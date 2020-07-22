名家論壇》李兆立／全面執政必定腐化？蔡英文的四項功課

此刻位居權力頂峰的蔡總統，能有這樣的問題意識，值得肯定。下一個關鍵問題是，蔡總統所謂的行動，具體到底是哪些？其實，權力腐化的樣貌，我們再熟悉不過了。2000 年後，我們已歷經了兩位連任的總統。從過去錯誤的經驗中汲取教訓，才能真正避免重蹈覆轍。然而，在整理了陳水扁和馬英九的共通點後，發現有四件事，同樣在蔡總統身上出現，值得全面執政的民進黨警惕。無論是陳水扁、馬英九或蔡英文，三位民選總統都分別在自己的第一任和第二任，兼任了執政黨主席的工作。有論者以為，正是因為台灣獨特且怪異的憲政設計，讓幾百萬票選上的總統，要完全承擔執政成敗的責任，卻又不能直接指揮行政立法，所以自然會想透過黨機器來一次掌握所有黨公職，組建執政平台。問題是，行政立法的分權制衡，之所以是民主政治的重要設計，就是因為一旦立法監督的功能弱化，甚至成為行政院的橡皮圖章，結果就是讓各種政策錯誤及執政失當，失去了寶貴的即時修正機會。總統若真有心，處理這個憲政設計的錯誤，應該做的是回歸憲政面推動改革，讓總統更加權責相符，而不是與過去總統們掉入一樣的誘惑陷阱，企圖用黨政平台便宜行事。因此，為了避免腐化，這與總統不應兼任黨主席，其實是相同的邏輯，就是權力要能夠避免腐化，就必須受到監督及節制。把國家的政務官，叫到黨的中常會上進行專案報告，甚至當場接受黨主席和中常委的質問和斥責。關於這一點，過去在野的民進黨，曾嚴厲抨擊過馬政府如此舉措，怎料等蔡總統上台後，也依樣畫葫蘆，讓政務官的職責被「為國還是為黨」給模糊了。馬政府時期的九月政爭，時任檢察總長的黃世銘，竟將未結案的司法關說，偷偷向馬英九進行專案報告，足見權力膨脹的程度，當時也因此受到蔡英文的嚴詞抨擊。然而，蔡總統今年三月卻也爆出，竟然將現任大法官呂太郎喚至府邸，要求說明過去推動的司法改革業務。無論是否如傳言所說對呂「斥喝」，光是「叫到家裡」這件事，就讓人憂心蔡總統對憲政份際，是否仍如在野時那樣警醒？在台灣，傷害執政形象最甚者，向來是貪腐案件。然而，主打告別黑金貪腐的陳水扁，自己未必有貪，身邊的太太兒子女婿親家，卻一一涉貪；同樣自詡清廉的馬英九，雖然自己與家人沒事，重用的親信如林益世、賴素如等，卻同樣身陷貪腐案件。因此，我們必須認清，即便總統自己以身作則，如果缺乏前期的警戒，讓龐大的執政團隊清楚理解到「勿以惡小而為之」不只是道德勸說，而是明確的賞罰機制，貪腐終究會出現，進而吞噬總統的道德高位與權威。迄今，我們沒有看到總統對於這些案件的認真看待，只有「一切合法」的官式回應。如果總統寄望的是黨內的「廉政小組」來把關，對於這些「一切合法」的疑雲，能做的恐怕也相當有限。從 2000－2020，每一位總統和每一位閣揆上台時，都跟大家說要拼經濟，幾乎成為慣用語。同樣的，雖然國族認知未必相同，陳水扁、馬英九和蔡英文三位總統，在面對中國威脅這個台灣政治的「常數」時，也都說自己堅定捍衛了主權。當然，中國威脅是真議題，捍衛主權有其必要；而經濟是國力的基礎，政府當然也要有作為。但 20 年過去了，我們清楚地發現，台灣人民對於政治的期待，顯然不只這兩項。這個發現，其實來自於蔡英文 2011 年一手主導的「十年政綱」，正是因為這樣，所以他當年的大選主軸，才會是「公平正義，改變台灣」。是的，在主權和經濟佔據大量版面和資源的情況下，許多議題被遮掩了，讓許多台灣人逐漸感到產業環境的惡化、貧富差距的拉大、高教人才的流失、房屋市場的失控等。要解決這些問題，無法靠「大投資大溫暖」、「愛台十二建設」、「前瞻基礎建設」這些政府大量砸錢的方式來解決，甚至當這些錢去了錯誤的地方，或在過程中被上下其手，都會造成這種「不公平、不正義」的感受更加擴大。人類要進步，就必須從歷史的錯誤中汲取教訓。要避免重蹈過去的完全執政或總統權力的傲慢腐化，就必須誠懇面對，這些與過去一樣的課題，並且拿出具體的行動，台灣的政治才能真的進步。蔡總統會不會不一樣，就看這四件事有沒有改變了。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com