名家論壇》韋安／國民黨真的會像「豬一樣」嗎？

外界一直傳言，「333防線」是江啟臣訂的，然而從各種公開資訊和媒體報導，江從來沒有講過類似的話。把沒講過的話硬塞到他的嘴裡，目的不言而喻，是為了「倒江」埋下伏筆。這些放話的人，恐怕只懂內鬥與黨爭，而與民意脫節。
常言道，選贏諸葛亮，選輸豬一樣。國民黨在極度的劣勢和大環境之下，能選成這樣的成績，已經不容易，並非慘敗的猶如「豬一樣」。
李眉蓁僅獲得24萬8478票、得票率25.9％，大輸陳其邁42萬。2014楊秋興與陳菊選，得票率30%，也奠定藍營在高雄的3成基本盤之說。但是，那是有市議員同時選舉的正規選舉，有基層樁腳動員連帶加成效應。所以説，國民黨在這次補選中，基本上還是守住了所謂的「基本盤」。
2010黃昭順、2014楊秋興，分別代表出戰陳菊，都大輸對手50萬票以上。李眉蓁輸陳其邁42萬票，也沒有打破之前的記錄。
泛藍支持者看待這場選舉，國民黨完全是陪榜性質，毫無期待性可言，投票意願自然低落到穀底，能開出快25萬票，已經令人很意外。在接連總統、立委、罷韓慘敗後，從補選來看，每4個出來投票的人，還有1個支持藍營候選人，國民黨應該偷笑。
從政黨競爭的角度來看，原本以為2020大敗之後，國民黨會分崩離析一蹶不振。不過在毫無勝選幾率下，國民黨卻顯現出不同以往的鬥志和團結景象。黨主席江啟臣、秘書長李乾龍密集南下督戰，馬吳朱三任前主席戰臺助選。新北、臺中二都市長陪同李眉蓁掃街拜票，韓國瑜也在最後關頭不計毀譽、站臺力挺。
即使在候選人很「漏氣」的情況下，藍營立委幾乎全員到齊，前往高雄助戰。北市藍營議員還排班駐點高雄，拉抬選情。這些和以為往的國民黨表現，不可同日而語。民進黨為這場選舉準備、動員了1年半，國民黨只有2個月時間倉促應戰，無論結局如何，國民黨已向支持者證明，該黨還有鬥志、戰力和凝聚力，未來還有絕處逢生的可能。
當然，國民黨也應該深刻反省與檢討，參選人人選的篩選機制，以及選戰策略擬定等方面的缺失，某些黨務主管確實有調整的必要。
至於外傳秘書長李乾龍，為了補選的結果表示要請辭負責，其實大可不必。高雄市議長補選時，媒體捕捉到李乾龍在議會觀眾席親自督軍的面畫，而國民黨贏的漂亮。藍營高市議會黨團32席，最終得票卻有35張。市長補選一役，李從資源整合、人員動員，到「糧草」募集，可説功不可沒，而結局是非戰之罪。
國民黨過去半年來，國會抗爭中表現出戰力，輿論揭弊監督執政黨也顯現了火力。越來越像一個合格的在野黨，有進步的空間，也有修正改進的餘地。
國民黨不必因為本來就會發生的高雄市長補選挫敗，而自亂陣腳。如果為了這場選舉，而引發一發不可收拾的「宮鬥」戲碼，才會讓外界覺得國民黨是「豬一樣」，沒有記性的政黨。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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