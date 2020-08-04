名家論壇》網路溫度計／立委涉貪風暴！蘇震清成聲量焦點

台北地檢署為查辦立委涉嫌收賄案件， 7月31日直衝立法院查扣920萬元現金，並約談時代力量黨主席（已被停權）、前立委徐永明，國民黨立委陳超明、廖國棟，民進黨立委蘇震清、前立委陳唐山以及無黨籍立委趙正宇，不分黨派的六人藉立委職權涉貪引起社會關注，其中誰的討論度最大，各政黨網路好感度影響如何呢？

立委涉貪風暴 過半聚焦蘇震清、徐永明



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看六名立委近一週的聲量趨勢，蘇震清因傳出收賄金額最高，加上其叔叔總統府秘書長蘇嘉全8月2日請辭獲准，引發外界聯想，使其當日聲量暴增19638筆，種種事件聲量共達45400筆，位居六名涉貪立委之冠。



第二名則是時代力量黨主席徐永明，8月1日也遭檢調因查出疑收200萬遭收押禁見，後被黨停權，讓許多網友跌破眼鏡，當日激增16600筆相關討論，整體聲量43396位於第二。



無黨籍立委趙正宇，則是在7月31日因收殯葬業賄款，遭到檢方用高倍數望遠鏡頭拍下鐵證，並查出桃園家中藏920萬現金，當日引起3412筆討論，期間共12199筆聲量，位居第三名。



▲六名涉嫌收賄立委網路聲量（圖／網路溫度計提供）

蘇震清涉貪延燒 蘇嘉全請辭、財產暴增引熱議



從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看蘇震清近四日熱門關鍵字，可以看到網友集中討論的除了其涉入貪污外，該事件也延燒到其叔叔「蘇嘉全」，為了維護清白並且不讓府方困擾「請辭」秘書長獲准，使蘇震清的相關討論也隨之擴大，另外還有涉貪後傳出「不接」來自蔡英文的電話，後遭到民進黨開鍘，被媒體爆料連任立委後財產「暴增」七千萬，都成為網友熱議事件。



▲蘇震清近四日網路熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）

徐永明昔打貪今涉收賄 網友直呼：雙標



徐永明近四日在《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱門關鍵字中，則可以看到身為時代力量黨「主席」的他，曾經在2019年12月對國民黨反對監獄行刑法修正案時，發文怒質問「不是要貪污犯『關到死』嗎？」，引起大批網友朝聖「諷刺」留言，昔日喊清廉反貪污，今日卻涉嫌收賄，讓網友大嘆根本「雙標」。



▲徐永明近四日網路熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）

立委涉貪政黨誰最傷？網友對「時代力量」最失望



再從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測這次涉嫌收賄的立委政黨中，時代力量網路正負評比影響最大，從7月31日的0.3一路跌落，8月3日更降至低點0.16，與民進黨、國民黨差距縮小。民進黨從0.16下修至0.13，差距為0.03；國民黨從最高0.11下降至0.09，差距0.02是三個政黨中幅度最小。



涉貪立委中民進黨、國民黨各兩人，無黨籍一人，時力一人，但對政黨的傷害卻以時力最為顯著，網路正負評比跌得最多，由於蘇震清與蘇嘉全的連結，讓民進黨也受到較多負面影響。



