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名家論壇》黎榮章／貪污的標籤再次貼回民進黨？

文/黎榮章
calendar_today2020-08-11 15:41:44update2020-08-11 15:42:00

▲民進黨近來屢傳弊端，立委蘇震清涉入收賄案等，考驗蔡英文總統第二任期執政。( 資料照 / 總統府提供 )
▲民進黨近來屢傳弊端，立委蘇震清涉入收賄案等，考驗蔡英文總統第二任期執政。( 資料照 / 總統府提供 )
蔡英文政府第二任期才剛展開，民進黨朝中重要人物卻陸續傳出弊端，6月中旬媒體報導「投石」、「幫推」兩家綠營公關公司4年來拿下政府多筆標案，引發質疑，進入7月後相關案件連環爆，7月上旬先傳黃正聰與其妻子承接政府標案逾2.7億，黃聲稱是因拉交通部長加入群組遭到質疑。

7月中旬以後，藍營先是爆料行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純在蘇揆組閣後得標政院、綠營執政縣市上千萬元標案；接著指控總統府秘書長蘇嘉全、姪子蘇震清2017年私下率國營事業高層赴印尼圖個人私利，QuickseeK快析輿情資料庫分析，從這兩件事開始，綠營爭議的關注就大幅提升。

7月底震撼性的「國賄風暴」，4現任、2前任立委遭鎖定，7月31日北檢派出將近30名檢察官前往立法院，高調搜索立委辦公室，則一舉讓綠營的爭議聲量突破以往。

▲民進黨
▲民進黨 近2月相關爭議聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
分析相關事件的網路情緒聲量，負面佔比前三名的爭議分別是蘇嘉全叔姪赴印尼（33.5%）、黃正聰「部長拉群」（31.1%）及立委收賄案（27%）；事實上，近來綠營多項爭議事件，蘇嘉全一家都在暴風核心，今年520後回任黨主席的蔡英文，日前才在7月民進黨全代會宣示，政治工作者必須抱持著比法律更嚴格的紀律來行事，下令黨的廉政委員會制定更符合人民期待的廉政規章，在國會大搜查事件後，蘇家爭議反而難以歇息，蘇嘉全辭總統府秘書長也是預料中的事。

▲民進黨
▲民進黨 爭議事件情緒佔比分析（圖／QuickseeK提供）
從整體形勢評估，近2月一連串風波，負面效應也外溢至執政黨及總統蔡英文身上，民進黨及蔡英文的負面聲量雙雙爬升至近半年新高，尤其7月底爆發的國會及前秘書長蘇嘉全爭議，蔡英文再次公開呼籲「升官發財 請走別路！」但是仍無法置身事外，一波接著一波的爭議浪潮中，總統蔡英文負評漲勢明顯。

▲蔡英文、民進黨
▲蔡英文、民進黨 網路負面聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
距離蔡英文第二任期的展開，才不過2個多月，民進黨已經爆發一連串爭議事件，這些爭議更同時指向蔡政府的清廉問題，從標案疑雲到涉案的人員不斷擴大，數據顯示，最近的「國賄風暴」受到全民高度關注，也直接衝擊蔡英文的網路形象，年初才以超過800萬票拿下總統大選，6月後卻不斷失血，不僅各部會的標案公平性遭質疑，貪污的標籤也正在重返民進黨。

隨著蔡英文4年後將卸任，民進黨面臨接班問題，失去「小英」招牌的民進黨，要如何繼續維繫對青年選票的吸引力，以及鞏固中間選民的支持，2022大選就是前哨戰；如果貪污危機持續擴大，2年後的期中選舉，「標案」、「收賄」等清廉質疑就會成為對手攻擊的彈藥庫，蔡英文的光環是否能抵擋這些黑歷史，相當受到考驗。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

關鍵字

民進黨 名家論壇 蔡英文 貪污 黎榮章

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