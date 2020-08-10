名家論壇》單厚之／連名字都叫錯的戀人，談什麼山盟海誓

阿薩爾的發音，不需要多益 500、600 分才能聽懂，只要國中程度的英文，就可以聽出他講的是「 President Xi 」，但還是有人要拗成其實是「 presidency 」（總統職務或任期），但這樣的用法似乎不太尋常。
再對照 AIT 事後公布的致詞稿，寫的清清楚楚是「 President Tsai 」，很明顯就是阿札爾口誤唸成「 President Xi 」；而之後提到蔡總統時，阿薩爾都正確唸出「 President Tsai 」，既沒有「 President Xi 」、也沒有「 presidency 」。
對於阿薩爾的錯誤，總統府發言人張惇涵稱之為「稱謂上的發音疑慮」，並表示「經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿薩爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義。建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。」
總統府「拼音與發音上的問題」的講法，也間接打臉「 presidency 」之說。如果真的是「 presidency 」，根本連拼音、發音的問題都沒有。
阿薩爾千里迢迢來到台灣，應該不至於是來搗亂或來搞笑的。阿薩爾都已經站在蔡總統面前，我們當然相信他要稱呼的是「蔡總統」，只是因為一時莫名其妙的口誤，但要把「 Xi（習）」跟「 Tsai（蔡）」講成「只是拼音與發音的問題」，也未免拗太兇、太小看人民的知識與智慧了。
總統是國家主權的肉身象徵。《憲法》第 35 條明訂，「總統為國家元首，對外代表中華民國。」總統的姓氏被叫錯，對總統本人、對國家當然都是一種羞辱，更何況是被叫成是對岸領導人的姓氏。我們很難想像，如果美國的代表見南韓總統文在寅時講成金正恩，會是個怎樣的狀況？抑或我們駐美代表，見到川普時把名字喊成歐巴馬或柯林頓，川普不知道要發幾百條推特罵人？
台灣面臨的國際現實，當然不容許我們跟「上國」的代表認真、抗議，只能自己搭個台階自己下，滿腹委屈還得笑臉吞。但明明是遭到美國人的羞辱，被別人吐在臉上的口水都還沒有乾，就忙著回頭罵在野黨「貽笑大方」，彷彿一切都是在野黨的不對，這總統府的姿勢也太難看了。
總統府當然可以罵在野黨出氣，但我們也可以想像，中國的官方、中國的「五毛」們，會在「習總統」這句話上如何的做文章。
外交本來就是一個注重禮儀、講究儀式、看重細節的領域。號稱台美關係最好的時刻，蔡政府跟美國不斷在層級最高、專機掛國徽等方面大做文章，結果來使居然看著稿子，都可以把總統的姓氏念錯，而且事後不覺得自己需要給個說法。
相形之下，雖然專機上沒有國徽、沒有公開的特使身份，日本前首相森喜郎的那本漫畫，讓人覺得溫暖多了。
薩札爾的口誤讓人難堪，但更難堪的其實是美台官方事後的態度，似乎不須要有任何的抱歉，連對台灣人最基本的尊重都不用給，只要推給在野黨搗亂，叫台灣人自己閉嘴吞下去就好。上國使者的漫不經心，台灣官方的卑躬屈膝，戳破了美台共同包裝下的美好假象。連名字都叫錯的戀人，還談什麼山盟海誓。
●作者：單厚之／資深媒體人
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