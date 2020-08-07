🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 觀點

名家論壇》翁琬柔／美國大砍外國人工作簽，台灣快搶人才

文/翁琬柔
calendar_today2020-08-07 16:00:00

▲美國近來緊縮移民政策，預計會阻止數十萬原本要憑藉工作簽證入境美國的新移民。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國近來緊縮移民政策，預計會阻止數十萬原本要憑藉工作簽證入境美國的新移民。（圖／美聯社／達志影像）
2019年初，我到美國Tuner公司（Turner Broadcasting System, Inc.）參訪，身為有多年新聞工作經驗的記者，對Tuner旗下的CNN自然是抱著高度興趣，在跟員工自由交流時間，我問他們公司聘用外籍員工的政策，我到現在還清楚記得，一位員工直接對我說：「現在美國的工作簽證太不安定了，我真的建議妳在美國求職的同時，也看看這些美國大企業在你的母國有沒有職缺，因為美國簽證政策天天在變，說真的，除非有主管提出必須要聘用外國人的理由，不然大多數公司還是傾向聘用有美國身分、不需要辦簽證的人。」

美國總統川普上任以來，不斷拿移民開刀，最近因為疫情讓失業率飆升，他更把目標轉向了在美國工作的外國人，認為只要不發給外國人簽證，就能挽救美國狂飆的失業率。川普在6月底簽署了命令，要暫時禁止外國人通過持有一系列工作簽證進入美國，其中包括針對高技能勞工的H-1B簽證，這項命令6月24開始實施，預計會阻止數十萬原本要憑藉這些工作簽證入境美國的新移民，他們從事的工作涉及各種行業，包括科技和管理顧問業，還有景觀設計和度假村的季節性工作。  

這項命令一出，聘用不少外籍工程師的科技業自然急得跳腳，其他也有很多商界領袖都警告，這決定會阻礙公司招募頂尖人才來美國工作的能力，更會影響海外優秀學生到美國求學的意願。先不論美國這項命令，是否真的能讓失業率下降（畢竟不是每個這波失業的美國人都能進到頂尖科技公司當工程師），但是更深一層的考量是，美國一定會因為這個政策失去高階人才，而這些高階人才，會去哪裡呢？

南華早報早在2019年就曾經報導，中國科技專家Ning Tao曾經表示，美國緊縮移民政策，是美中科技競賽的關鍵，中國想在2030年以前取得在AI人工智慧的領導地位，美國不對外國人發放工作簽證，將會加速中國科技業的成長，因為「當美國驅趕外國高階人才，這時候就是中國延攬這些人才的最佳時機」！

而川普對外國人工作簽證不友善的政策，對台灣科技產業來說，何嘗不是一個延攬國際人才，強化產業的好機會呢？據我所知，許多優秀的台灣人才到美國拿到理工、數據分析等學位後，都比文科生相對地容易拿到簽證留下來美國，同時他們也因為美國的工作簽證政策感到焦慮萬分，而台灣的科技業想在全球產業鏈佔有一席之地，自然需要好的人才，美國如果持續緊縮對外國人的簽證，台灣企業應該趁這個機會，張開雙手，迎接優秀人才。

●作者：翁琬柔／主播、國際新聞記者，日本慶應義塾大學碩士，現於紐約攻讀媒體管理。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

關鍵字

美國 台灣 簽證 移民 人才

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽