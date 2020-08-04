名家論壇》黎榮章／李眉蓁論文風波，核心問題是「誠信」

▲高雄市長候選人李眉蓁 網路情緒聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

網路風向經常受到三種來源的交互影響，分別是媒體、社群及論壇，QuickseeK快析輿情資料庫針對這些來源做話題內容分析，綜觀來看，中山大學的提及都相當高，是本次事件的主要受害者之一，在臉書等社群平台上，被李眉蓁點名的應說明論文疑雲的總統「蔡英文」則成為熱門討論關鍵字，而從社群及論壇的討論關鍵字觀察，加入網友的討論後，風向顯然對於李眉蓁不利，包括「洗學歷」、「抄襲」、「整本抄」、「槍手」等提及度高，幾乎都是面對與誠信有關的質疑。

▲李眉蓁論文爭議 平台討論熱詞（圖／QuickseeK提供）

▲李眉蓁論文爭議 藍綠粉絲團話題分析（圖／QuickseeK提供）

爭議發生後，除藍營的記者會反擊，許多政治人物學位論文也被起底，分析被提及人物的聲量分佈，監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全的討論度最高，陳菊在2000年獲中山大學碩士學位，不只她的論文排上熱門點擊榜，因高雄市議員高閔琳的碩論研究陳菊粉專的網路論戰，也讓陳菊的名字被一再提起；不過，國民黨高雄市議員李雅靜的論文，被發現當年邀高雄市前議長許崑源擔任口委，差點又讓國民黨暫歇的負面情緒升溫。

▲李眉蓁論文爭議 牽涉人物聲量分佈圖（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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李眉蓁的論文風暴不只重創其選情，連帶將她的母校中山大學、論文指導老師與口試委員都拉下水，學術倫理遭強烈質疑；李眉蓁首度出面簡短回應時，卻扯總統蔡英文論文真偽，還說「終於知道許崑源為何從17樓跳下去」，反而為事件更添柴火，隔日她才態度反轉，哽咽宣布要放棄碩士學位、撤銷選舉公告上的碩士學歷，然而中山大學表示，學位無法自行放棄，須經審查後才能撤銷，且印有她碩士學位的選舉公報也已快要印完，一連串的處置失當，讓李眉蓁成為眾人訕笑的對象。從QuickseeK快析輿情資料庫觀察事件的網路情緒聲量趨勢，一開始李眉蓁遭爆抄4頁時，她回應「部分內容可能未標注參考章節」，而國民黨文傳會主委黃子哲還意圖幫她緩頰稱「要抄應該抄整本，不會只有4頁」，當天網路討論度上不算太高，直到22日周刊報導出爐，李眉蓁與其涉抄襲對象的論文不只句子段落相同，涉抄襲的部分更高達上百頁，一舉引爆此事網路討論度，而意外道出真相的黃子哲遭網友譏為「先知」。23日李眉蓁二度舉行記者會宣布放棄碩士學位，延續前一天的熱門討論，負聲量衝破18000筆，是7月至今的新高紀錄。除了平台分析，藍綠陣營各自有許多擁護的粉絲專頁，透過這些粉絲頁發起的話題內容及主題，也能看出雙方立場態度的差異，「抹黑」、「陳哲男」成為藍營支持者反擊的重點，陳菊、蘇嘉全、陳嘉行（焦糖）等人也頻頻被提起，顯示藍營「綠色論文門」的指控，在同溫層中有平衡風向的作用。反觀綠營在順風的情況下，除跟著譴責抄襲，「複製貼上」成為支持者戲謔的熱門詞彙，不過聚焦火力攻擊的結果，讓中山大學成為風暴核心，而藍綠陣營中「誠信」的提及度都高，更明白說明，風波的核心不誠實才是主要原因。事實上，政治人物洗學歷不是新聞，但李眉蓁要選市長，自然會被放大檢視，風波聚焦抄襲96%，連中山大學審定委員會都認為其論文內容「與他人著作高度相似」，讓她的誠信出現大污點，而政治人物的根基就是誠信，李眉蓁的論文抄襲事件，不偏不倚成了民眾發洩的破口，民眾對於「論文門」之所以高度感興趣，並不是想要找出誰做學問不用功，而是誰不誠實。