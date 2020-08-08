今日廣場》黃彥雄／反貪腐展現決心　李眉蓁替藍營留底氣

高雄市長補選進入尾聲，下週六投票將登場。這場被視為實力懸殊、勝負幾早成定局的市長選戰，民進黨仍是傾府院黨之力，動用「國家機器」賣力為陳其邁輔選，綠營側翼也積極「帶風向」，極盡嘲諷之能事，試圖將國民黨候選人李眉蓁塑造成「韓國瑜2.0」並醜化其形象。然而，選前這幾天爆發立委涉賄弊案，曾被陳其邁稱為「親兄弟、老大哥」的綠委蘇震清涉賄遭押，瞬間讓國民黨及李眉蓁陣營找到「破口」，以「反貪腐」訴求直挑綠營敏感神經。
韓國瑜競選高雄市長時，同樣曾大打「反貪腐」牌，誓言絕不允許市府團隊有人貪污，若他本人貪污會願意被「關到死」不得假釋，當時這段撼動人心的演說內容，奠定他「翻轉高雄」的一大關鍵勝選基礎。而韓就任高雄市長後，也的確作到當初這項競選承諾，任內未發生任何貪污舞弊事件，只是仍無奈遭到綠營發動政治追殺，罷免成功。
如今，李眉蓁在肩負使命下披掛上陣，雖然補選市長這一仗相當艱鉅，但國民黨及李眉蓁都不該灰心喪志，仍要展現骨氣及戰鬥意志拚搏到最後一刻。尤其，當前在民進黨「類一黨專政」執政下，「絕對的權力，絕對的腐化」，國家需要有堅強、像樣的在野黨，才能發揮監督制衡的「防腐」功能。
近來，國會爆發史上最嚴重的立委集體收賄案，震驚社會大眾，雖然涉案立委不分藍綠黃，然而，只要進一步檢視即可發現，包括涉案立委人數、賄款金額、助理及白手套背景，幾乎清一色都偏向綠色。其中，報載檢調查出綠委蘇震清涉賄金額高達兩千萬元以上，當初曾在立委選舉時為他推薦背書的民進黨政治人物們，怎麼都不出來說句話？
當年國民黨之所以能重返執政，即是在陳水扁及民進黨發生一連串貪腐弊案後，對照馬英九的清廉形象及社會期待，終致贏回民心與政權。去年總統大選期間，韓國瑜喊出要恢復特偵組，徹查各類高官貪污弊案，卻遭到綠營刻意扭曲原意，現在貪污腐敗的案件一樁一樁爆開來，韓一語成讖，不禁讓人感到格外諷刺。
面對綠色執政下的貪腐集團，國民黨及李眉蓁仍須努力展現反貪、打貪的決心及勇氣，無論市長選舉勝負為何，至少能為國民黨留下最後一絲底氣與再起的機會。
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