名家論壇》錢震宇／蔡英文教我們的事

國會議員涉貪，遭到搜索、羈押禁見，雖未定案，但事證皆已明確。身為民進黨主席的蔡英文，面對前總統府祕書長蘇嘉全姪子，也是民進黨中常委（名字仍在民進黨官網上）的立委蘇震清收賄超過 2 千萬元，隻字未提，也沒有表達民進黨嚴正肅貪的態度，只在宣布李大維接任府秘書長的時候說了「升官發財，請走別路」，然後就沒了、就沒了。原來，黨員涉貪、政府要員親戚涉貪，黨主席可以避而不談。甚至在蘇嘉全堅持請辭之時，蔡英文還反問「有需要這樣嗎？」，就讓司法偵辦就好；更早之前，蘇嘉全叔姪涉入私帶國營事業至印尼，跳過相關單位一事，面對外界要求蔡英文查處，她也只說「由外交部回應」。爆發立委涉貪後，蔡英文不僅沒有針對此事召開記者會，也鮮有公開行程，就算有行程也不開放媒體提問，講完想講的就走人，外界質疑為何檢調在此時展開動作、質疑民進黨派系內鬥、更點名蔡英文跟蘇嘉全關係匪淺，這次爆發貪汙，難道蔡英文沒有一點檢討？或要求國會肅貪的聲音？諸多疑問跟疑點，蔡英文就是不回應，也從不站上第一線。好像民進黨立委收賄跟她一點關係都沒有，她彷彿是站在一個制高點，冷眼看一切，定義是個別立委涉案，刻意拉出她與涉案立委的距離，「問題是，她是民進黨主席！」民進黨立委涉貪，民進黨廉政委員會新聞稿短短三行交代；總統府秘書長請辭，蔡英文慰留不成。對於黨籍立委陳唐山、蘇震清收受賄款，蔡英文沒有震怒、沒有不滿、竟也沒有看法嗎？還是隱而不宣？甚或早就知情。極為諷刺的是，身為總統她說提醒執政團隊，執政目標不是為了利益，而是讓台灣更好。可是執政團隊不就是蔡英文領導的團隊嗎？她這句話是承認自己領導無方、還是在強調執政團隊跟她無關？蔡英文對黨內參加青年營隊的年輕人說著，民進黨是個「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨，這是參與政治或公共事務最重要的原則；與此同時，民進黨正展現出完全執政後的政商裙帶資本主義，從國營事業、政府轉投資、政府部門再到國會議員，從一銀董座涉入遠航超貸案、「幫推」、「投石」、「春露」等親綠公司承接政府巨額標案、唐榮弊案等等，「全面執政、全面貪腐，然後一概推諉卸責」。論國家治理、論民進黨，蔡英文都有必要正面且直接回應此事，尤其現在扯出所謂的「派系陰謀」，更讓國人對於檢調養案、及司法公正產生疑慮。而什麼都跟她無關的蔡英文，只會擺出一副道貌岸然的仲裁者，用堂而皇之的語詞來輕輕帶過。時間到回到去年 12 月 25 日，總統大選電視政見會時，當時國民黨提名的韓國瑜抨擊蔡政府貪汙，蔡英文回嗆「說了半天一個實際案例都沒有，全是憑空猜測」，還一一細數國民黨的案例，大酸韓國瑜說如果未來貪汙就要關起來，不要假釋的說法。時至今日，除了訝異政治現實來得如此之快，也佩服韓國瑜能有如此魄力及自信出此言論，更要讚嘆原來蔡英文教我們的執政之道，就是「莫再提、莫再問」、「一切與我無關」，而最終台灣社會竟然也能鄉愿地接受。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com