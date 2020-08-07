名家論壇》翁琬柔／美國大砍外國人工作簽，台灣快搶人才

美國總統川普上任以來，不斷拿移民開刀，最近因為疫情讓失業率飆升，他更把目標轉向了在美國工作的外國人，認為只要不發給外國人簽證，就能挽救美國狂飆的失業率。川普在6月底簽署了命令，要暫時禁止外國人通過持有一系列工作簽證進入美國，其中包括針對高技能勞工的H-1B簽證，這項命令6月24開始實施，預計會阻止數十萬原本要憑藉這些工作簽證入境美國的新移民，他們從事的工作涉及各種行業，包括科技和管理顧問業，還有景觀設計和度假村的季節性工作。
這項命令一出，聘用不少外籍工程師的科技業自然急得跳腳，其他也有很多商界領袖都警告，這決定會阻礙公司招募頂尖人才來美國工作的能力，更會影響海外優秀學生到美國求學的意願。先不論美國這項命令，是否真的能讓失業率下降（畢竟不是每個這波失業的美國人都能進到頂尖科技公司當工程師），但是更深一層的考量是，美國一定會因為這個政策失去高階人才，而這些高階人才，會去哪裡呢？
南華早報早在2019年就曾經報導，中國科技專家Ning Tao曾經表示，美國緊縮移民政策，是美中科技競賽的關鍵，中國想在2030年以前取得在AI人工智慧的領導地位，美國不對外國人發放工作簽證，將會加速中國科技業的成長，因為「當美國驅趕外國高階人才，這時候就是中國延攬這些人才的最佳時機」！
而川普對外國人工作簽證不友善的政策，對台灣科技產業來說，何嘗不是一個延攬國際人才，強化產業的好機會呢？據我所知，許多優秀的台灣人才到美國拿到理工、數據分析等學位後，都比文科生相對地容易拿到簽證留下來美國，同時他們也因為美國的工作簽證政策感到焦慮萬分，而台灣的科技業想在全球產業鏈佔有一席之地，自然需要好的人才，美國如果持續緊縮對外國人的簽證，台灣企業應該趁這個機會，張開雙手，迎接優秀人才。
●作者：翁琬柔／主播、國際新聞記者，日本慶應義塾大學碩士，現於紐約攻讀媒體管理。
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