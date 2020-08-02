今日廣場》吳建忠／江啟臣李眉蓁的任勞任怨與任謗

吳建忠／台北海洋科技大學副教授國民黨高市長補選面臨危機，若如外界預期的敗選，那國民黨在高雄就是大選+罷免+補選的連三敗了，也就是三殺。進一步分析，國民黨現在已身處懸崖邊緣，前有民進黨的執政優勢，後有民眾黨的取而代之企圖，極度危險。眾所周知，歷次補選投票率低，不過依舊是陳其邁陣營不能輕忽的險局，也仍是國民黨的機會。2018 年教訓不遠，沒有穩贏的選舉，何況贏得不好看也難有執政能量。然而，李眉蓁參選至今，面對暗潮洶湧，她仍然好像有一種「出生之犢不畏虎的」的「憨膽」挺進每一天。對照相關民調數據，其實陳其邁的支持度並未進一步拉開攀升，李眉蓁也呈現觸底現象，並沒有更加滑落。諷刺的是，對於李眉蓁選情的低落，除了民進黨對手的攻擊外，還有來自於國民黨黨內的酸言酸語與袖手旁觀，這種源自於宮廷鬥爭的政治壓制，以及透過媒體的放話醜化，也讓許多藍營支持者相當灰心，覺得國民黨又重蹈覆轍。從李眉蓁選情可以看出，地方政治給黨主席江啟臣軟釘子碰，曝露國民黨內部整合的問題。許多藍營政治人物袖手旁觀，導致黨中央處於「進一步退兩步」的境地，無法糾集全黨之力與民進黨周旋，國民黨勢必奄奄一息，甚至逐漸凋零。明眼人都知道國民黨內哪些人居心難測，自以爲是還在低調且持盈保泰，這種局外人冷眼旁觀，蘊含政治勢力重組的奧妙。真正愛國愛黨愛民，當以黨內大局為重。這一場高雄市長補選若是再敗，或是敗的奇慘無比，等於一年內國民黨連三敗。然而，自韓國瑜被罷免後，國民黨中央為求生存，關注於黨內部的「兩岸新論述」提出，不僅發現國民黨從政人員對於地方選舉實務關注與投入程度，其實有限，許多人都是「不沾鍋」，而對高雄補選幾乎是撒手不管，毫無作為。平心而論，民主國家政黨輪替是常見的現象，國民黨不是沒有東山再起的機會，但在如此黨內「高喊團結卻不團結」的選情下，國民黨和其支持者應該要做最壞打算，也就是如何不會讓國民黨崩潰，民眾黨出現彎道超車。含淚投票是否能保住基本盤，即使輸了，未來還有再起的機會，反之將不堪設想。從比較利益法則來看，各山頭保留實力看好戲的心態，這種只要獨善其身就能自保，恐怕將適得其反。對選情低落視若無睹之害，這種黨內裝聾作啞更甚於對手民進黨的政見攻防，支持者只能搖頭。作為在野陣營，在執政黨民意支持度、滿意度都出現上升時，肩上背負的監督責任就更艱巨，更不能因黨內政治算計而拱手禮讓民進黨。面對團結一致的民進黨，國民黨沒有分裂和袖手旁觀的本錢。除了藍營內部必須團結外，有智慧的選民更需要自主行動，公民社會必須發揮最強大的監督力量。眾所周知，真正國民黨選情的不堪，焦點已經不是藍綠之間的競爭和輸贏，而是國民黨內部分歧。歷屆選舉結果皆顯示，候選人的個人特質固然重要，但所屬政黨表現不好，依然很難贏得勝選。過去國民黨形成的責任區概念，從掌握的人民團體，到軍方政工、及公營事業，亦是輔選動員系統之重要環節，目的都是為了勝選，這都需要透過黨組織才能順利運作，這次補選也是檢視地方黨部是否失靈的重要時刻。另一方面，民進黨過去高雄執政非全無可議，此次補選關鍵，即便對手實力懸殊，也不能讓國民黨在補選選戰舞台上加速邊緣化。以黨主席江啟臣及秘書長李乾龍跟候選人李眉蓁的作為來說，已經在任勞任怨之外，還得承擔「任謗」，甚至是一種知其不可為而為的承擔，否則依這種大環境，誰願意搶著出來選？又有誰願意重整 2020 敗選的低迷士氣。藍營政治人物都有責任需展現胸襟，積極輔選，否則每次都是亂箭射自己人，國民黨再大的家底，也不堪這樣折騰。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com