名家論壇》錢震宇／公視還能是公視嗎?

這幾天，公視的獨立自主性，引發外界相當大的質疑。起因為，文化部委託公視規劃國際影音平台的前導案並未提報董事會，且內容都在替政府進行「大外宣」，無關「公共」，更非「公益」，擺明了就是政黨介入，離譜的提案雖然引發公視董事不滿，但最終仍舊以11比4通過此案，這無疑宣告「公視已死」。事實上，早在 2007 年民進黨執政時，時任新聞局長的謝志偉就曾提出要設立「台灣國際頻道」，向國際傳播台灣第一手資訊，當時的規劃就是成立一個「獨立頻道」，由政府出資每年編列預算成立財團法人，指揮體系則由行政院，國安會層級組成指導委員會，作為上級指導機關。當時的世新大學助理教授管中祥就曾撰文批評，指出從新聞局的規劃來看，未來台灣國際頻道「獨立電視台」雖然為財團法人，但仍將受制於行政院國安會層級的「指導」，這樣的遠程目標充分曝露了新聞局腦中的國際頻道仍未脫離政治控制與政策宣傳的思維。如今，換湯不換藥，一樣是國際影音平台，上級單位只是從行政院、國安會換到文化部，預算一樣是政府編列，內容一樣是宣導政府作為，只是過去是籌設獨立的頻道，現在是借用號稱「公共電視」的頻道。請問，這難道不是用政府資源去綁架應該是獨立自主製播的公視嗎？更扯的是，投票贊成此計畫的董事徐瑞希說，她早就倡議設國際頻道，這次若不通過該計畫，明年就沒後續預算，之後連討論的機會都沒有，不能先幫下屆董事拒絕。這段話有兩個大問題，一個是「預算」，一個是「下屆董事」。這份前導案預算 4500 萬元，並連結明年起每年預算 10 億元，共4年的正式平台計畫。根據公視的總預算說明，政府每年編列捐贈公視 9 億元，但把一個總金額近 45 億元的影音平台案交給一個每年只有 9 億預算的公視執行，「難道沒有疑慮」？單一計畫預算已經超過公視一整年的預算，如此重大的提案竟然跳過董事會，直接硬闖，「這不是黑箱，什麼才是黑箱」？再說，《公共電視法》中並沒有允許公視得以接受政府委託製播影音，如果公視接了此案，等於是接受捐助者(政府)的錢，替捐助者(政府)製播影音節目，而這節目的企畫案是由捐助者(政府)所提出。這已經違反了公視設立的目的：秉持獨立自主的專業精神，堅持營運、節目製播與新聞採編的獨立自主，絕對避免政治力量及利益團體的干預，確保全體大眾的利益。公視董事一任三年。而這次第六屆董事，面臨改選，理應不得決定重大事項，為何文化部要跟公視私下籌畫，硬是要在這屆董事會過這項前導計畫？我非常好奇這些在臨時董事會投下贊成此案的董事，到底知不知道自己所代表的是「公共電視」，而不是「公家電視」，公視最珍貴的價值在於多元性及公共性，是屬於「國民全體」，不是「單一政黨」。公視的背後是「財團法人公共電視文化事業基金會」，不是民進黨的「黨營事業」。蔡政府現在所為，是拿中華民國政府預算，幫自己執政下的政黨宣傳，從企劃內容看講好聽是國際宣傳，其實參雜著偏頗的意識形態及明顯的政治好惡，就是在做政治宣傳。公視不同於商業電視，在於它負有更高的責任，且維護國民表達自由及知的權利，更有普及大眾的概念。文化部以公視主管機關的姿態，直接出手要求製播國際影音平台，民進黨上下無一覺得不妥，推說國際上想多了解自己，公視董事長陳郁秀更直說：當仁不讓、積極爭取，顯然漠視政府跟公視的分際。蔡政府鋪天蓋地用部會預算綁媒體、做業配，現在更直接染指公視。想想當年大喊黨政軍三退及媒體改造的前輩及先進，不知做何感想？●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com