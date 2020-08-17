名家論壇》單厚之／告別韓流國民黨就有救？

國民黨立院黨團總召林為洲昨天在臉書寫下，國民黨應該「告別韓流」，並指高雄市長補選是總統大選、罷韓的延續，江啟臣只是承擔責任，歸責江啟臣沒有道理。
有意角逐下屆黨主席的前新北市長朱立倫也說，國民黨不能在同溫層取暖，否則「會凍死在同溫層」。但談到江啟臣是否該負責時，朱立倫則說，現在不是談人事問題的時候，大家應該重新檢討反省，走回主流價值培育優秀人才。
也不過就三天前，要韓國瑜在選前之夜替站台，還是國民黨中央跟李眉蓁陣營的共同期望，希望能靠韓國瑜的魅力替國民黨穩住基本盤。當時國民黨內並沒有任何人發出不同的聲音，怎麼一到選後，韓國瑜就成了「頭號戰犯」？
國民黨內沒人逼宮江啟臣，是因為沒有人想在此時接下國民黨主席的擔子。江啟臣過去5個月的黨主席，在黨務改革、路線論述、黨內整合、提名輔選可以說是「四大皆空」，任何有足夠政治份量的人，未來想要拉下江啟臣都非難事。
國民黨主席明年 5 月就要改選，未來幾個月江啟臣也變不出什麼把戲、很難有什麼成果，晚幾個月拉下江啟臣，可以省不少金錢跟心力。但萬一明年韓國瑜宣布要選黨主席，挾著廣大的韓粉，威脅遠比江啟臣來得大的多，所以要「超前部署」，提早修理韓國瑜、檢討韓流。
國民黨人不修理江啟臣，只是因為江啟臣不構成任何威脅。這次提名李眉蓁的重大失誤，江啟臣已經幾乎沒有連任的條件。而韓國瑜在選前之夜雖然只講了「鵝蛋說」之類的五四三，但現身之後李眉蓁的得票率不如預期，也讓韓國瑜的光環大打折扣。
目前看來，朱立倫對於明年的黨主席大位是勢在必得，唯一可能的威脅是，江啟臣跟韓國瑜是否會聯手？如今挑起了「同溫層」、「告別韓流」的議題，如果江啟臣選擇跟韓國瑜切割，國民黨內大概很難有人會是朱立倫的對手。
韓流跟反韓的社會氛圍，是國民黨過去兩年大起大落的主因。但國民黨自 1 月 11 日總統選舉敗選至今，都不曾認真檢討「韓國瑜現象」，背後有其結構上的原因，而這些原因也不會因為高雄市補選挫敗而消失。
雖然韓國瑜被罷免後，政治能量大不如前，但追隨韓國瑜的「韓粉」們，仍舊會在未來國民黨內各種初選中扮演關鍵的角色。所以國民黨公職們對於「去韓」的議題，表態都非常的隱諱，擔心遭到韓粉的反制，影響未來的提名跟政治生命。
同樣的，江啟臣接任黨主席至今，也一直不曾站在韓流的對立面，甚至高雄市長補選還要靠韓國瑜撐起基本盤。如今補選大敗，江啟臣的黨內領導地位更加弱勢，更不會有條件跟意願，在此時跟韓國瑜開戰。
國民黨更大的問題是，雖然韓國瑜看似是國民黨的負債，但國民黨並沒有任何人提出任何新的論述跟價值，足以吸引社會的支持。走出韓流的同溫層，國民黨的下一個目的地在哪裡？今天的黨主席如果不是江啟臣，這場補選的結果會有什麼不同？是不是真的比江啟臣更有辦法團結這個黨、團結立委、團結縣市首長？
去韓、告別韓流不是問題。去韓之後，國民黨還有什麼，才是問題。國民黨今天所有批評韓國瑜的人，都沒有提出任何論述、價值、政策、方向，每個人都一樣是「四大皆空」？滿腦子都是權位，本質上只是「沒有人氣的韓國瑜」，而且還把「沒有人愛、也沒有人討厭」當成優點、價值，這樣的國民黨，怎麼會有救？
●作者：單厚之／資深媒體人
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