名家論壇》黃創夏／「815」後，800天的恐怖考驗

這800多天也將是台灣恐怖的考驗，因為台灣的幾個在野黨太脆弱，還越發莫名其妙，演出總是荒腔走板，在根本沒有制衡力量之下，「選票授權」會不會因為缺乏制衡和討論的力量，變成是想怎麼幹就怎麼幹的「空白支票」？令人擔憂。
在此「超前部署」一下，特別提出呼籲：民主社會沒有「天王」，「神話」終究會落幕，民主社會終究還是要走「法治」，不可能靠「人治」，選票永遠不等於無敵法寶，終究要回歸「政府治理」的「民主憲政、依法施政」常軌。
請新的統治集團，千萬不要重蹈馬英九、陳水扁第二任就崩壞的前車之鑑，誤信「選票授權」就等於「權力空白支票」！
民主時代並沒有「至高無上的權威」，不論是「醫學」、「科技」、「官僚」和「政治」上，都不能有「我說了就算的威權」。請不要以為自己的智商真的高人好幾等！
在民主時代，就算是現在真有愛因斯坦再世，也不能再因他寫一封信就啟動「曼哈頓計畫」，打開核武與核能的「潘朵拉盒子」。台灣經過李登輝那一代的努力，終於走向民主，現在絕對不能再像是擁有「權力的空白支票」，為所欲為。
民主時代的決斷就是回到民主的規矩，沒有一個人的「票值」比別人大，更不能因為立委和市議員很多人是「壞蛋」，所以他們所代表的民意就可以輕蔑，非要照著自以為是的「民意」做不可！
有民主素養的人物，他們絕不會「唯我獨尊」，只有自己的意見不容他人的抨擊，它們面對百家爭鳴還相待以理，更不會「肉搜」、「灌爆」，甚至聚眾逞威，還放言恫嚇！
如果，「民主」少了一點「節制」，就會變成是「民王」！
更可悲的是台灣的主流媒體，一直沒有脫離兩蔣時代的惡習，他們反而最相信要給政客無限權力的「空白授權」。
如果，台灣一次又一次，教訓了接連好幾個已經不太理會民意與民怨的政客，媒體因為800天沒有選舉，為了創造話題，又汲汲去找新的「選票明星」，鼓吹該讓他更加為所欲為，這樣違反民主常識的程序ABC天天鼓譟，台灣的主流媒體，不如改稱「籌安會」，直接請「選票英雄」直接稱帝算了。
唉，有這樣拿到「選票授權」就以為有「權力空白支票」之前仆後繼的政客群，還有永遠迷戀威權、學而無術的台灣媒體，難怪台灣的民主，連完全不懂民主的中國網軍都可以拿來當是笑話。
這笑話就是「你好大，我好怕！」
「你好大，我好怕？」請絕對不能因為自己自認是「反威權」就自居自己是「權威」！
《紐約時報》思想評論家吉特林教授的《整個世界都在注視》指出：近代群眾運動很容易就「被媒體所收買，又被媒體所背叛」，媒體在報導運動的同時，需要讓名人加入，並製造出更多名人。媒體可以讓運動快速成長，但媒體更想要讓運動成為「要被別人看」的運動，成為一種看的「流行」﹝Fads﹞。
未來800天，即將被帶出來的「風向」將是「流行」還是「議題」？請務必每一次都要深思！
請記住：「人治至上、不遵法治、自我膨脹、唯我獨尊」的紛擾，將會曝露「打著民主反民主」的邪惡！
一九一五諾貝爾文學獎得主，歐洲最重要與號召力的社會活動家、被稱為是「歐洲的良心」羅曼羅蘭有些話，請多加體會：
「屬於人民的人為了愛國的理想而死去，他們犧牲了自己。可是派他們去犧牲的人卻為了自己的利益而活著。結果利益比理想的壽命更長。」—— 羅曼·羅蘭
「最革命者，也會在不知不覺中成為最古老傳統的人」—— 羅曼·羅蘭
「你好大，我好怕！」民主憲政的國家，誰都不能逾越憲政主義的界線！
研究「第三波民主」的政治學宗師薩謬爾‧杭廷頓（Saumel P. Huntington）在一九九五年十月來台灣演講「民主的千秋大業」時，就特別點出：建構民主化過程的人，其實更可能搖身一變，成為民主政治的新威脅。
「對第三波民主國家的威脅，是來自民主化過程的參與者，而非鄙視民主的軍事將領與鼓吹革命的分子這類非民主化的參與者。換言之，民主的威脅是來自贏得選舉、掌握政權，並藉由操弄民主機制，來削弱或摧毀民主的政治領袖和團體。」
「更嚴重的威脅是行政部門的擅權，這涉及了民選的行政首長會因為自居為最大民意的代理人，積極地將整個權力集中在他一人身上，並刻意地規避立法部門的監督制衡，而習慣以行政命令逕行進行統治。」
沒錯，台灣在這20多年已經看到太多因選票而竄出的當權者，他們總是誤以為有了選票就可以逾越了「分際」，凡事茲意而為太霸道所導致！
人民百姓卻不能因此腦中充滿腎上腺素，也和當下當權者同樣，或是創造新一個當權者而亂了套，這才是台灣最大的悲哀。
民主少了「一點」，就會變成是民「王」，這「一點」就是絕對沒有人可以擁有無限上綱的「權力空白支票」，即將有個沒有制衡力量的800天，請自我克制吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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