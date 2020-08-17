名家論壇》阿術克斯／高雄市長補選結果是一次政黨期中考

陳其邁能夠當選，候選人因素當然是重要因素之一，陳其邁的政治資歷非常豐富，也累積很多做事成績提供檢驗，尤其在今年的防疫工作中，陳其邁在行政院副院長崗位上所擔任的協調工作更是重要，都是表現出陳其邁是一號實戰人物，不是嘴巴講講的政客，是能夠指揮調度，協調行政資源的專業政治人物。反觀另外兩位候選人，其資歷都還不夠顯著，其實參選高雄市長對她們來說本來就有點吃力過頭。
不過，除此之外，這次高雄市長選舉更重要的政治意義，這是一次台灣社會對於各政黨的期中信任投票。為什麼這樣說，首先，這次補選已經是在2020總統大選後的半年，立法院也已經經歷一個會期。不管是國民黨，還是柯文哲的民眾黨，都已經有足夠的一段表現讓民眾檢視。何況柯文哲也是把這次選舉當作他的總統選舉操兵。
所以，對於在野第一大黨國民黨來說，這次敗選絕對是很大的警訊。因為就在高雄市長補選投票前，國民黨才發動了幾波大動作的立法院杯葛行動，很多國民黨人還自認為自己終於改變作風，成為強悍的在野黨，要一改過去軟弱打假球的形象。但是，國民黨在這次的高雄市長補選成績真的慘到不行，以24萬8478票，敗給陳其邁的67萬1804票，大輸43萬票，寫下國民黨得票數新低紀錄。
這絕對不只是候選人李眉蓁的戰敗，這是從2020大選後國民黨一直到現在都還沒辦法重新獲得民眾信任的關係，國民黨千萬不要再把戰敗原因怪罪給韓國瑜，國民黨要捫心自問，這半年來到底做過什麼對台灣有幫助的事情?
所以，國民黨要趕緊解決的是，黨主席沒有統合跟領導能力的問題怎麼辦，尤其立法院是在野黨最重要的政治戰場，國民黨卻沒有任何成績。最近行政院提出紓困3.0，要針對仍然受到疫情很大衝擊的製造業提供協助，國民黨竟然不願意召開臨時會進行審查，難道國民黨不知道有多少產業、多少勞工、多少家庭需要政府紓困的及時雨嗎？國民黨如果還看不清楚老百姓非常痛恨政黨把鬥爭當目的的話，國民黨真的很難再站起來。
至於民眾黨所提名的吳益政，僅有獲得3萬8960票，得票率不到5%，這是給黨主席柯文哲最大的難堪，也是給柯文哲最大的提醒。提醒柯文哲在兩岸路線上的選擇還是要堅持「兩岸一家親」嗎?也提醒柯文哲，民眾黨在立法院的表現成績不彰，距離人民期待實在太遠。
總而言之，每一次選舉都是給政治人物跟政黨最好的反省機會，也是正確解讀民意的時候，必須藉此重新認清自我的路線是不是對台灣社會有正向的影響，重新強化自我在老百姓期待中的不足。民進黨可以從2018大敗之後再起，就是能夠從敗選後反省再出發的最佳範例。台灣選民是理性且寬容的，前提是你必須有檢討、有改進，才會再把機會還給你。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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