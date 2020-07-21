名家論壇》盧燕俐／台股泡沫化倒數計時？

截至7月20日，合一連吞七根跌停，OTC指數單周也重挫5.2％，不少慘遭套牢的年輕散戶，滿心期待本周絕地大反攻；台綜院創辦人劉泰英日前示警「台股有些瘋狂」，引發了業界「台股是否已泡沫化」的論戰，筆者的親身觀察則是，即使泡沫不會立即戳破，但投機氣氛高漲，投資人務必提高警覺。根據證交所資料，今年上半年新開戶數多達62.6萬戶，其中，第二季每月動輒增加8到10萬戶，比起去年同期的3到5萬戶，新增一倍多，且零股買賣大爆發，交易占比已超過15％，呈現了「散戶也瘋狂」的現象。年輕散戶敢衝敢買，不在乎本益比，比較在意本夢比，也願意追逐生技和高價股，並相信「萬般利空，不敵寬鬆」，認定美國QE無上限、全球央行大撒錢，股市一定漲不停，有的甚至才剛拿到紓困金，就轉手進場買股。我鼓勵年輕人學習理財，但絕非盲目追高、借錢投機。尤其近來看到幾個現象，令人憂心。像是我例行性的演講場合，幾乎場場爆滿，甚至有宗教界人士來聆聽；還有多年不見的親友，紛紛打電話來要明牌，私下勸我，「聽說合一會拉到1000元，你不買實在太可惜！」更遑論每天都有陌生網友私訊我，直問「聯發科幾月會漲到1000元？」「旺宏會漲回50元嗎？」散戶瘋狂的行徑，約是20年來首見。直到這次合一股價腰斬，連帶生技股重挫，不少股市新鮮人初嘗敗仗，才發覺股市真的也會跌。有人抱怨，「起初做很順，但沒想到，這周全吐光還倒賠」，也有人懊惱著，「原來當沖並不好做，已賠了兩個月薪水。」以目前狀況，台股最大的變數是美國疫情，美國單日新增病例已飆高到7.7萬人，再度刷新紀錄，就算川普有意拉抬美股救選情，選後股市仍會走回基本面，台股勢必受衝擊。；台股也有類似氛圍，大戶開始出脫生技和中小型電子，彷彿在宣示：「賺得飽飽，先跑先贏」，聰明的散戶應勤做功課，緊盯籌碼變化，舉凡大戶和法人連續賣超股，無須心急搶短，以免成為被倒貨對象。另外，也不必誇大個股未來三到五年的獲利成長，許多散戶直喊現在的高價股太便宜，就是用五年後的本益比來衡量，但問題是，五年後的產業競爭態勢如何？誰又能精準掌握？不拼命追高、多些理性思考，才能成為長線贏家。「行情總在悲觀中落底、在半信半疑中成長、在樂觀中結束」，當越來越多分析師喊台股上看兩萬到三萬點、財經雜誌封面故事都要大家勇敢買股時，投資人更應有不一樣的見解，找出適合自己的操作策略。●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com