名家論壇》黃創夏／「不顧北京反對」的國際新秩序

不顧北京反對，印度媒體持續鼓吹要建立印太戰略的「美、印、澳、日」的「四方會談」，而且強烈倡議一定要將最理解中國共產黨的台灣拉進去扮演核心角色。
不顧北京反對，澳洲前國防部副部長專文倡議，如果解放軍攻擊台灣，澳洲應該義務主動出兵援助台灣，因為只有保衛好台灣，才能確保亞太地區的《澳紐美伊國的安全保障協定》，救台灣才能保澳洲。
不顧北京反對，美國第七艦隊不但持續派出軍艦和戰機監控南海情勢，還擺出四國戰艦操演陣容以警惕中國解放軍的畫面陣容！
不顧北京反對、不顧北京反對、不顧北京反對‧‧‧停用華為、禁止抖音、追究「千人計畫」、檢討「一帶一路」，全世界目前最新的秩序就是：不顧北京反對。
這個就叫做「三十年風水輪流轉」！
三十年前，蘇聯解體、鐵幕崩潰，中國發生「天安門慘案」震驚全球。
但那時各國沒有堅守基本公理和普世原則，反而帶領世界走上「養虎為患」的歷史錯誤。
歐美資本主義國家在跨國公司「全球工廠和全球市場」一廂情愿下，美國總統柯林頓擴大解釋當年尼克森和季辛吉的「戰略三角理論」，倡議「和平演變」，只要把中國拉進世界現代化世界、強化中國和世界的連結、讓中國人過上好日子，經濟起來了，中國中產階級就會興起，中國很可能就可以是「第四波民主」的未來奇蹟。
那個時候，全世界犯了一個最大的錯誤：縱容！
因為對北京有錯誤的幻覺，所以歐美主流國家和資本主義勢力，縱容中國對人權的迫害，視而不見。
因為對北京有錯誤的幻覺，所以各國戰略專家縱容中國全球「逆向工程」偷、搶、盜全世界的尖端科技，成為窮兵黷武的軍事怪獸。
因為對北京有錯誤的期待，所以台灣變成「可割、可棄」的籌碼，不但處處犧牲台灣利益以討好中南海，甚至跨國資本還幫著中國要脅台灣的高科技產業前進中國設廠、移植技術，替中國人作嫁。
在「怕北京反對」逆流思維之下，中國的專橫、窮兵黷武、偷搶拐盜、侵犯人權、威脅世界‧‧‧所有的惡行都沒有受到處分、都被縱容，終於被養成今日的蠻橫不講理的大怪獸。
所以，過去三十年以來，全世界的共同被制約在「怕北京反對」的霸道秩序下，中南海對全世界予取予求，全世界卑躬屈膝，謹小慎微，深怕只要「北京表示反對」就會大禍臨門。
美國政府的建制派如此、掌控美國華爾街的跨國金融資本家如此、矽谷中的高科技大亨如此‧‧‧全世界都「怕北京反對」，想都沒想到結果是在他們的縱容之下，竟然花了三十年，養虎為患。
在這個世界錯誤秩序的三十年當中，台灣受害最深，緊鄰大陸受到最強大的「磁吸」，更因為台灣已經民主化，國台辦看到了「鈔票騙選票」的操弄舞台，因而積極滲透，在台灣「紅色滲透」肆無忌憚。
甚至，過去數十年當中，世界上最有名的「自由燈塔」和「反共前哨」，竟然培養出一批又一批「害怕北京反對」的強勢而有力之親中政媒集團。
還記得2018年和2019年嗎？那時因為民進黨吃相難看，國民黨在吳敦義帶領下顢頇迂腐和無能昏聵，民恨沸騰，在民怨的基礎上，加上「怕北京反對」的特定政媒勢力推波助瀾，還結合了李登輝時代遺留的「黑金遺緒」特定力量的地方派系，台灣因此興起一股「韓流」亂台。
回顧那段昏天暗地的500多天，「不顧北京反對！」這樣的標題字，既然可以成為媒體的頭版頭條，而「不顧北京反對！」也彷彿是被這群人視為惡貫滿盈，鳴鼓而攻之，最後竟把「反共始祖」的中國國民黨如同被下蠱成了「逢中必軟」、甚至被譏諷是「逢中必跪」是為了「逢中必貴」。
俱往矣，疫情、新疆、香港、大外宣、偷盜技術‧‧‧終於被全世界所反感和痛恨。
過去的那種「害怕北京反對」的逆流中將被「不顧北京反對」的新秩序所取代，列車已經啟動，在此特別奉勸國民黨要動身請早，逾時不候。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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