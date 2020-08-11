名家論壇》蕭徐行／台美務實建交　勝過美國彩蛋驚喜不斷

彩蛋不斷的台美關係
這一年來美國不斷的釋出利多給台灣，在國防上，為了防禦中國巨大的軍事壓力，美國不斷的出售武器裝備給台灣，這段時間除了提升台灣F-16戰機的性能、各式防禦飛彈移轉給台灣外，更在上周宣布具有極大殺傷力的無人機出售給國軍，這些軍事武器的採購雖然所費不貲，然而，有用的武器採購多少可以協助兩岸之間不成比例的軍事對立有所彌補。為了防衛台灣的安全，美國也以破紀錄的軍機、軍艦在台灣海峽與南中國海巡航、演習，這除了在傳達川普總統對台灣的強力友誼與支持外，也在警告中國不要恣意生事，以免中美兵戎相見。
美國衛生部長阿薩爾來台則被視為近期台美關係最大的彩蛋。他是1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員，而且是搭乘美國政府的專屬公務機抵台，正值美國總統川普執意挑釁中國，處處制裁中國之際，這樣違反「一個中國」政策作法，這樣看來精彩華麗的訪問，雙方也首度簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。此行，當然對於始終趨於弱勢的台美關係在這一年中有所改進，也當然對於逐漸被去「國家人格」化的台灣在國際社會被邊緣化的現象有所匡正與助益。
實質關係未提升
在第一線為台美關係維繫努力的美國在台協會辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）雖然以「真朋友、真進展」來形容台美雙方的友誼，這樣看來有實質提升雙邊的「實質關係」；然而對於台美關係所要的本質並沒有任何具體提升。
首先，雖然衛生部長在場；然而交流備忘錄還是由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮及美國在台協會台北辦事處長酈英傑代表雙方簽署，這跟正式邦交國由兩國衛生主觀簽署還是不一樣，更重要的是有關台灣如何取得新冠肺炎疫苗與協助研發，美國政府並沒有給台灣具體承諾，這對於山雨欲來的第二波疫情高峰以及台灣如何打破疫情封鎖走向世界，顯然助益有限。
再說，即使雙方皆號稱台美關係是歷史性最好的時刻；但是美國始終對於台灣所在乎的雙邊經濟貿易會談框架(TIFA)或是自由貿易協定，還有台灣加入CPTPP的議題上不予正面的回應，甚至已有媒體報導，美國貿易談判代表署已經表示台美之間並沒有簽訂雙邊自由貿易協定的必要性。
從陳水扁總統一直到蔡英文總統，美方對於雙邊經貿磋商沒有進展，雖然過去20年也斷斷續續與台灣談過幾次，美國卻總是要求台灣在美牛、美豬先全面開放，並在著作權保護與高科技技術管制上符合美意再說。更別說對於台灣重要的企業與技術的強力監控，台灣不僅有可能變成中美兩方的練兵場，在高科技產業也彷如美國的殖民地。
台美建交
川普將崛起的中國定位為世界的威脅，美國稱霸的阻力，所以美國除了對外強力批駁中國是世界的威脅外，川普政府更從經濟、軍事、科技等等各個領域不斷地挑釁中國，壓制中國，尤其寄望中國在沉不住氣下發動強力反擊，以作為川普打選戰的致命絕招。
美國尤其不斷舞動台灣，希望中國發了瘋跟他起武裝衝突。蔡英文政府在過去幾年也不斷的扈從美國的政策與作法，然而除了獲得許多軍售的紙上承諾外，以及四年才一次的政務官訪台外，美國並沒有給過什麼實質的政治與經濟利益；反而是邦交國離去，台灣沒什麼機會參與國際活動，我們在國際社會顯然被邊緣化、隱形化了。
美國如果真的在乎台灣這個夥伴，最直接有效的做法，就是稱呼台灣正式國名「中華民國」，與台灣恢復正式邦交關係，接著把 AIT 正名為美國駐中華民國大使館。其次，出售如F-35之類的先進軍事裝備給台灣，更跟台灣即刻洽談雙邊自由貿易協定，好讓台灣窒息的經濟困境喘一口氣。
政府在欣喜於美國衛生部長訪台之際，應打蛇隨棍上即刻要求美方實現上述的承諾來表示美國「真挺台」的態度與決心，否則任何口頭承諾就像空氣，在以國家利益至上的國際社會中只是一張薄薄的空頭支票。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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