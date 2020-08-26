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名家論壇》錢震宇／蔡英文是「喊戰」，不是「敢戰」

文/錢震宇
calendar_today2020-08-26 16:38:44

▲總統蔡英文與前總統馬英九近日在兩岸議題上提出各自見解。圖為蔡英文6/20慰勉國軍。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文與前總統馬英九近日在兩岸議題上提出各自見解。圖為蔡英文6/20慰勉國軍。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
這幾天，中共解放軍宣布在渤海、黃海、東海、南海以及台灣海峽，實施實彈軍事演習，演習範圍涵蓋整個東南沿海，一直到 9 月底。或許是受到疫情未解影響，又或者因為馬英九與蔡英文之間對槓，大家覺得厭煩了，外界不太在意軍演。然而，中共如此大規模的軍事演習歷年來少見，但國人的警覺性卻下降，著實是項警訊。

「台灣人不是被嚇大的」言猶在耳，過去幾次大選中共屢屢打出「恐嚇牌」效果是逐年遞減，且益發激化台灣民眾的國族意識。幾次選舉下來，也證明中共軍演其實是催出民進黨的支持者。

民進黨執政後，將軍演責任歸咎於中共刻意破壞區域和平，卻不談肇因，加上操弄統獨意識，幾次軍演下來，讓台灣內部尤其是年輕一代對中國大陸愈來愈反感、對軍演愈來愈無感，演習的結果最後總讓民進黨拿到政治利益，進一步強化基本教義派、鞏固票源。

這次軍演仍在持續，台灣內部卻絲毫沒有整備，顯見台灣在被動接受對方軍演的承受力愈來愈高；換個方式講，就是對於中共武力犯台的可能性愈來愈不在意，這其實是非常危險的。

根據媒體最新民調，有 58% 的民眾不擔心中共軍事演習，也有 58% 的民眾不認同馬英九「首戰即終戰」的說法（這其實是蔡英文執政後，國防安全研究院的報告內容）。假設此民調為真，代表性也夠，那我要問的是，這 58% 的民眾不擔心軍演的前提是什麼？是蔡英文執政後的國防戰力有大幅度提升？還是因為民眾從沒有經歷過戰爭或類戰爭的實際情況？

民調也顯示，雖然有 58% 的民眾不擔心中共軍事演習，但也有高達 41% 感到擔心，兩者相加已經到 99%，可見台灣內部對於軍演的擔憂非常兩極，怕或不怕、要或不要，沒有第三種可能解決方案的選項。假設萬一發生戰爭，台灣內部的分立很有可能先造成巨大的混亂與動盪，因為蔡英文根本不在意這 41%，高達 963 萬多人的想法。

為什麼說這次軍演是個警訊，一是因為中共這次是動用陸海空三軍部隊進行實彈演習，在渤海海域的實彈射擊更長達一個月，過去軍演頂多是一到兩個軍種，演習範圍也限定在東海或南海區域。外界可能認定中共是正對美方而來，但因為演習範圍離台灣很近，加上有搶灘登陸，很難不讓人有其他聯想。

再者，過去 1996 年台海飛彈危機時，當時李登輝因為掌握情報，還大剌剌地公開說中共二砲部隊發射的飛彈是「啞彈、空包彈」，因此害擔任我間諜的共軍少將劉連昆遭逮；此時，兩岸互信極度不足，蔡政府毫無管道，更別提任何情資跟對話，對中共無法掌握，只憑愚勇，蔡政府能否保證，不會擦槍走火？不會誤判情勢？

「敢戰絕對不是求戰」。更何況「敢戰」的前題是做好萬全充分的準備，這裡的準備不只是軍事上的武力及情資，更是人民齊心一致的信心與決心，更要有慘烈犧牲、財產損失的準備。

從任何跡象看起來，台灣都還沒做好「敢戰」的準備，更遑論要「求戰」，蔡英文用美國當後盾，充其量只是「喊戰」，離「敢戰」差得遠了。敢不敢，真的要上戰場才知道，蔡英文可以喊得很勇、喊得不負責任，但到頭來還是要問這塊土地上的每個人「你、我真的準備好一戰了嗎？」

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

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名家論壇 馬英九 蔡英文 台海局勢 錢震宇

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