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名家論壇》韋安／韓國瑜為李眉蓁助選加分還是減分？

文/韋安
calendar_today2020-08-11 14:00:00

▲高雄市長補選投票日將至，外界預期，前市長韓國瑜將在最後關頭，親自出馬為李眉蓁助選。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
▲高雄市長補選投票日將至，外界預期，前市長韓國瑜將在最後關頭，親自出馬為李眉蓁助選。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
高市長補選最後一週，韓國瑜的前市府團隊，前副市長陳雄文和十多位前局處首長，開始為李眉蓁站台背書，並陪同掃街拜票。韓國瑜在最後關頭，也有可能親自出馬為李助選。

民進黨市長補選參選人，陳其邁對此表示，李眉蓁要把舊的韓市府團隊、國民黨舊的政策找回來，市民恐怕會很難接受，他還質疑「為什麼被罷免的團隊又要回來呢？」

那麼，韓國瑜和舊市府團隊為李眉蓁助選，究竟是加分還是減分？

連李眉蓁競選總部發言人鄭照新也表示，韓國瑜助選的政治效應必須仔細評估，特別是要避免被對手操作，拉高綠營的投票率。

的確，韓國瑜為李助選，一定會刺激那些原本以為綠營穩贏，而不出來投票給陳其邁的綠營支持者，尤其是極度討厭韓的罷韓參與者。但是，也不可忽視，韓國瑜站台的幾個正面效應。

首先，李眉蓁競選團隊，大打「反貪牌」，而韓國瑜就是最好的「王牌」。無論喜歡或討厭韓國瑜，但是民衆心目中，在台灣政治人物中，韓有著鮮明和強烈的清廉形象。

韓曾宣稱，若自己貪汙就關到死。韓國瑜被控在台北農產運銷公司總經理任內，濫發獎金8400萬元涉背信一案，台北地檢署偵辦了近2年，但6月底檢方認定罪證不足，將韓等6人不起訴。

至於韓的市府團隊，在高雄施政1年半的時間裡面，也沒有傳出任何弊案。這説明韓的清廉，不僅是嘴巴上講的，而且在對手利用公權力長期追殺，和黑韓名嘴們無底線的抹殺下，仍然經的起考驗。

即使罷韓者憎惡韓國瑜，但是無法否認韓的市府團隊，在與所有縣市的比較中，都有著高知名度和亮眼的表現。副市長葉匡時為學者和前交通部長，李四川則堪稱務實能幹的公務員典範。綠營以前沒有，未來恐怕也很難，找到與此旗鼓相當的人選，組成同樣亮眼的市府團隊。

陳其邁指稱，「把舊的韓市府團隊、國民黨舊的政策找回來，市民恐怕會很難接受」，然而高雄人，也會質疑，陳其邁當上市長，會組成什麼樣的市府團隊？能有比韓團隊更好的可能嗎？

至於説「國民黨（韓國瑜）舊的政策找回來」好不好？的確，愛情摩天輪、太平島挖石油，韓國瑜沒有做到。可是，韓率先提出在高雄中小學加裝冷氣，上個月行政院長蘇貞昌，才在女兒的「建議」下，向韓「學習」，把這項政策向全國推廣。還有韓提出，從小學就開始雙語教育的政策，陳其邁要不要延續？蘇貞昌要不要也「學」去，全國推廣？

在罷韓的情緒和興奮感退去之後，高雄人也會把韓國瑜的施政能力，與以為20年的綠營主政拿來比較。清淤治水，說起來簡單，1年半來，高雄在韓的治理下，沒有發生嚴重淹水狀況。李四川用同樣的預算和價格，不僅讓路平，而且道路品質顯著提昇，天坑沒有再現。這些，民進黨以前為什麼沒做到，以後可以維持嗎？

韓國瑜最後關頭，為李眉蓁站台，將會喚起高雄市民，對藍綠主政下的現實比較感。還有最重要的一點，只有韓國瑜，才能有效動員韓粉們的投票積極性，否則罷韓一役後，韓粉早已心灰意冷，失去對政治的激情。

從這些面向分析，韓國瑜為李眉蓁助選，正面效應應該不會小於刺激綠營投票率的風險性，加分也會遠超過減分。

 

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com

關鍵字

補選 助選 韓國瑜 高雄市長 李眉蓁

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