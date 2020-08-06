名家論壇》范疇／若美中有戰事，會波及到你嗎？

颱風來了要備水，預防地震要備水，這些台灣人都懂。但是，倘若有戰事就要備水，台灣人不見得都懂。這現象對比下的黑色幽默，就不再多說了，懂得的人就懂，不懂的就不懂。
美國和中共的對峙，已經到了戰爭邊緣。台灣很多人有感，但更多人無感。無感的人大概分幾類：（一）天下萬事用心靈雞湯就能自我療癒的人；（二）價值觀上反戰爭因此把戰爭可能性擠出意識外的人；（三）雖然感覺有點緊張，但認為「最糟不過是換一面旗子」的人；（四）相信台灣的民主自由已經是個金鐘罩；（五）自認已有萬全脫逃路線，一切已經計劃好的人；（六）衷心相信在台灣死第一個人之前，美軍的 G.I.Joe 大兵就會趕來為台灣死的人；當然，還有最糟的兩類人，（七）槍聲一響，就地投降；（八）槍聲一響，黃金萬兩。
而有感人群中的大多數，大致也可分為幾種意見：（一）美共對峙不會升級到熱戰狀態，理由 A、B、C、D、E…；（二）即使軍事衝突，也只會是局部性、小範圍的，不會波及全面；（三）會發生戰爭，但地點在南海，台灣會被波及但不是主戰場，因此台灣不必太緊張；（四）若美共南海大戰，中共必完敗，完敗之後就無力犯台；（五）中共政權已經不穩，只有用「武統台灣」來救政權，因此台灣必須全力備戰；（六）不管是大戰小戰，在準備上必須「料敵從寬、律己從嚴」；（七）民間行動起來組團練，恢復徵兵制，動員後備役。
本文的主旨，並不是要討論上述各種狀況的可能性或對錯，那需要另寫一篇分析。本文只聚焦於以下兩點：（A）台灣社會對「戰爭」這件事的認知及心理準備；還有（B）主政方應不應該讓公民了解事態。
台灣現有的 2350 萬人中，看過戰爭或逃過難的人，應該低於 5%，而且都是音量很小的老人；因此，認知和心理準備不足是很自然的。然而中共對台灣開戰的威脅，從來沒有停止過，在這長期陰影下，「戰爭」這議題，居然會在台灣社會中成為禁忌話題；颱風會死人，地震會死人，但都沒有成為社會的禁忌話題，為何唯獨戰爭這件事？這有點奇妙，究竟是台灣人天性麻痺，還是根本沒把自己視為一個共同體的一部份？還是政壇人士根本沒將台灣視為一個戰爭的主體國家因此迴避此議題？這反常的禁忌現象牽涉到的心理學原理，非我所長，就留待有朝一日專家來研究了。
對「戰爭」的認知，這裡在有限篇幅下略提幾點，或對大家進一步探討時有一點小幫助。
首先，戰爭的發生通常是有意圖的，但是，即使無開戰意圖，還是可能發生戰爭。無意圖的戰爭，最典型的就是第一次世界大戰。20 世紀初的歐洲，各國之間的競爭固然緊張，也有地緣政治下的軍事安全聯盟，但經濟貿易的融合與交流，也是人類歷史上最緊密的時期，多數學者和觀察家都深信歐洲已經遠離歷史上那種一觸即發的戰爭型態了。但在 1914 年，一個稱不上國家級別的恐怖組織，暗殺了奧地利大公爵佛地南和他的孕妻，一個月之後，國家與國家之間的第一槍就打響了，局面螺旋式升高至大戰，四年後結束，死了 1700 萬人。
典型的有意圖戰爭，當然就是第二次世界大戰。一戰後的各種割地賠款，導致德國人民選出了希特勒，他的納粹黨的成立意圖就是復仇、侵略、佔領、統治。1939－1945 年，歐洲有納粹，亞洲有日本，死了 8000 萬人，佔當時地球人口的 3%，其中平民死亡至少 5000 萬人，佔總死亡人的 62.5%。
再來，在國家的層次，有意圖的開戰是一種政治決定，而不是軍事決定。換句話說，開戰要有政治目的，因此對敵方的政治動向、政治目的的了解，比起軍事的沙盤推演可能更為重要。
民主政府和專制政權的開戰方式也值得注意。民主國家開戰，一定有個宣戰過程，甚至事前把計劃告訴對手。專制政權開戰，通常是不宣而戰，甚至是奇襲，例如二戰中納粹的閃電戰術，日本的偷襲珍珠港。
另外，開戰和佔領是兩回事。單講「開戰」，可以是空戰、海戰、遠程摧毀戰，生化戰，細菌戰，社會動亂戰，通訊水電癱瘓戰等等。但是，「佔領」一定得登陸。這兩種情況的決定勝負的難度，相差不可以道里計。通常，交戰的一方若沒在非登陸階段投降，迫使勝方必須登陸，那就必須具備 6－10 倍的優勢人數及武器才能達到佔領的目的，除非有人裡應外合打開城門。
最後，「備戰」和「避戰」是兩件事。一個國家可以想盡辦法避戰，但是卻不可不備戰。瑞士百年來無戰火，因為一直保持中立不結盟以積極避戰，然而瑞士人以驍勇著名，全國男女大多有射擊能力，家庭槍枝也很普遍。你打瑞士看看，它是一隻刺蝟，每個人都是一根刺。
對戰爭的認知還有太多太多可以談，但限於篇幅，就此打住。我們可以就以上所提的寥寥數點，來檢查一下你我、台灣社會對「戰爭」這件事的認知水平及心理準備程度。
台灣一般人對戰爭的認知和準備恐怕是在世界吊車尾的，這從社會上長期把「戰爭」視為禁忌話題可證明。2019 年初我曾寫過一篇文章《你拿槍保衛台灣嗎？一個保證破壞氣氛的問題》，引起了不少反響，當然也得罪了不少人。但過去一年多來，由於中共對台灣的態度日益惡劣，「戰爭」不再完全是禁忌話題，但止於街談巷議和媒體議論，政府依然視戰爭為禁忌話題。
我個人深深感覺，當下的「一府二院」——總統府、行政院、立法院，低估了台灣人民的潛在勇氣及血性，甚至可以說是不接地氣，因而對潛在的戰爭這件事，擺出「一切相信政府，到時配合政府」的姿態。這是不智且荒謬的，即使政府心有腹案，也該審時度勢，逐步提升社會的認知及準備。試想，如果台灣人不是經過了 2003 年 SARS 的磨練，哪來這次的 Covid-19 抗疫的成效？此次防疫績效的基礎之一就是信息透明，台灣社會也展現了信息透明下的成熟度。雖說戰爭的威脅有其保密的部份，不能事事透明，但是分級的提醒總要有吧？正如進入颱風季節時，即使不能過早警示，但低氣壓氣團的動向總該透露吧？
人民已經嗅到異狀，但是政府還任由民間以訛傳訛、媒體看戲般的臆測，應該深入檢討做法了。本文標題中所提出來的問題，其實應該由政府來回答。
●作者：范疇／知名作家
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