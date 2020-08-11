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名家論壇》吳崑玉／習大大心中真正的敵人叫作改革開放

文/吳崑玉
calendar_today2020-08-11 12:19:31update2020-08-11 12:30:00

▲鄧小平改革開放以來的自由經濟體制，使人們自由意志曾一度高漲。觀察家認為對習近平來說，意識形態和經濟發展將是政治難題。（圖／翻攝自《香港01》）
▲鄧小平改革開放以來的自由經濟體制，使人們自由意志曾一度高漲。觀察家認為對習近平來說，意識形態和經濟發展將是政治難題。（圖／翻攝自《香港01》）
香港蘋果日報被搜索，黎智英等七人被抓，這是七月新版「國安法」實施以來，中共與港府第一次大規模的抓捕，目的就是告訴所有人，包括美國、台灣、及香港人：「我是玩真的。」展現威權執政者的狠勁與決心，而且「道德無底線，對象無上限」。

之前，許多人還在觀望，覺得習大大這些人可能只是被香港人弄得放不下面子，要做點宣示來穩定局勢。現在一切行動均說明，習大大不是在做一場可以睜眼閉眼的「宣示」，而是在進行一場真正的「戰爭」。

戰爭，就得先界定誰是「敵人」？是黎智英、民主派和香港蘋果日報嗎？以他們微弱的力量，僅有的呼聲，現下並不足以憾動中共政權，他們在老習眼中，頂多就是「害蟲」，就是毛澤東口中「鮮花毒草」的「毒草」，不足以成「敵」。在老習一派眼中，此次逮捕就跟吃打蟲藥一樣，外界反應不佳，拉拉肚子難免，忍一時之痛，求長久之舒暢。否則讓他們長大結成硬塊，變成了癌症，麻煩才真的大了。

那是美國嗎？畢竟指控他們的主要罪名是「勾結外國勢力」，搜索報社也應是為了找出接受美國民主基金會贊助的證據。是台灣的民進黨政府嗎？國台辦不是也狂罵蔡英文「亂港謀獨」？如此這般嚴厲指控，會升高成一場戰爭嗎？

在中共的政治與軍事慣性中，喊打喊殺時多半是在「喊價」，突然一片寂靜完全消音，那時才是真的要打。照現在各方訊息，美中雙方都沒有在西太平洋地區進行大規模軍事調動，不像要打。外交部長王毅與中共官媒，全力抨擊美國對台友好與對中敵意，完全是川普與蓬佩奧等「一小撮」人為了拉抬選情，製造「新冷戰」，中國將以「理性」來回應美國的「躁動」，但仍強調美中什麼都可以拿到檯面上來談，「求同存異」，「和平共處、合作共贏」。

但看完王毅專訪約七千字全文，便會發現「奉勸美方放棄註定失敗的干涉主義」才是重點，「雙方沒有必要也不可能去改變對方」才是訴求，截斷所有中國境內民主力量與反習勢力的外援與國際發聲管道，「圍點打援」，徹底包圍孤立香港，讓全世界聽不見、看不到、管不了、挺不住香港民主派，以利中共各個擊破。

台灣很多人基於自身生活經驗，覺得民主自由是普世價值，以為民主自由是可以眾志成城，靠聲量推進的。但老共從不這麼思考。毛澤東等人曾總結中共的成功經驗，認為人民革命解放成功首先需要有能力「自力更生」，有農村供應糧食與人力，或像蘋果日報或金主支援，集會結社。還要能「取得外援」，例如蘇聯軍火西北通道和共產國際的政治聲援。更重要的是「時間」，中國革命從 1921 年到 1949 年，花了 28 年；越南革命從 1941 年到 1975 年，走了 34 年才成功。時間，是弱小者對抗強權者的武器，「不死才能贏」。

現在調換立場，當中共成了要消滅民主意識的執政者一方，當然得要先消滅民主派自有的組織能量與媒體管道，逼使人人為了填飽肚子，無暇他顧，只能奮力求生，在港開除戴耀廷，在京解聘許章潤，即為此理。再來截斷所有外援與聲援，對美對台放狠話，就是在說：「老子在家教訓小孩，你們管個屁啊！」最後，如果時間是站在民主派這一邊，那就必須速下重手，用最快速度壓下火苗，斬草除根，防止死灰復燃。

但現實是，鄧小平改革開放以來的自由經濟體制，伴隨著是人們自由意志的高漲，於是產生了 1989 年民主運動。當時鄧小平決定甘冒「解放軍向人民開槍」之大不諱進行武力鎮壓，保住了往後 30 年政權穩定與繁榮發展，因此在習大大這批文革後幹部眼中，用利刃切開民主自由與自由市場經濟，是完全可行的，而且他們現在準備好再來一次。

換句話說，老習應該已經做好了開戰的思想準備，他們的真正敵人不是任何人，而是「民主自由」這種「意識型態」。他們的真正敵人不是人頭，而是人頭裡面的東西。他們為了維持政權必須摧毀自由意志與自主意識，甚至不惜犧牲一切，將香港「北韓化」。只要把壞東西全部封在一個孤島裡，外界不知道也碰不到，頂多將全中國變成香港的「葉克膜」，維持一種繁榮的假象。

黎智英的被捕，也許是意料中事，遲早問題，求仁得仁，但這是一個明確的指標與邊界，標示著香港的「內地化」已不可回頭，任何人再怎麼呼喊也沒有用。沒有法律就給你補條法律，威權統治者的意志不可違逆，雖說能降低成本就能省則省，但必要時犧牲多大在所不惜，這是威權統治者鐵腕的展現。

習大大在香港降下的已不是鐵幕，而是歐威爾《 1984 》裡的老大哥社會，企圖拔除大腦，植入晶片，將所有人變成他可控制的聽話機器人。對於這種統治模式政權，其實已經沒有什麼好談的，也沒有什麼好忍讓的。習大大在香港，完美演示了「民主自由與威權獨裁不可相容」此一定律，我們除了對抗，只有跪服，沒有噤聲閃邊的空間。每個人都被迫在這種局面中選邊站，您，會怎麼選擇？

 

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 [opinion@nownews.com](mailto:opinion@nownews.com)

關鍵字

香港蘋果日報 名家論壇 黎智英被捕 吳崑玉 改革開放

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