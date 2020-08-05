名家論壇》韋安／侯友宜2024「必戰」的4個要素

「英雄藏不住鋒芒，好漢耐得住寂寞！」午夜獨思，不知新北市長侯友宜，對這兩句話作何感想？就算侯友宜就任市長以來，言行舉止都專注在市政，刻意閃避黨內外敏感的政治議題，但是名嘴和媒體，最近還是把侯描繪成藍營 2024 角逐總統大位的假想人選。而且此種聲量，有螺旋上昇的趨勢。即使侯暫且耐得住更上一層樓的寂寞，但高施政滿意度和民意支持度的政治鋒芒，卻無法隱藏。「拱侯」之聲，一方面可能來自敵對陣營防禦性「捧殺」，另一方面，則來自泛藍和中間選民對現實的焦慮和對侯期待。從主客觀而言，侯友宜 2024「必戰」，儼然已有不可忽視的 4 個要素：一、侯友宜今年已經 63 歲，如果等到下下屆 2028 總統大選，他已經 71 歲。自有全民直選總統以來，1996 李登輝夾持黨政資源，以 74 歲高齡民選連任。陳水扁 50 不到，馬蔡則不過 60，相續當選總統。近兩次大選，年輕人的選票扮演越來越重要分量。不僅是他們的投票取向，而且善用社交媒體的年輕人，會製造乘數效應的輿論聲量和聲波。如果調低投票年齡到 18 歲修憲成功，年輕選票更成為總統大選成敗的關鍵。侯友宜如果 2024 選，還可以是超齡「阿北」，2028 則是年過 70 的「阿公」。就算民意支持的「地利」仍在，但「天時」已過，成功幾率會大減。即使侯友宜忍得住，年紀也不是問題，但是想抬轎的人能等 8 年嗎?二、侯若 2024 出戰，如果他連任市長的話，「作好作滿」、「落跑市長」的質疑，當然是個問題，但卻不會是大問題。侯不是當選市長幾個月，就「落跑」的。侯友宜在新北做過 7 年副市長，再加上市長的任期，前後超過 10 幾年，還有幾十年的警界生涯，公務和施政成績可以檢驗。無論是全臺選民，或新北市民，從人情和事理上，都應該沒有強烈反對侯在任市長換跑道的情緒。三、侯友宜唯一的障礙，是對朱立倫的人情和倫理包袱，如何剋服。畢竟是朱的提攜，侯才有今日的局面，但政治是講實力和現實利益的，倫理輩分都是其次。等到2024，藍營總統候選人進入提名時刻，與黨外比民調，誰的勝算比較大？與黨內比，侯朱是否有不可忽視的差距。侯不需主動，被動的方式就可以引刃而解這個難題。四、「侯是藍的嗎？」深藍民眾常憤慨並這樣質疑。2008 蔡英文開始領導民進黨時，深綠民眾也對她有質疑。作為非典型的民進黨人，蔡 8 年後讓綠營重返執政。作為非典型的國民黨人，侯友宜也有同樣的機會。有深藍深綠的反對，反而驗證可以在中間選民區塊，得到更多的支持，且得大於失。總結來說，在 2018 市長選舉中，黨內初選時，深藍質疑侯在 319 槍擊案的角色。正式參選後，綠營抨擊侯在鄭南榕案的執法者角色，還有家族經營的「文大宿舍案」，以及遇到臺灣最兇悍的政治人物，競爭對手蘇貞昌，侯友宜都關關難過，關關過，大贏對手 30 萬票。在以前7年新北市副市長的任內，侯友宜耐得住寂寞，但最終的鋒芒仍被選民認可。不張揚不做作，侯的「戰略定力」是臺灣政治人物所鮮有，也是他的成功法門。接下來，作為 2024 最有可能的挑戰者，侯勢必會面臨對手陣營，以全黨、舉國之力的圍堵與絞殺，就看侯的「戰略定力」，是否能發揮一如既往的奇效。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com