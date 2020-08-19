名家論壇》錢震宇／好一個贅字政府

外交部放任小編在官方臉書上暗示中華民國是贅字、陳時中要把檢測出新冠肺炎確診個案的彰化衛生局長送政風調查、蘇貞昌要把替民眾把關的民代依違反社維法送辦。這在在都顯示，蔡政府不僅螺絲鬆脫，更已經把政治操作當成唯一一件要務。
美中衝突升溫，加上美國大選逼近，川普政府為了選舉，刻意挑釁中共，包括派出美高官來台、派出軍機繞行，再到同意出售 F-16V 戰機等等舉措，明顯將台灣置於美中衝突的核心熱點，此時不見蔡英文針對兩岸情勢召開國安會議因應對策，卻整天宣揚台美關係多麼深化、友好，只差沒說台灣把命運寄託在美國老大哥手上。
面對共軍近來持續軍事演習，試圖威嚇，蔡英文又搬出制式回答「我們對軍事情勢都有嚴密監控跟層層掌控，有信心會保護國家安全，請民眾放心」、「國軍有萬全準備，可以捍衛國家和主權，面對威脅和挑戰，是我們團結的時刻」。
試問，我們對於美中可能的衝突及交鋒，到底做了那些準備？是軍事上的整備呢？還是經濟上的防禦？還是只是嘴砲式的喊話？
對外，至今看不出蔡政府對於美國以外的其他亞洲國家能有任何的對話或連結，不能天真地以為美日同盟或美韓同盟就一定可以協防；更讓人擔憂的是，民進黨執政下兩岸間已經沒有任何的緩衝機制或是溝通管道，任何一點小小的摩擦或誤判就可能引嚴重後果。蔡政府把籌碼全都壓到美國身上，其實非常危險。
對內，蔡英文一方面說中共軍演沒有意義，看似霸氣；轉頭過去，就操作台灣駐索馬利蘭共和國代表處的新聞，銜牌上掛著中華民國國旗，中文刻意寫台灣駐索馬利蘭共和國代表處，英文更直接寫 Taiwan 省略 ROC，明眼人一看就知道蔡英文在玩什麼把戲，外交部竟也甘於淪為政治工具，只為了操弄台獨，替激化兩岸加油添醋。
索馬利蘭未被國際承認，不是聯合國會員，也不是主要國際組織成員國，蔡政府寧願在此刻冒著台灣人民身家財產安全的風險，硬是要跟索馬利蘭交往，真的是為了在國際上交朋友？前進東非嗎？恐怕太過天真，或把蔡政府想得太美好了。
外交部臉書小編加注的「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，這樣的「酥胡」講白了就是蔡英文政府利用台獨，持續分化台灣內部，拉扯生存在這塊土地上對國家認同有不同意見的兩邊，從對立中獲取最大利益，「這不是團結，這是在搞分裂。」
外交事務複雜，豈可容忍一個小編隨意加註「台灣沒有多餘贅字」，對於小編離譜行徑，外交部竟還說「尊重、肯定」，這不是小編刻意，就是長官默許。蔡英文看到外交部說中華民國是贅字，絲毫不在意、更沒懲處，可見她想要說的外交部小編已經幫她說了。
就在疫情未完、國際局勢混亂，百業待興、人心惶惶之時，人民看到的是蔡英文帶領的這個國家機器在玩贅字遊戲、在玩弄國家認同、在調查找出確診案例的地方衛生官員、在移送替民眾發聲的民意代表。
「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。蔡英文無法在中美之間找到足以保身立命之謀略，也無法透過外交斡旋取得有利位置，更沒有優勢兵力及武器可以發動戰爭，更遑論主動出擊。或許因為這樣，蔡政府只能玩玩贅字遊戲、搞搞在野黨，才能試圖轉移治國無方，無力於東亞和平的焦點。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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