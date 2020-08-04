名家論壇》沈榮欽／黨主席涉賄　時代力量出了什麼問題？

【本文由沈榮欽授權刊登】時代力量在SOGO弊案承受了不成比例的批評，與過去以高標準自我標榜和批評其他政黨有關，黃國昌與徐永明過去在國會與柯建銘對抗的歷史被翻出，兩者社會形象的差距卻與真相背道而馳，道德定錨的相對性決定出事後的砲火強度，林清玄外遇就比九把刀更不可原諒，而柯文哲之所以被很多人認為是最令人作嘔的政治人物，也與其總是高聲批評他人，自己卻以更不堪的作為違反卻又毫無羞恥感有關。不過周偉航認為時代力量只能以更乾淨的方式爭取選民的認同，則是開錯了藥方。時代力量的問題在於如何找到與政黨運作方式相匹配的財務模式有關，即使是下定決心站在所有財團對立面的政黨，也要能夠明確找到勞工、中小企業與上班族捐款支持的方法。時力的另一個問題是組織運作無法精準反映出權力的分佈，權力結構應該與資源依賴程度相關，黨的明星如果可以不需要負擔黨務與募款就可以享有明星光環，而黨機器權力運作又無法容納不同黨內團體的競爭，就會越來越朝著想像中的方向前進而越走越窄，之所以是想像的是因為黨內明星之間各自依賴彼此的資源與生涯規劃藍圖而鮮少對話，這使得競爭必須在暗室中進行，能夠公諸於眾的就成為眾人對於黨的形象的想像；不同於台民黨有北市府公家資源的挹注和一人政黨的單純權力結構，加上黃國昌逢柯文哲必轉彎的情結與盤算，都使得時力的組織問題更為嚴重，也錯失與台民黨競爭的機會。平心而論，徐永明只是眾多收錢的立委之一，焦點還是應該將涉案的各黨立委一起看待。國民黨弱勢黨主席江啟臣在一連串的錯誤後，既無開創中生代接班的氣勢，也缺乏建立兩岸新論述的能力，不僅為了高雄市長與議長補選而焦頭爛額，朱立倫和韓國瑜又在一旁虎視眈眈，令人懷疑是否有能力藉此改造國民黨。民進黨蘇震清是報載收款最多的立委，不應該在蘇嘉全辭去總統府秘書長之後就告一段落，無論是否牽涉到新潮流與英系的黨內鬥爭，都應該藉此機會整頓日漸世俗化的民進黨。但是根本之道，還是應該從改革選舉辦法做起，人的注意力有限，森林中的樹木為了爭取有限的陽光而彼此競爭為參天大樹，為了競爭選民注意而毫無節制的競選方式也應該隨之改變，例如可以考慮仿效國外，只能在特定的時間與地點共同張貼固定大小的海報競選，藉由降低進入門檻的方式，改變國會議員的組成生態，和選民結構更為接近。●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com