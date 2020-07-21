名家論壇》蕭徐行／找不到目標方向的國民黨

國民黨立法委員為了抗議陳菊將接任監察院院長，在立法院血戰民進黨，雖然創造了許多新聞版面，然而抗爭過程的虎頭蛇尾，抗爭畫面流於作秀引不起社會的同情；尤其國民黨始終拿不出足以讓陳菊「一刀斃命」的證據，又對於社會大眾期待的「廢監院、試院」訴求無法積極回應，以至於多日的抗爭看似悲壯，卻無法引起社會太多的共鳴。這樣沒有方向、沒有目標的問政行徑，不僅不能解民之困贏得人民信賴，也不能帶領民眾朝國家發展的新方向前進，令人不禁質疑國民黨能否再起，重新站上執政舞台。政黨消極面應該要能「探求民隱」、「為民喉舌」由此累積民眾的好感度與信任感，繼之則是推廣新的理念與訴求，追求執政機會以引領國民共同為國家的方向與發展奮鬥。然而，遭逢總統大選挫敗後的國民黨，顯然一直未能從敗選中回神，6/6日高雄市民的高票罷韓更是震撼藍營，面對即將到來的高雄市長補選，由於各方民調都顯示陳其邁將高票獲勝，又有議長補選的分歧，國民黨顯得軍心渙散，毫無士氣，彷彿高雄又成為藍營無法克服的一座高山。更糟的是黨主席軍令不出主席室，搞了幾個月的黨改方案，要改革黨務卻先被必須被改革的中常委推翻，改革之路寸步難行，接著，黨內大老又對「九二共識」抱殘守缺，而且處處透過媒體放話反對放掉「九二共識」，卻不肯透過黨內管道反映異見，甚至倚老賣老的壓制改革，結果搞得黨中央手足無措，事事原地踏步，錯過三個月的改革黃金期，有改跟沒改一樣，所以民意支持度也始終低檔徘徊，不見回升。再以這次監察委員爭議來看，國民黨從頭到尾鎖定了陳菊的資歷無法擔任監察院長，然後卻又沒有認真的去做功課找出陳菊不適任之處，讓其一刀斃命，一味的以強力抗爭癱瘓議事廳，結果抗爭促求說明不足，讓外界不能同情國民黨的抗爭動作，對於國民黨的訴求產生共鳴。這根本的原因就在於監察委員與社會大眾干係不大，社會各界對於監察院存在毫無印象且無視監委的存在，所以大家對於誰擔任監察院長反應冷淡；再說回來，社會上對於陳菊的反應好壞參半，但是負面比例也非絕對，所以對於國民黨說不出口的反對，完全搞不清楚，更別說支持了。相對的，對於成為社會主流意見的「廢考試院、監察院」的修憲案，國民黨顯然拿不定主意，尤其，國民黨內保守派與大老們連「九二共識」要擺入歷史貢獻中都極度反彈，都有意見，對於廢考試與監察兩院這樣的「背骨」行為能夠接受嗎？也許黨版法案還出不了台，國民黨又將因為「廢」、「留」的爭議讓已經搖搖欲墜的黨務運作更加分裂，政黨復興更加渺茫。針對國民黨的氣衰，最近民氣甚高的新北市長侯友宜一再表示，國民黨有很多人才，只要找出來團結在一起，並且全力以赴，就有機會再度贏回來。這一番看似平淡的話，卻說出了要做好執政工作沒有捷徑，要勤勉耕耘、全力以赴，而不是凡事只做做表面功夫，沾沾醬油即可。侯市長也點出了國民黨人不團結，卻勇於內鬥的「舊症頭」。如果國民黨員不能夠團結、創造勤政的口碑，則不僅人才進不來，不斷的內鬥還會消耗掉黨的能量。就拿侯友宜來說，好不容易在這波新冠肺炎擴散期受到外界肯定；卻有許多人不斷酸他很「假掰」、「偽君子」，不然就說他是「藍皮綠骨」，早就偏向民進黨了，甚至有人誇張地說侯友宜不把別人放在眼裡，一心只想選總統。偏偏這樣的言論多半來自藍營選民、所謂偏藍的學者，或黨內同志。難道做好市政工作，不是市長的本職嗎？民進黨人慣於競爭，升遷重績效，對於得來不易的機遇會珍惜、把握，多半很親民又懂得宣傳，擅於製造自己再上一層樓的機率，所以支持群眾能越call越多。國民黨人升遷重關係，對於得來不易的機會不懂得好好把握，只重視奉承與迎合，不親民，習慣把別人踩在腳底下，所以餅越做越小。倘若國民黨人還看不懂民進黨如何取代國民黨，成為台灣第一大黨，縣市長還不肯腳踏實地，做好自己的市政縣政，那麼泛藍陣營不僅會越來越小，國民黨甚至有可能成為在教科書上才看得到的歷史政黨。●作者：蕭徐行／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com