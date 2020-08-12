名家論壇》錢震宇／台灣是不是台灣的台灣

這幾天，日本前首相森喜朗率領國會跨黨派議員前來弔唁李登輝、美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）也率團訪問台灣，並與台灣簽訂「醫衛合作備忘錄」，看似蓬勃充沛的國際交流進展，頗有外交突破之感。然而，真的是這樣嗎？
如果這一切是因為台灣外交突破有成的話，那台灣跟人民從此次高層互訪中又獲得什麼？是更加緊密的台美關係嗎？還是獲得美方優先提供疫苗？還是其實只是給美方一個舞台，讓美國得以向大陸釋放強硬的訊號？隨之而來的，是川普作為競選連任策略中，是否持續把台灣當成誘餌，一點一點的推向中國大陸這隻老虎。
倫敦《金融時報》寫得直白，阿薩爾訪台會給台灣帶來新的風險，使台灣成為美中兩個世界最大經濟體角力的關鍵戰場。只不過，在台灣的一方，只看到阿查爾稱讚台灣防疫成效，絲毫未見其背後所帶來的風險及利益交換。
仔細觀察，阿查爾這次來訪發言非常謹慎，除了一開始發言口誤稱蔡英文為「 President Xi 」外，公開發言中規中矩，也沒有突破外交之語，備忘錄中隻字未提明確合作方式，只是把過去資訊交流提高層級。外界最關心的「新冠疫苗」是否提供給台灣，阿薩爾講得倒直接，「在滿足國內需求後會以公平方式提供給國際社會」。
阿薩爾把他過去在美國講的話，搬到台灣來再講一次，並無新意。美國總統川普也說，他不會訪問台灣，阿薩爾訪台單純為了「新冠肺炎」。
這趟訪台行說穿了，就是美國要刺激中共，並表明退出 WHO 後仍能主導醫療衛生事務，所以藉著台灣當引子，但實質上傳達的就是「美國利益優先」，更白一點，就是「川普利益優先」。
美國出招，中共強力回應，但雙方都有所節制，並未把局面推向死局。但這中間，不見台灣積極扮演任何關鍵的制衡角色，一無法展現自身地域優勢、從中斡旋維持美中等距的關係，二也無法在美中對抗中取得利益，例如優先取得或共同開發疫苗、或簽訂自由貿易協定等。
看著美中兩國各自出招，大國對弈。蔡英文政府倒向美方，任由川普政府出招，完全配合其操作，甚至藉由在台灣公開演講的機會，抨擊大陸隱匿疫情，使得疫情擴散，這更是將台灣置於烽火險地，不顧可能因此觸發中共反彈，更遑論維持台海和平穩定，說川普要表達對台的支持，恐怕沒人會相信。
面對美方強勢作法，民進黨也逆來順受。過程中，面對美方未承諾給予疫苗，只能消極地說已經提出要求，絲毫沒有反彈，或一點點敢跟美方叫板的勇氣，「這不是交流取經，這是輸誠」。
從頭到尾，蔡英文政府宣傳的是防疫成功，台美關係進展，然後自我滿足迎接 1979 年以來訪台層級最高的美國內閣官員；川普政府宣傳的是不爽中共主導 WHO，展現川普反對中共政權的強硬形象，敢跟中共唱反調。一來一往，川普拿到了他要的、蔡英文用面子去換裡子，裡子沒拿到，還賭上了台灣的未來。
台灣捐贈口罩、防護衣給美國，也讓阿查爾不用入境居家檢疫，就可以在台灣趴趴走，這一切卻只換得阿查爾恭維台灣防疫成功的話語及一份未切實際的備忘錄，然後讓台灣持續曝險，值得嗎？
外交是內政的延伸，台灣想要以小博大，就要懂 give and take。你要來我這裡隔海對中共嗆聲，就必須對台灣做出承諾，給予保證。但從這次阿薩爾來台，蔡政府無法掌控全局也失去自我主體性，更沒有拿到任何承諾的表現確實是不及格。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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