名家論壇》吳崑玉／誰來填補泛藍的權力真空？

權力真空是政治運作中最恐怖的事。想談，「兩處茫茫皆不見」。不知道找誰談有用？想戰，「拔劍四顧心茫然」，打他們反而激起鬥志，不打他們自然消失。但只要汽油桶還在，你就不知道那天會有人冒出來丟根火柴，一直處於未知的恐懼之中。而且，所有政治人物都看見了這個巨大的權力真空，都想衝進去填補取利，卻一個一個的先被真空撕碎。
會被撕碎的原因很簡單：甩不掉傳統藍軍的「三長兩短」。所謂「三長」，是關係、金錢、與對岸；所謂「兩短」，講的是其心中沒有國家，論述背後沒有方向與理論，只是在現實政治中做合縱連橫的政治操作，再丟幾個口號出來唬人。但是，權力真空之所以會形成真空，就是因為某根樑柱垮了坍了，所處地基土壤液化了，沒有搞清楚問題根本，直接搶建，結果也只是用寶特瓶和廢紙箱搭個臨時居所而已。
作為一個民主國家的政黨，必須先認定中華民國就是一個「國家」，不管有幾個人承認？不管對岸同不同意？你不認為中華民國是個國家，你就沒有資格成為這個國家的政黨，頂多是個幫會或是流寇。在國家認同上軟化、避談、或自我審查，結果就是把自己的根基挖掉，不管怎麼論述都會卡卡。
作為一個現代國家，最根本的是維持政治自決和邊界的能力，否則就只是個名為國家的殖民地。香港沒有以武力維持自決和邊界的能力，所以只是中國的一部份，而不是個國家。當藍營面對中國時，不承認自己是個國家，回到憲法增修條文的「大陸地區與台灣地區」，就會讓人全身不舒服，讓人覺得你自己都不覺得自己是個國家，那你又怎有資格號稱是這個國家的政黨？當人們選擇一個國家領導者時，又怎麼會去選擇一個不承認自己國家的政黨？
藍營也自知這種說法的弱點，因此就以恐懼訴求來遮掩。台灣軍隊不能打，兩岸只能談，一打就完了⋯⋯這就像準備掏空轉賣的公司派說法：因為打不過競爭對手，最好是將公司賣給對手，趁還有價值時賣個好價錢，大家落袋為安，賺飽走人，所以你們要選我來把公司賣了？或跟對手談條件，請他放我們一條生路，晚點再讓他們入主公司？
講白點，不論談兩岸或談國內政治，不論你喜歡或不喜歡，「中華民國」這四個字，都是任何人繞不過去的梗。藍營為了不惹對岸生氣，不在對岸面前提中華民國，其實就是在刨掉自己的根。
當一個政黨或一個政治人物，為了尋找權力與資源的依靠，發言處處謹慎，不敢得罪老大哥時，他自然就失去了直言無諱、敢做敢當的吸引力。沒有了吸引力，就無法抓到社會上的優秀人才加入，只能靠關係與利益增補人力。這就像少子化一樣，當新增率（生育率）低於 2.1 時，組織老化與同溫層是必然的結果，因為你沒有其他選擇。
這種人力資源系統又受到傳統中國所遺留的政治文化影響，以「關係」為一切運轉的核心。藍營裡有個笑話，一個人要在藍營裡出頭，再怎麼努力怎麼強都沒有用。要成為檯面人物，得在三個條件中符合其中之一：首先，你的爸爸媽媽哥哥姐姐，或妻子丈夫，簡稱「哥爸妻夫」是要叫得出名號的人物，最起碼要報得出是黃埔幾期的，才會被當成自己人；第二，你必須當過什麼「長」，部長、董事長都行，名片上要有響亮的頭銜；第三，存款要多到走進銀行時，經理會出來接進 VIP 室。否則，頂多就是個士官長或工頭。
結果是，政黨原本主要功能之一，是為政治體系甄拔人才，結果卻成為繁殖生殖器關係的養殖所。更等而下之的，是把自己變成一個穿西裝撿破爛的垃圾場，連資源回收再生的技術與程序都沒有，直接把人拉來當官，結果原本尚可運作的體系完全被打亂，忠誠度無疑的老人逐漸離去，組織不斷弱化。
換句話說，要填補藍營弱化所留下的權力真空，絕不是靠現有政黨，也非依靠個人。藍營必須經過一段時間的沉潛調整，從縣市議員等級長出新的人物來，用不同的思維、不同的價值、不同的定位、不同的專業，重新組成新的政黨或群體，才能重新贏得人們的信任，成為對中華民國忠誠的在野新力量。
那既有的政黨組織怎麼辦呢？我想，最後的功能，就是組個治喪委員會，推個精神領袖來當主委，把告別式辦得備極哀榮，嗚呼尚饗！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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