名家論壇》黃創夏／美中終須一戰，勿謂言之不預！

正如同大陸網路上盛傳是有「解放軍戰狼」之稱的戴旭文章《四個想不到，十個新認識》，這篇戴旭否認但也沒也被下架的文章中說，美國絕對不是「紙老虎」，而是凶狠的「真老虎」！老虎一發威，立刻限令中國在休士頓的總領事館必須在72小時內封館，這樣強硬的動作，在過去冷戰時代的美蘇之間，都沒有如此尖銳和決絕！不管是為了製造「反共」情緒，轉移美國人民對於疫情和經濟情勢的不滿，替川普創造有利連任的環境；或者是如同美國國防部長艾斯培所公開宣示的「中國已經是美國首要的『戰略對手』」，取代俄羅斯成為美國首要對手，可以預見，在美國大選投票前之未來的100天之內，美中的硝煙味只會高漲，終將一戰。當然，人類經過上世紀兩次的「世界大戰」，生靈塗炭的慘痛教訓下，美中之間大規模的「滅國之戰」很難發生，但局部性的衝突，或者是透過科技、經貿、金融、或是壓制性的圍堵，在所難免，絕對會牽動印太局面。此時此刻，台灣所有的政治勢力都必須要有新的體認，「新冷戰」已經成形，「兩極對抗」即將取代「戰略三角」，印太各國絕對沒有「首鼠兩端」或是「左右逢源」的投機取巧，局勢將回到六、七十年前，只有「選邊站」！事實上，美國也不容許亞太各國「首鼠兩端」，艾斯培透過和英國智庫視訊會議公開宣示：美國準備好了，有作戰的決心，而且有戰勝的信心。艾斯培特別提出美國的信心來自「三個支柱」，美國的萬里投送武力的絕對優勢、日本軍武解封的在地策應，還有美國已經點名的「反中國共產黨的『鐵血十三鷹』」！艾斯培已經向全世界正式宣布：「美國將會擴大和鞏固亞太地區『國家』的合作」，艾斯培還特別一一唱名他心目中的「盟國」的成員：美國、新加坡、印尼、菲律賓、越南、泰國、澳洲、紐西蘭、南韓、日本、印度、孟加拉和台灣！請特別注意，艾斯培視特別提到相關國家中的名單時，把台灣列入，等於是把台灣視為「準盟國」關係，這是明確宣告，美國即將捨棄1979年以來的「取悅中國共產黨的態度」，改變過去40年重視順從中南海的面子的模式來處理兩岸關係，將來，必是由美國強勢掌握「定義話語權」，中華民國和台灣的定位和角色，美國將更具有主動積極性。此時此刻，奉勸已經奄奄一息的國民黨，局勢已經回到1949年到1979年的那三十年，也就是兩蔣時代的中華民國，「反共不反華」將是國民黨的唯一主軸，「一面倒」向美國，才可以和中國共產黨劃清界線，絕對沒有模糊空間。國民黨更需要體認的是：川普仍有機會連任，而就算拜登當選，美國和中國的激鬥，更會加劇而不可能緩和。美國已經有66%以上民意討厭中國共產黨，拜登被貼上親中標籤，如果當選更不可能和中國緩和，如此他永遠無法化解共和黨選民和反中國共產黨選民的疑慮；拜登只有對中國更強硬，才站得住腳跟。當年，國民黨一直誤信雷根是反共親台的，雷根一當選美國總統，為了鞏固支持，反而積極經營和鄧小平的友好關係，還簽了「817公報」綁死台灣的軍事現代化的腳步。在國際外交和兩岸關係上，國民黨須體認大勢底定，越強調自己和中國共產黨的關係，不但得不到台灣人民的青睞，也會因美國的疑慮受到更多的打擊。國民黨的最好的策略就是「緊跟美國的後背」，重拾老祖宗蔣經國的堅定反共立場，但國民黨也有利基：因為有著和中國大陸千絲萬縷的歷史淵源，可以當成兩岸民民間和文化的緩衝劑，只要堅定持續表態「反共不反華」，保持兩岸人民可以友善相待的脈絡，什麼「九二共識」、「一中各表」、「和平協議」等等不被台灣人民和美國信賴的立場，提都不要再提！這樣並不代表國民黨失去戰場，台灣政治體制當中，中央政府只是政策指引者，「執行」的主體都在地方政府。國民黨應該請出由最了解地方政府運作，經驗也最豐富的朱立倫擔綱，統合十四個縣市長成立「藍色治理陣線」，專心內政，好好和中央政府的政策競合，有了地方治理的績效，總有一天「藍色執政，品質保證」被肯定，就有再起之一日。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com