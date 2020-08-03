名家論壇》單厚之／SOGO案為何找上這幾個立委？

●作者：單厚之／資深媒體人

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檢調上週五大動作搜索立法院，聲押四名朝野立委、一位黨主席，賄款總金額達數千萬元。消息傳出後震動政壇，也震驚立院，「視清白為第二生命」的總統府秘書長蘇嘉全為此請辭，時代力量主席徐永明也隨即遭到停職，時力的清新形象受到嚴重打擊。這次涉案的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、前時力立委徐永明、前民進黨立委陳唐山都是涉及 SOGO 案，前 4 人都是第 9 屆立委（ 2016－2020 年），陳唐山則是第 8 屆立委（ 2012 － 2016 年），涉及的案情跟時間明顯不同，也因此陳唐山才是最早交保的。而同時被聲押的無黨籍立委趙正宇，則是因為陽明山殯葬地變更案，但因為同樣涉及關鍵白手套郭克銘，所以才一併收網。依據無罪推定原則，所有人在法院判刑確定之前，都應該被視為無罪。但檢調機關面對國會跟國會議員一向謹慎，如果沒有相當的把握，萬萬不敢輕易動手。從檢調搜出的金錢、至今釋出的案情來看，雖然最終幾名立委不一定真能被定罪，但涉案的情況應該不假。立法委員收賄、助理要錢早就不是新聞。此案讓人比較驚訝的是，在當下藍綠如此對立的政治氛圍，居然還有藍綠一家親的「美談」，面對孫中山、蔣中正和四個小朋友，什麼轉型正義、統獨立場，全部都拋諸腦後。當然也讓人看到了，政客的言論跟行為之間，未必會有任何的「對價」，嘴上講得高尚、清廉，實際的行為往往並非如此。真正震驚立院的是此案涉及的金額。根據媒體披露，幾個立委加起來拿了快 4000 萬，光是參加一場公聽會就可以領 200 萬；雖然 SOGO 案涉及的利益龐大，但這樣的金額還是遠遠超過市場行情。如果時間回推個 10 幾年或 5、6 年，立法院公聽會真的還聽過有價碼，把官員找來排排坐、加上媒體的報導，有時真能改變一些行政機關的作為，一般的行情大概少則 3、5 萬、多則 10 萬。但網路時代的淺碟，一切都講求快速、易懂，記者會能引起的迴響跟報導就已經大打折扣，更遑論長篇大論的公聽會，所以近年立法院的公聽會已經越來越少了。立委完全不管能不能成事，只要參加一場公聽會居然可以領 200 萬，這根本是聞所未聞的行情，去掉兩個 0 都不為過。李恆隆四處跟人抱怨 4000 萬的公關費太貴，實際上就是被人當成「盤子」（冤大頭）。立法院是合議制，單一、少數立委基本上都很難成事，多數時間都是「成事不足、敗事有餘」的角色。所以立委跟助理能成的一些事，基本上都是在「敗事」的基礎上，不斷的找麻煩、施壓、製造困擾，來換取行政部門屈服，最終接受對自己有利的方案。找麻煩這件事，不一定要立委親自出馬，助理拿著章、發個文、提個修正案，就夠行政單位焦頭爛額的。很多立委養不支薪的「便當助理」，不僅要自謀財源，回頭還要跟委員拆帳，像以這次涉案的某助理，就是長期幫藥商跟公立醫院打交道的。回頭檢視這次涉案的四個立委，蘇震清長期擔任民進黨經濟委員會的召委，廖國棟曾經擔任國民黨大黨鞭之外，還跟陳超明兩人輪流擔任經濟委員會召委，而藍綠兩黨之外，經濟委員會就只有徐永明跟親民黨的周陳秀霞兩位立委，李恆隆所花的錢，幾乎就是「買斷」整個經濟委員會，而4個立委的價碼也恰如其份的顯現他們的政治份量。但如果不是誤以為蘇震清能夠「直達天聽」，這個局自始就不可能會成。