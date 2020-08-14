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名家論壇》黃創夏／群狼奪嫡，蔡英文最嚴苛之考驗

文/黃創夏
calendar_today2020-08-14 12:46:31update2020-08-14 12:46:48

▲815高雄市長補選之後，至2022年才有選舉，資深媒體人黃創夏分析未來蔡英文作為民進黨主席，面對內部派系問題將會是真正的考驗。 (圖/總統府提供)
▲815高雄市長補選之後，至2022年才有選舉，資深媒體人黃創夏分析未來蔡英文作為民進黨主席，面對內部派系問題將會是真正的考驗。 (圖/總統府提供)
「老實講，就算是總統，面對人性的變化，代誌也是沒法度妥善安排，無可奈何‧‧‧」

這是在 1999 年初，在台北市一知名台菜、番薯粥餐廳中，一位長期跟隨李登輝，無役不與擔任過當年「三大秘書長」這樣子重量級權位之政壇大老的感嘆。

那一天，我陪著好幾位台灣媒體界德高望重的媒體大前輩們陪秘書長吃飯，秘書長笑著說他正在「考駕照」，投身官場數十年，即將在 2000 年後和李登輝一起退出江湖了，「以後再也沒有公務車了，未雨綢繆，自己先學會自己開車卡實在‧‧‧」

既然講到了「後李登輝時代」這樣的話題，幾位媒體大前輩當然趁著酒興就追問秘書長，李登輝心目中的接班人是哪一位？連戰、宋楚瑜還有竄起的蕭萬長在李登輝的心目中地位和評價如何？

秘書長打包票地說，李登輝真的沒有特別偏愛哪一個人，身為第一個「台灣人總統」，本身帶點宗教情懷和哲學家自居的李登輝，腦袋裡想的是如何在民主轉型過程當中，在台灣的主權國格、憲政運作、政府體制和經濟戰略與國家安全保障上，能夠都有人能夠幫他去完成一個正常國家的建制，秘書長笑笑著說：「總統說，兒孫自有兒孫福，誰做的到位就會有大位」。

秘書長指出李登輝原本對於五個人都抱有希望：連戰、宋楚瑜、陳履安、錢復和蕭萬長。

連戰學養豐富、領導格局大度，自不在話下，而且外交嫻熟，當然也有一些富貴子弟特質是美中不足，李登輝的思考中，連戰可以專心當一個代表台灣走向國際，開拓國際空間的副總統。

宋楚瑜思慮周密、勤於任事、精力旺盛，行政能力卓越，李登輝認為宋楚瑜也可以在「省長」職務上有所發揮，重新建構與整合在威權軍事體制下不對等的「中央和地方」關係，宋楚瑜可以承上啟下，讓地方治理建立可長可久的合宜運作。

最特殊的是，秘書長竟說，其實李登輝在 1996 年以前，心目中接替連戰的行政院長原本第一順位竟是陳履安，李登輝認為陳履安雖然出身自深藍，身為陳誠之子則可以撫慰軍方，陳履安的思想開明、知識豐富，擔任過經濟部長、國防部長和監察院長，和宗教團體關係緊密，民間聲望隆重，若再加以歷練行政院長，也是可以培養之接班梯隊預備人選。

至於民意機構的改革，秘書長說李登輝原本寄希望於錢復，所以調錢復去國民大會，希望憲改廢除國民大會之後，就國民大會和立法院功能和伊兒現代化，錢復可以擔任如英美國家之受人敬重的國會議長。

當時，蘇聯已經解體，「全球化」方興未艾，李登輝也把嫻熟經貿的蕭萬長列為「預備人選」，所以指定蕭萬長去擔任國民黨組工會主任和接任李連競選總幹事，並且要求蕭萬長參選嘉義市立委，都是培養蕭萬長的政治資源，和台灣本土鄉紳勢力接軌，必要時可以遞補接班。

李登輝怎麼看待當時的「明日之星」陳水扁和馬英九？

秘書長笑笑說：「既然是『明日』，就是要再歷練一陣子囉‧‧‧」秘書長說，李登輝經歷蔣經國嚴格的考驗和磨練，一項認為想要掌理國家大事，只有立委和地方首長歷練並不成熟，李登輝比較期待扁、馬能夠在首都市長之後，再多點中央部會深刻歷練後，未來才有望成為足堪大任之「第二梯隊」！

在此，也要誠實的說，那一天，沒有人想到蔡英文。

事實上，當時蔡英文也尚未嶄露頭角，至於李登輝當時怎麼看蔡英文？就不得而知了！

「政治，前面一寸就是一片漆黑，誰也沒有辦法預先預料啊‧‧‧」秘書長突然引用日本前首相岸信介「寸前黑」名言，說李登輝沒想到的是人性才是永遠的變數：宋楚瑜選上了省長，就不怎麼看得起連戰，時時演出砲打中央政治大戲；錢復因為曾經反對李登輝訪問康乃爾大學，以為到派到國民大會是流放邊疆，沒有積極改革和重建國會的鴻圖大志。

陳履安最讓李登輝料想不到，竟然在 1996 年直接跳出來和李登輝競選總統，從此分道揚鑣，而蕭萬長政治資歷尚須磨練，個性又太過於謹小慎微，「總想要面面俱到，結果老是面面不到」，李登輝原本的「五虎逐鹿」完全破局，只好先讓連戰兼任閣揆，反而造成「失衡」，很多人都馬上認定連戰必是接班人，「連家軍」、「宋團隊」和「蕭家班」殊死內鬥，再 1996 李登輝大勝之後，國民黨失控的奪嫡之亂，搞到天下大亂⋯⋯

此時此刻重述舊事，當然不是特別撰文緬懷李登輝，而是在此要提醒蔡英文，連李登輝都難處理的問題，蔡英文將會更麻煩！

李登輝的手段和權術遠勝於蔡英文、李登輝的政治歷練和經歷過的風險更遠遠超越蔡英文、而李登輝身邊的能人策士多如過江之鯽，更遠勝於蔡英文身邊的「文青和術士」，李登輝在民間各界的側翼力量，盤根錯節，一呼百應‧‧‧

請問：連李登輝都難以處裡他當年面對的「奪嫡之亂」，蔡英文將要如何面對？

蔡英文比李登輝將要面對的更艱困風險是：民進黨。

李登輝面對還只是國民黨，那個被馴化的政客群。

我的兩位新聞大前輩司馬文武和楊渡都曾經不約而同說過：「國民黨是『羊』，被動，只會在原地咩咩叫著急；民進黨是『狼』，主動，嗅到血腥味不需要指揮，奮不顧身就會撲上去撕咬。」

民進黨是狼，國民黨是羊！等到「 815 」高雄市長補選之後，直到 2022 年底，台灣將有兩年多沒有選舉，民進黨內的「狼性」無處對外發揮，而且民進黨又有派系互鬥的「傳統」，蔡英文現在更需要思考的是：未來的 800 多天的日子，將要如何面對民進黨內部之「群狼奪嫡」而造成的紛亂，才將會真正的考驗！

 

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

關鍵字

黃創夏 高雄市長補選 民進黨 名家論壇 蔡英文

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