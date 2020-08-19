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名家論壇》盧燕俐／該學巴菲特賣金融股買金礦股嗎？

文/盧燕俐
calendar_today2020-08-19 10:00:00

▲股神巴菲特（Warren Buffett）增持金礦股的舉動引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲股神巴菲特（Warren Buffett）增持金礦股的舉動引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）
「巴菲特轉性，大賣金融股，增持金礦股！」媒體斗大的標題，引起投資界熱烈討論，也讓不少台灣「存股族」煩惱著：「目前金融股多呈現貼息狀態，是否該學學巴菲特，減碼金融，轉戰金礦股？」

依美國證管會最新公布，巴菲特旗下波克夏海瑟威公司，第二季持股變化，出清了達美航空、美國航空等四大航空股，並減碼富國銀行、摩根大通、紐約梅隆銀行、PNC金融公司等金融股，唯一新增一檔巴里克金礦(Barrick )公司，持股占比約1.2％，依第二季末股價，價值高達5.64億美元。

巴菲特瞧不起黃金的投資價值，眾所皆知。他曾多次提到，「與其買黃金，不如買有生產力的農場或企業。」這次大手筆敲進金礦股，一般預料，應是兩位得力大將康姆斯或魏許勒所做的決定。

無論如何，小資族更在乎的是，眼見台股已站穩一萬兩千點，許多電子股從三月股災至今，漲幅超過一倍以上，唯獨金融股較為弱勢，多檔甚至低於年初價位，是否該追隨巴菲特的腳步，來個持股大轉彎呢？

我的建議是，「應謹記自己的投資節奏，無需隨人起舞！」有下列幾個原因，供讀者思考。首先，金融環境與獲利狀況大不相同。美國疫情還在延燒，拖累了整體金融業的獲利，光是今年第一季，美國銀行業利潤就比去年同期大減近7成，只剩185億美元，使得聯準會進行壓力測試後，下令34家銀行第三季暫停實施庫藏股，並限制配發股息。

相較下，台灣防疫工作得當，儘管降息使得金融業獲利衰退，但幅度不若歐美嚴重，剛公布的15家金控前七月淨利2280億元，只小幅減少3.28％，配息部分，現金殖利率普遍落在4％到6％之間，依舊遠勝定存利率。對有強烈配息需求、資金預算不多，又無法承受太大波動度的人來說，金融股仍有可愛之處。

其次，觀察法人動向，作為加減碼參考依據。截至8月14日，三大法人近十日賣超的金融股，多以官股為重，依序分別是：兆豐金、中信金、第一金、華南金和台新金。

官股金控肩負著這次疫情的紓困責任，獲利上難免打折扣，民營金控操作較為靈活，無論股債資本利得，或推廣新金融商品，都帶進不少新業績，包括：元大金、國泰金、京城銀等，反倒成為法人加碼標的。

所以，即使存股，也不必單戀一枝花，可視金融政策和獲利排名，在官股和民營銀行中，進行不同的組合和搭配，並伺機加減碼，也是拉大績效的另一種做法。

第三，也是最重要的一點，台灣沒有純金礦股，真要歸類，只有三檔黃金概念股能沾得上邊，但因股性較為投機，並非穩健型小資族首選。這三檔分別是光洋科、金益鼎、佳龍。

其中，光洋科因成為台積電供應商，短短4天股價爆漲4成，後又因謠言不斷，即使公司出面澄清，股價依舊跳水；而金益鼎時常被提及的，就是跟光洋科的比價效益；佳龍則長年虧損，較少獲得法人青睞。

假設對金礦股真的情有獨鍾，非買不可，就只能透過黃金基金，這部分，上次專欄已提及。再次提醒，黃金基金近期單日漲跌幅常常超過7％，保守型投資人並不適合。

 

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

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