑傳媒將號召全國愛國民眾赴大甲媽祖廟，恭請媽祖聖靈，敕封陳菊為座前菊仙，專司收取奉獻媽祖的金條金鍊金元寶。8､笑傳媒將領銜發起公投連署，公投的內容為「您同不同意蔡英文讓賢給陳菊擔任總統?」相信，此一公投案，中選會不敢擋，一周內連署人數便可達標。9､建議邀請國際媒體及各國重要貪瀆政要來台參加陳菊就職大典，藉以「讓世界看見陳菊、看見台灣」，也讓全球各國興起「台灣能，我們也能」的風潮!10､笑傳媒將舉辦徵文比賽，徵文主題為「我最崇拜的偉人—陳菊」。內容真假虛實，一概不論，但須文字通順，能充分體現陳菊的偉岸風貌。首獎一名，獎金新台幣1000萬元，佳作100名，獎金新台幣10萬元。全部獎金將於慶富案不法所得全部追回後發給。陳菊、陳菊、偉大的陳菊，我們敬愛您，我們崇拜您。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com