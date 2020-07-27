名家論壇》胡庭碩／讓輪椅族不再被公車拋棄

凌晨12:15，我被拋棄在路口，我不知道我回不回得了家？那天，司機跟我說我的電動代步車不準上車。從早上4點起床，我上了一整天班，終於等到這台公車，我太想回家睡覺了，我的電動代步車只剩最後一格電，不管是我的人或是我的車，都沒有辦法開過一整座跨越淡水河的橋，但我想要回家。「司機我太累了，我真的沒有力氣跟你解釋，你可以打回總公司問，我是符合規定的，請讓我上車，我的車型符合尺寸，請讓我上車。」我以為司機聽懂了，他稍微移動了車子，在我以為他要靠邊載我的時候，直接開走。我只能愣在蘆洲捷運站路邊，連哭的力氣也沒有。類似的事情已經不是第一次在我身上發生，相信我也不是唯一經歷過這些事的人。選擇在事後說出這些事情，並不是要求得誰的道歉，只是希望大家能停止將責任推諉給特定個人，轉而面對造成問題的社會體制。公車司機長期以來「趕趟數」的獎金制度，不只造成工作過勞的現象，也讓眾人對公車留下急躁、趕時間的印象。這樣的制度下，被拋在後頭的，不只是所有乘客的行車安全，更包含所有的身障者、家裡坐輪椅的長輩、還有推著嬰兒車出門的家長。「我媽中風後，就是因為這樣，就不願搭公車出門，整天把自己關在家裡。」臉書留言下，有網友這麼說。台灣國內有多少人，因為這樣的現況，喪失出門的動力；因為這樣的現況，喪失探索世界的自由。甚至，因為這樣的現況久了，開始誤以為活著，就只能是這樣，喪失對未來的想像，喪失出門實踐想像中未來的權利。作為一個社會創新工作者，我信仰的社會創新，目的在於社會包容：「怎麼讓被國家、市場、社會給排除的人，能無所罣礙地，能有尊嚴地，享有生存資源，能在這個社會活動，能信賴這個社群，從而能自我實踐，活地像人一樣。」而公權力規範、社會習慣、或是參與式治理方式等「價值觀／制度變遷」，往往才是社會創新發揮效用的關鍵。如果台灣公車的無障礙環境，能從追求低地板公車的購置率，轉變到無障礙設備納入每日發車前的檢查項目，或許能減少設備故障的情形發生。如果台灣公車的無障礙服務，能從寫下白紙黑字的SOP，轉變為透過訓練鼓勵司機主動操作，或許能讓司機更清楚也更願意執行。甚至如果台灣公車的無障礙政策，能從政府及資方由上而下的訂定，轉變成由司機一起討論如何增加服務動能以及改善勞動環境，或許更能達成一個對所有人來說「不需要幸運，就能平安回家」的通勤環境。如果每一個人都能出一點力，或許這個社會可以更和諧、更有愛。如果司機放斜坡渡板時淋著雨，請您幫司機撐個傘；遇見無障礙服務的司機，請大聲的跟司機說謝謝，讓司機感受到，他在做一件很有意義的事情；如果你是設計學院的師生，你可以把課堂作品主題，設定為「讓司機方便穿脫的雨衣」或是「適合台灣地形簡易固定的安全渡版」；如果你看到有公車格違停，可以提醒駕駛員離開，以利公車靠站服務；如果妳看到有輪椅、嬰兒車、長者揮手招車，而司機碰巧沒做出反應時，請勇敢上前，跟司機說：「請等一下，有人要上車，慢慢來沒關係，我願意等。」「每個人，都可能成為某個時刻的弱勢，請為有需要的人撐傘、出聲、伸援手，因為每個人，都是一個活生生的人，會流淚、會受傷、會有人在等他們平安到家。」希望我們每一個人，都在自己的位置上出力，一起讓這個社會的本質，更適合我們每一個人生存。●作者：胡庭碩／ 社會創新工作者、肌肉萎縮漸凍症患者，本文由陳紀曲協助完成。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，