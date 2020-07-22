名家論壇》錢震宇／誰讓振興變博弈

「對不起，您未中獎」、「身分證尾數號碼是 0345789 都有獎」、「你沒有中獎，可以繼續申請一般登錄」。最近幾天，新聞跟社群媒體上充斥著各種振興券中獎與否的訊息，有人中了開心計畫要怎麼用，有人沒中幹譙說不想再花錢，更有人說根本不知道有這個券。一時之間，全台彷彿成了抽獎島，每個人都在花心思輸入資料、登錄、驗證、等結果……政府做莊，全民成了賭客，賭本全是人民的納稅錢。本該是振興經濟普及所有人的政策，在蔡政府「突發奇想」後，變成碰運氣的博弈秀，民眾花時間登錄，然後等時間到了，看政府在大家面前抽出「幸運兒」，結果「幸運兒」就是比「不幸運兒」多了好幾百元可以消費。離譜的是，有的券原本名額及預算訂好了，還可以因為人數踴躍，臨時增加名額。坦白講，這是個粗糙且失敗的政策，申請過程當機卡關不說，增加民眾困擾，抽籤方式更是引人質疑。結果不僅難以達到刺激消費的作用，這其中更引發資訊的不對等及嚴重的城鄉數位落差問題，對民眾非常不公平。一開始，民眾只知道三倍券，可以綁電子支付或是領取實體紙本，然後是用 1000 元現金換 3000 元振興券。哪知道，後來又推出農委會的農遊券、客委會的浪漫客庄旅遊券、文化部的藝 FUN 券、體育署的動滋券、交通部的安心旅遊補助方案，各有各的申請方式不說，也沒有足夠的宣導期讓民眾知道，導致許多人根本不清楚還有其他的補助。再說，除了三倍券可以到郵局提領，人人都有外，其他幾種都是要抽籤碰運氣。民眾藉著上網、下載 App、拍證件照上傳、還要分單雙號不同日期才能輸入資料，完成登錄後才有資格參與抽獎。這等於設定高資訊門檻，對於長者，沒有手機或電腦的人以及身處偏鄉的弱勢族群，若沒有子女或親人協助完成，等於放棄機會。也許有人會說，這年頭怎麼可能有人沒有手機或不會用電腦。可是政策目的是要讓每個人都消費，讓商家有人來花錢，應該注重「普及性」而非「便利性」，更不是懲罰沒有數位設備的民眾；至於限制抽獎人數，更是變相讓接近資訊的年輕人早一步登記資料，偏鄉的年輕人或長者來不及登錄，平白無故喪失屬於自己的權益。問了人在偏鄉的朋友，知不知道還有其他的券種，朋友回答也很乾脆「有嗎？我不知道，算了政府不想讓我拿，我就不拿，反正還要花時間去消費」。蔡政府的振興經濟政策，要讓民眾花錢消費，反倒造成資源分配不均，缺乏資源及（上網）能力者根本拿不到錢，就算拿到了也不清楚該怎麼使用，這難道是蔡政府想要的？蔡政府《因應疫情振興紓困特別預算》幾經追加已經來到破紀錄的 1.4 兆元，這些絕大部分都是要靠舉債支應，等於債留子孫。現在看起來，三倍券有過半民眾用於日常生活開銷，其他券種也無法達到刺激消費的效果，更不用提幾倍的加乘效應，最後只剩下「幾家歡樂幾家愁」的抽獎小確幸，代價則是全民要背負龐大債務。是誰讓振興變成博弈，用預算槓桿在玩弄人民，用盡花招百出卻也狀況百出的推出各式券種，只為了讓民眾疲於奔命，汲汲營營、追逐小利，忘卻了政府無能的施政，讓民眾花小錢背大債。曾幾何時，島嶼上的我們，目光只能放在我們腳下這塊土地，每天都在追逐那荒謬可笑的振興券，真的可惜也可悲。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com