名家論壇》黃至堯／與問題共舞

侷限性的答案
多數人通過「Google」找答案。Google 匯集眾人的答案，也就是社會期許下有侷限性的答案。當問題來臨，建議大家不要在第一時間就上網，網上只能看到別人讓你看到的答案，試著享受問題，通過思考尋找自己的答案，不要讓手機剝奪了你享受問題、思考問題的機會!
把玩問題，享受思考的旅程
把問題當成喜歡的事物，比如古董、珠寶、大自然⋯⋯好好把完、品味，會發現問題可能很有趣。釐清問題，也不要忘記思索問題背後的問題。例如，這次新冠疫情，由於出行限制，許多人必須在家工作，未來有 20% 的員工都將通過遠距工作，對企業、HR、寫字樓、保險公司、員工福利⋯⋯會產生甚麼變化呢？
你真的有那麼想退休嗎？
身邊朋友十有八九都希望盡早退休，以為退休便可以無憂無慮做自己想做的事。多數人要的其實不是退休，心中嚮往的是無拘無束的自由！ 那到底甚麼是自由？
- 每天睡到自然醒 vs. 一直睡其實很辛苦
- 旅行、環遊世界 vs. 旅行其實也很累
- 見朋友、下午茶 vs. 朋友不一定有時間陪你
- 陪家人 vs. 也要家人喜歡你陪
- 追劇、打電動 vs. 好看的劇其實不多
- 想幹嘛就幹嘛⋯⋯vs. 根本不知道自己想幹嘛⋯⋯
觀察力很重要
20 年教學生涯當中，我希望學生能夠掌握問題、發現問題，進一步與問題相處，慢慢享受問題⋯⋯大數人發現問題的能力不足，主因是缺乏察覺的能力，所以培養發現問題的能力前，我們需要思考如何增加自我觀察力。
觀察力強的人對事物的反應較敏捷，容易看到一般人看不到的層面，因此更容易把握各種機遇創造價值。試想平時與他人對話過程中，你不是在說話就是在等著說，很多時候其實根本沒有認真在聽別人說甚麼？以下幾個小問題看看你是否回答得出來：
- 你看過路邊的植物如何傳遞種子嗎？
- 你知道怪手是如何上下大貨車嗎？
- 回憶一下今天上班路上你見到所有紅色的東西？
- 你能描述出身旁的同事今天的穿著跟配件嗎？
- 今天的新聞頭條是？
- 目前關注度最高的電視劇是？
高中有堂課，老師要我們在麥當勞觀察人，期末隨機挑選 3 位進店客人，通過觀察打扮跟行為舉止判斷對方的職業背景 。當你通過觀察並養成紀錄的習慣，自然就會思考，對事物敏銳度自然比他人強。
許多老闆，上班第一件事就要看秘書彙整的國內外相關新聞報導，從中吸收辦識資訊，發掘潛在商機並調整營運方向，這也是一種觀察力的展現。通過觀察做出決策的過程就是思考，尋找合適自己的思考方法不斷練習，肯定比不愛用腦的人更有機會取得先機。
邏輯性的思考方式
策略管理學家大前研一在其，思考的技術一書中提到:網路時代，重要的不是死知識，這些上網都可以查到。具有邏輯性的思考方式，才是重點。所有問題後面，都有一個「關鍵核心」，不要錯把表象與結果混為一談。不論在商場上、政治領域，想要解決問題，就必須看清問題的本質。
資訊透明且爆炸的時代，唯有通過思考看清問題的本質才有可能掌握先機，往往短暫的資訊不對稱，就可以決勝負甚至定成敗！多觀察、多思考，好好享受問題，不要成為人云亦云的烏合之眾，多思考才能有思想，做一個有自我思想的人。
●作者：黃至堯／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年 HR 暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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