名家論壇》網路溫度計／立委混戰「網路聲量」排行揭曉

國民黨為了阻擋監察院人事案通過，16日與民進黨立院黨團爆發激烈衝突，過程中還有不少人因此受傷甚至是見血，對比於上次6月底國民黨突襲佔領議會主席台，卻被快速清場的情況，這次激烈的肢體衝突讓不少網友直呼是「來真的」。透過《

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》關鍵領袖列表來看，從14日開始的大小衝突，有不少人一戰成名，國民黨立委陳玉珍網路聲量創下區間新高，立委葉毓蘭也表示自己的臉書因此多了2千多個粉絲，其它像是林昶佐、洪孟楷、林楚茵等人也紛紛上榜。（看更多：

網路口碑立委排行榜

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▲立法院衝突的網路聲量排行榜包含陳玉珍、林昶佐、洪孟楷等人都上榜。（圖／網路溫度計提供）

#No.1 陳玉珍(國)-網路聲量：47,232筆



穿鋼鞋死守主席台



全副武裝的陳玉珍這次戴頭盔、穿鋼鞋，手上更戴防摔手套，不僅有備而來，整個人趴在主席台上成功堅持到最後一刻的身影，一改許多人過去對她「夾手送急救」的脆弱印象，就連羅致政也忍不住在臉書表示「真的是來自金門戰地」。陳玉珍網路聲量47,232筆，是立法院衝突的冠軍，也創下個人的區間新高峰。有許多支持者留言「謝謝陳委員守護最後的堅持」、「我金門人我不挺妳要挺誰」、「戰地英雄精神展現無遺」幫忙加油打氣；但也有人持反對意見，批評「不是金門精神，不要侮辱金門」、「國民黨剩這種貨色」，還有痛批穿鋼鞋的行徑根本是「蓄意傷人」。



▲國民黨立委陳玉珍這次在衝突中網路聲量也跟著快速竄升。（圖／網路溫度計提供）





#No.3 洪孟楷(國)-網路聲量：19,820筆



打拳特訓扳回顏面



對比於6月底國民黨突襲佔領議會主席台，卻被火速清場，洪孟楷出面指控遭民進黨立委吳秉叡強行勒脖往後拉扯，痛批難道是想殺人，甚至一度哽咽「一瞬間想到一歲六個月的女兒」，此舉卻挨轟戰力差，王世堅也忍不住說是「吵架吵輸哭哭啼啼」。事後洪孟楷因為特別去打拳健身，這次的表現也因此成為網友關注焦點，以19,820筆網路聲量排行第3名，不過體型壯碩的洪孟楷最終仍被民進黨靠著多人優勢，合力扛出場外。



▲洪孟楷此次抗爭的表現受到網友關注，熱門關鍵字出現包括「衝突」、「拉扯」、「激烈」等。（圖／網路溫度計提供）





#No.4 陳雪生(國)-網路聲量：15,212筆





肚頂范雲遭控性騷擾



陳雪生因為在衝突過程當中，一度用肚子頂到民進黨立委范雲的背，遭對方控訴「這已經是性騷擾」，雙方從肢體衝突，發展為女性權益與性別平等的議題攻防，讓兩人的網路聲量雙雙持續攀高，陳雪生以15,212筆網路聲量排行第4名，范雲則以13,748筆網路聲量排行第5名。事後陳雪生表示「用肚子不會懷孕，不是性騷擾」，范雲則赴北院遞狀提告，並求償50萬元，痛批國民黨若繼續放任性騷擾文化，「就等著被淘汰。」



▲陳雪生的熱門關鍵字出現包括「性騷擾」、「女性」、「平等」、「懷孕」等。（圖／網路溫度計提供）





#No.7 葉毓蘭(國)-網路聲量：10,112筆



此生首戰成功圈粉



國民黨立委葉毓蘭這次在衝突當中，因為一把抓住民進黨立委邱議瑩的頭髮，網路聲量10,112筆排行第7名，成為網友討論焦點，網路關鍵字因此出現「邱議瑩」、「抓住」、「頭髮」，邱議瑩也因此以8,181筆網路聲量排行第10名。葉毓蘭此舉被不少支持者封為新一代「女戰神」，甚至幫忙一吐國民黨連日士氣低迷的怨氣，粉絲大讚「感謝妳幫我們出一口氣」、「謝謝委員的拉髮葉解了大家的悶氣」、「經過這一戰...我對葉毓蘭委員的印象改觀了」。不過葉毓蘭事後解釋，一開始是邱議瑩衝過來攻擊，出於反射動作才會抓住她的頭髮反制，關於自己的臉書因為這樣多了2千多個新粉絲，僅表示很感謝大家，謙虛表示這是自己「此生第一次打架」。



▲葉毓蘭因為拉扯邱議瑩頭髮的畫面被捕捉下來，意外成為網友討論焦點。（圖／網路溫度計）



