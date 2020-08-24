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名家論壇》單厚之／馬英九選黨主席是假議題？

文/單厚之
calendar_today2020-08-24 18:43:44

▲前總統馬英九近日在兩岸政策上槓上總統蔡英文，國民黨內傳出馬英九有意回鍋主席的聲音。（圖／翻攝自NOWnews資料照）
▲前總統馬英九近日在兩岸政策上槓上總統蔡英文，國民黨內傳出馬英九有意回鍋主席的聲音。（圖／翻攝自NOWnews資料照）
馬英九最近為了兩岸政策，連日槓上蔡英文總統跟民進黨，馬英九基金會日前舉辦「國家不安全研討會」，加上前一陣子對「小明」、三倍券等議題頻頻表態，國民黨內就傳出馬英九有意回鍋擔任黨主席。而曾擔任馬英九副手的吳敦義在面對媒體詢問時，給了馬英九「年華正盛」的回答，更加深了外界的想像。

從 1 月 11 日敗選以來，國民黨除了在立法院打了幾架之外，在黨務改革、政策論述上，幾乎沒有任何的成果。過去一段時間，媒體對國民黨的報導，大多集中在人事跟權力結構，例如江啟臣會不會被逼宮、韓國瑜和朱立倫會不會選下一任黨主席之類的，就連八二三的郝柏村追思會，媒體的標題也是「黨主席熱門人選齊聚一堂」。

媒體如此「超前部署」關心國民黨明年的權力結構，反應的是國民黨嚴重的「權力真空」狀態，已經無法期待目前的國民黨能有任何的作為或改變，必須要等新的權力結構出現，才能看到國民黨的下一步，判斷國民黨的未來。

外界一般關注的可能人選，包括現任黨主席江啟臣是否尋求連任，被罷免的高雄市長韓國瑜是否藉黨主席選舉復出，以及有意參選 2024 總統的朱立倫能否勝出。至於包括新北市長侯友宜在內的國民黨百里侯們，多半更專注自己的連任，不會有太大的意願淌這個渾水。

黨主席選舉是總統大選的前哨戰，正常的情況下，明年的國民黨主席很可能就是 2024 年的總統候選人。江啟臣過去幾個月的領導談不上成功，個人的格局也不到總統候選人的層級，要在黨主席選舉再次勝出，難度很高。

韓國瑜雖然有死忠的韓粉，在深藍的支持度很高，但被罷免之後已經無緣總統大位，除非是在多組人大亂鬥、票源分散的情況下，也很難成為國民黨的共主。

相形之下，朱立倫雖然魅力不足、兩度在總統大選及初選中落敗，但卻沒有韓國瑜、江啟臣的缺點，勉強看起來還像是能選總統的樣子，尤其在目前國民黨人才青黃不接的情況下，似乎也沒有更好的選擇。

但朱立倫戰力不足、人氣不足、努力不足的問題一直都沒有明顯的改善，去年初選時民調不如台北市長柯文哲，才有韓國瑜參加初選的空間；現下民進黨的可能人選還沒出現，但朱立倫無論碰上誰都看不到明顯的優勢，只是比江、韓兩人略好而已。

這樣的情況下，也難怪黨內有人會勸進馬英九，希望馬英九回鍋穩定黨的局面。看看馬英九最近在媒體上佔據的版面、在公共事務上投入的資源，也的確比朱、韓、江更像是要準備選舉的樣子。

近來在兩岸政策上頻頻發言，希望捍衛自己的路線不要被國民黨人改變，但馬英九最大的問題也是兩岸。馬英九堅持的「九二共識」，已經不是國民黨公職們的共識，很難想像 2022、2024 年還有多少國民黨縣市長、立委候選人，願意高舉九二共識參選？但從另一個角度來說，馬英九好歹提出了一套論述可以討論，比起兩手空空的朱、韓、江好多了。

在目前所有浮上檯面的可能人選中，馬英九無論在領導能力、論述能力都高上一籌，如果其他幾個人選的狀況沒有明顯的改善，馬英九參選、甚至當選並非不可能的事。當如果真的走到那一步，馬英九必然必須要回答，所謂的「年華正盛」究竟是足以回鍋選黨主席，還是要再選一次總統？如果回鍋的目的也是為己，正當性跟吸引力就會大幅下降。

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

關鍵字

單厚之 國民黨主席 名家論壇 馬英九 年華正盛

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