名家論壇》黃創夏／胸無點墨！國民黨真正的致命傷

「胸部變大」或「胸部變小」？各有所好也是個人選擇，在多元開放的台灣，真的是無關宏旨‧‧‧但江啟臣領導的國民黨總是展現出「胸無點墨」，再如此下去，國民黨只能等著嗚呼哀哉了！哀哉國民黨，一向自誇自己是人才濟濟，而且動不動較喜歡秀學歷，總是拿出「哈佛」、「耶魯」、「麻省理工學院」‧‧‧誇耀於眾，在執政時代的內閣更要被稱為是「博士內閣」或「校長內閣」，開會起來，總是不忘秀一、兩句英文展現自己的學識。國民黨竟然在高雄市長補選的困局當中，受困於任何一個明眼人都知道大有問題的「李眉蓁論文」窘態當中，最重視學歷的政黨，鬧出最可笑的論文醜聞，還有一大堆「教授」、「博士」鬼扯護航，真的是「胸無點墨」！目前因為疫情因素，航空業者百般無奈，推出「偽出國」和「類出國」過乾癮，難道國民黨也是想要「偽論文」和「類論文」自得其樂嘛！胸無點墨已經醜態畢露了，國民黨更是擺明看不起高雄市民，前兩年，推薦了一個「通信交換機」給高雄市民，換來了「韓總機」之譏，現在還繼續推薦一個「影印機」給高雄市民當下一任市長的人選？這樣子的昏聵黨中央提名機制，豈止「胸無點墨」簡直是「目中無人」，以為高雄市的選舉只是「懷舊電子商品展」？在台北的政治中心，江啟臣領導的國民黨，特別是立法院黨團，更是給人看透了是「胸無點墨」，政治議題找不到方向感，幾個所謂的「不分區」發言就惹笑話，搞抗爭也被打到抱頭鼠竄。號稱有長期執政經驗、最懂財經政策、最懂政策規畫的那個國民黨呢？那個據說很懂執政的國民黨已經該被列入「失蹤協尋人口」了吧！現在檯面上的國民黨，掌握議題無能、和人打架無力、整合團結無效‧‧‧只給人「胸無點墨」的愚蠢觀感！有人說檯面上的政客是草包沒有關係，他們只要幕僚好，胸無點墨又何妨！問題就在國民黨在江啟臣的領導之下，連幕僚單位都給人「胸無點墨」的搖頭嘆氣。國民黨組織內有沒有培養人才的組織？有！以前只要一講出來，人人肅然起敬，那叫做「革命實踐研究院」，可是請看看現在的革實院院長和副院長是何人？文稿秘書和長期辦公幕僚出身的羅智強和游淑慧在領軍，政治歷練只有市議員，這種辦公室文書和村里事務的經驗，誰能相信國民黨的革實院，能夠訓練出以前關中、宋楚瑜這些悍將！胸無點墨，從國民黨檯面人物到地方人物，從中央決策者到幕後幕僚群，變成是國民黨共同特色，就是不出動還好，一出動就是鬧笑話！英國媒體曾經針對這樣的政黨，創造了一句形容詞叫作「一匹找不到跑道的賽馬」！因為這個政黨就像是昏頭轉向的賽馬，出閘之後，不知道自己是什麼；也不曉得自己該做什麼，不該做什麼；甚至連自己該走什麼路，該往哪個方向都搞不清楚。問題是，找不到跑道的賽馬即使跑得精疲力盡，最後也跑不到終點，只會找來更多的麻煩，製造更多的問題。更嚴峻的事實是，所有人都知道：賽馬亂竄，當然是騎師的責任，江啟臣如今正是坐在馬背上之那一位責無旁貸的騎師，一個胸無點墨的騎師，當然只會越發焦頭爛額！或許，大家都在等八月十五日那一夜吧，等到開票結果出爐，李眉蓁解脫了這次煎熬、江啟臣解脫了賽馬亂竄的慌亂、國民黨也可以解脫這半年以來的胸無點墨之窘態。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com