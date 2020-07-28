名家論壇》韋安／李眉蓁抄襲風暴，對江啟臣影響有多大？

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，先是有論文抄襲風暴，接著又連番危機處理能力不佳，讓原本就不被看好的選情，更加慘烈。有媒體報導，若黨內高層訂出高市補選 3 成得票保衛戰的門檻達不到，將替江啟臣「啟動下台倒數計時」，江的主席連任之路已趨於悲觀。最近，不少國民黨「黨內高層」、「黨務人士」、匿名藍委和中央委員，對媒體頻頻發出「倒江」問責言論。不過，江啟臣的黨務生涯還有未定之數。高雄市長補選，對國民黨而言，本來就是「死馬」當「死馬」醫，這匹馬總歸是要死的。不是輸贏的問題，而是輸多輸少的問題。藍營支持者可能根本不在意結局，3 成得票，和 1 成得票差別不大。試想一下，如果 815 補選，國民黨得票奇差，會有人去黨中央抗議，要求江啟臣下臺負責嗎？只有江的黨內競爭者，會拿此大作文章。高雄市議會議長補選則不然，本來藍營有十足贏面的選情，如果出了意外，那就徹底證明江的領導技巧和能力缺陷，他要負起絕對的政治責任，更別指望明年連任。明年黨主席選舉，朱立倫有勢在必行的苗頭。擔任過桃園、新北市長，行政院副院長及黨主席，朱有豐富的經驗，廣泛的人脈和資源。然而對出來投票的普通國民黨黨員而言，他和江的個人色彩同質性高，差異性不大。江啟臣雖然在上任後的 3 場選舉中（罷韓、高市市長及議長補選），可能會 2 敗 1 勝，當然有失分，但是在其它議題方面，也有得分。比如説，立院藍營對監察院人事的杯葛，葉毓蘭扯綠委頭髮，陳玉珍全副武裝「霸台」，都讓人覺得在江領導下「國民黨變得不一樣了」；還有任命羅智強為革命實踐院院長，讓「空軍總司令」成為體制內的戰力，也借重羅的網路影響力招募年輕人加入藍營；以及把台中的空汙問題，轉化成一個持續性的有力議題。若明年國民黨的黨主席選舉，只有江啟臣和朱立倫角力，朱如果有極大 2024 成功率的話，派系組織動員的影響力將會向「未來的總統」靠過去。如果朱那時沒有看好度的話，這些派系力量還有可能繼續跟江合作，分享權力。目前來看，朱江之爭，還是 55 波。但若韓國瑜也跳出來再戰，則局面就可能完全改觀。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com